Földrengés volt a magyar-horvát határon: a lakosság is megérezte – ezt tudjuk eddig a károkról

Az obszervatórium szerint 2,5 magnitúdójú földmozgás volt. A földrengés a Somogy vármegyei Bolhó közelében történt.
VG/MTI
2026.04.16, 08:18
Frissítve: 2026.04.16, 08:28

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel – közölte csütörtökön hajnalban honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

földrengés, fölmozgás, earthquake szeizmológia, szeizmométer
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán éjszaka / Fotó: Shutterstock

Közleményükben azt írták, hogy a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A közlemény szerint a katasztrófavédelemhez eddig még nem jelentettek be károkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
