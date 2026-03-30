BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európa-bajnok tempóban fejlődik a magyar védelmi ipar

Európa egyik legimpozánsabb haderőfejlesztési programját hajtotta végre 2017 óta Magyarország, amit a NATO is elismert, első helyre téve azt, amit az utóbbi tíz évben e téren elértek a magyarok. Ez is elhangzott a Bálna Rendezvényközpontban tartott V4+ Space and Defense című, védelmi ipari konferencián.
Dunai Péter
2026.03.30, 15:51
Frissítve: 2026.03.30, 16:04

Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, amelyre körülbelül 1400-an regisztráltak, és részt vettek a V4+ államokból védelmi ipari vállalati szövetségek is. A főszponzor a 4iG vállalat volt. Ugyan nem régiós állam, de Törökország is jelentős csapattal vett részt a rendezvényen, amelyen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter külön üdvözölte az ankaraiak részvételét. A miniszter tartotta a rendezvény nyitóbeszédét, kiemelve: Magyarországon mintegy 400 hadiipari vállalat működik, ebből 300-nak NATO-tanúsítványa van. Kitért a kulcskérdésekre, a hadiipari tulajdonviszonyokra és a finanszírozásra is. A miniszter hangsúlyozta, a védelmi ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak a Government to Government (Gov to Gov) típusú megállapodások. Ezek előnye, hogy kivehetők a közbeszerzés alól.

Védelmi ipari rendezvény a Bálnában – V4+ Space and Defense Festival / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Védelmi ipar Magyarországon

Nagy Márton elmondta, a magyar hadsereg megrendelő a hadiiparban, nem pedig tulajdonos. A magántulajdon a hadiiparban előnyös, amire a miniszter a lőszergyártást hozta fel példaként. Magyarországon kormánydöntés segíti, hogy a hadiipar egy része magánkézbe kerüljön.

Ami a finanszírozást illeti, a miniszter hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a kockázati tőke (Venture Capital) felfedezze a hadiipart. Igaz – jegyezte meg – a hadiiparban a megtérülés hosszabb az átlagosnál. Az iparág kulcsjátékosai között már sok a magáncég. Például Győrben a Rába, amely 100 százalékig magáncég.

Két nagy vállalkozást emelt ki:

  1. a ZalaZone-t, amely egy járműtesztpálya föld alatti lőtérrel,
  2. és a várpalotai a lőszer- és robbanóanyag-/lőpor- (RDX, SDX) gyártást.

Megemlítette az N7 Defence új vállalat állami portfóliójának részét képező kilenc védelmi ipari vállalatot mint modellt: magyar állami plusz külföldi (magán)partner, mint amilyen a Hirtenberger aknavető- és lőszergyár.

Friss példa a HUMARS integráció, a magyar–amerikai együttműködés, amelyhez kötődnek a csehek (a Rába és a Tatra együttműködése, amelynek keretében vélhetően komplex szállító-kilövési pozícióba emelő-rakétaindító TEL járművet terveznek).

 Ez az amerikai HIMARS magyarországi változata, amelyre külföldi érdeklődést is várnak.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. élén álló Sárhegyi István beszédében utalt rá, hogy Európa érzékeli az amerikai nyomást a védelmi ipara fejlesztésére. Ám ő is célzott a finanszírozás meg nem oldott kérdéseire. 

A rendezvény három helyszínen folyt tovább panelekkel, négy-öt fős kisebb szakértői vitacsoportok formájában. Itt képet kaphattunk a védelmi ipar helyzetéről a kelet-közép-európai régióban (a V4+-ból a + itt a V4-ben nem tag Horvátországot jelentette). 

  • Horvátországnak fejlett védelmi ipara és aktív védelmi ipari szövetsége van mintegy 180-200 tagvállalattal, mint elhangzott képviselője, Goran Basarac felszólalásából. 
  • Összehasonlításképpen: Csehországban a szövetség 260 tagvállalatot számlál. A cseheknél a vállalatokat visszafogó információs korlátokat tették szóvá, és egy hozzászóló a magas energiaárakat is megemlítette. Ugyanakkor a rendezvény politikamentes maradt. A szó, hogy Ukrajna, a tudósító hallomása szerint nem hangzott el.
Leopard harckocsi / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt követően a Honvédelmi Minisztérium részéről Deme László helyettes államtitkár, nemzeti fegyverzeti igazgató (NAD) áttekintette az elmúlt évtizedek eredményeit, gondjait: 

2014–2015-ben szembesültünk az ukrajnai problémákkal, majd a bevándorlóválság jött. Stratégiai terveink 2017-ben élesedtek, a régi orosz rendszereket lecseréltük a védelmi innovációs program keretében

– ismertette. Kiemelte, hogy a 21. századra felállt egy nehézdandár,

  • Leopard 2A7+ harckocsikkal, 
  • PzH 2000-es önjáró tarackágyúkkal, plusz 
  • a KF41-es Lynx gyalogsági harcjárművel, 
  • a török Ejder Jalcin alapján készített Gidrán páncélozott gyalogsági harcjárművel, 
  • harci helikopterekkel, 
  • valamint a magyar légtér szuverenitása védelmére az izraeli Vaskupola rendszer ELM-2084-es radarjaival új eszközöket kaptak. 
  • Ezekhez jön az idei év első felében a négy új JAS 39-es Gripen többcélú vadászgép. 

Magyarország visszakerült a hadiipari világtérképre 

– összegezte Deme László. Végül a világűr 2030-ra való bekapcsolását ígérte a honvédség tevékenységi körébe. Ehhez jelenleg is keresik a partnereket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu