Európa-bajnok tempóban fejlődik a magyar védelmi ipar

Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, amelyre körülbelül 1400-an regisztráltak, és részt vettek a V4+ államokból védelmi ipari vállalati szövetségek is. A főszponzor a 4iG vállalat volt. Ugyan nem régiós állam, de Törökország is jelentős csapattal vett részt a rendezvényen, amelyen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter külön üdvözölte az ankaraiak részvételét. A miniszter tartotta a rendezvény nyitóbeszédét, kiemelve: Magyarországon mintegy 400 hadiipari vállalat működik, ebből 300-nak NATO-tanúsítványa van. Kitért a kulcskérdésekre, a hadiipari tulajdonviszonyokra és a finanszírozásra is. A miniszter hangsúlyozta, a védelmi ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak a Government to Government (Gov to Gov) típusú megállapodások. Ezek előnye, hogy kivehetők a közbeszerzés alól.

Védelmi ipari rendezvény a Bálnában – V4+ Space and Defense Festival / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Védelmi ipar Magyarországon

Nagy Márton elmondta, a magyar hadsereg megrendelő a hadiiparban, nem pedig tulajdonos. A magántulajdon a hadiiparban előnyös, amire a miniszter a lőszergyártást hozta fel példaként. Magyarországon kormánydöntés segíti, hogy a hadiipar egy része magánkézbe kerüljön.

Ami a finanszírozást illeti, a miniszter hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a kockázati tőke (Venture Capital) felfedezze a hadiipart. Igaz – jegyezte meg – a hadiiparban a megtérülés hosszabb az átlagosnál. Az iparág kulcsjátékosai között már sok a magáncég. Például Győrben a Rába, amely 100 százalékig magáncég.

Két nagy vállalkozást emelt ki:

a ZalaZone-t, amely egy járműtesztpálya föld alatti lőtérrel, és a várpalotai a lőszer- és robbanóanyag-/lőpor- (RDX, SDX) gyártást.

Megemlítette az N7 Defence új vállalat állami portfóliójának részét képező kilenc védelmi ipari vállalatot mint modellt: magyar állami plusz külföldi (magán)partner, mint amilyen a Hirtenberger aknavető- és lőszergyár.

Friss példa a HUMARS integráció, a magyar–amerikai együttműködés, amelyhez kötődnek a csehek (a Rába és a Tatra együttműködése, amelynek keretében vélhetően komplex szállító-kilövési pozícióba emelő-rakétaindító TEL járművet terveznek).

Ez az amerikai HIMARS magyarországi változata, amelyre külföldi érdeklődést is várnak.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. élén álló Sárhegyi István beszédében utalt rá, hogy Európa érzékeli az amerikai nyomást a védelmi ipara fejlesztésére. Ám ő is célzott a finanszírozás meg nem oldott kérdéseire.