Elárasztják a német páncélosok Magyarországot: megérkezett az újabb szállítmány a honvédséghez – fotók

Érkeznek az új Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök növelik a Magyar Honvédség haderejét. Az eszközök kezeléséhez szükséges képzések folyamatosak a dandárnál, így a beérkező harcjárművek kezelőszemélyzete biztosított – jelentette a honvédelem.hu a dandár Facebook-oldala alapján.

Több Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű érkezett a Magyar Honvédség állományába / Fotó: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár / Facebook

Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár hétvégi bejegyzésében kiemelte, hogy az új szerzeményekkel folyamatosan emelkedik hazánk védelmi képessége.

Európa-bajnok tempóban fejlődik a magyar védelmi ipar

Európa egyik legimpozánsabb haderőfejlesztési programját hajtotta végre 2017 óta Magyarország, amit a NATO is elismert, első helyre téve azt, amit az utóbbi tíz évben e téren elértek a magyarok.

Nagy Márton egy március végi rendezvényen kiemelte, hogy

Magyarországon mintegy 400 hadiipari vállalat működik, ebből 300-nak NATO-tanúsítványa van.

Kitért a kulcskérdésekre, a hadiipari tulajdonviszonyokra és a finanszírozásra is. A miniszter hangsúlyozta, a védelmi ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak a Government to Government (Gov to Gov) típusú megállapodások. Ezek előnye, hogy kivehetők a közbeszerzés alól.

Nagy Márton elmondta, a magyar hadsereg megrendelő a hadiiparban, nem pedig tulajdonos. A magántulajdon a hadiiparban előnyös, amire a miniszter a lőszergyártást hozta fel példaként.

Magyarországon kormánydöntés segíti, hogy a hadiipar egy része magánkézbe kerüljön.

Ami a finanszírozást illeti, a miniszter hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a kockázati tőke (Venture Capital) felfedezze a hadiipart. Igaz – jegyezte meg – a hadiiparban a megtérülés hosszabb az átlagosnál. Az iparág kulcsjátékosai között már sok a magáncég. Például Győrben a Rába, amely 100 százalékig magáncég.

Két nagy vállalkozást emelt ki:

a ZalaZone-t, amely egy járműtesztpálya föld alatti lőtérrel, és a várpalotai a lőszer- és robbanóanyag-/lőpor- (RDX, SDX) gyártást.

Megemlítette az N7 Defence új vállalat állami portfóliójának részét képező kilenc védelmi ipari vállalatot mint modellt: magyar állami plusz külföldi (magán)partner, mint amilyen a Hirtenberger aknavető- és lőszergyár.