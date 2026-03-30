Európa-bajnok tempóban fejlődik a magyar védelmi ipar
Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, amelyre körülbelül 1400-an regisztráltak, és részt vettek a V4+ államokból védelmi ipari vállalati szövetségek is. A főszponzor a 4iG vállalat volt. Ugyan nem régiós állam, de Törökország is jelentős csapattal vett részt a rendezvényen, amelyen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter külön üdvözölte az ankaraiak részvételét. A miniszter tartotta a rendezvény nyitóbeszédét, kiemelve: Magyarországon mintegy 400 hadiipari vállalat működik, ebből 300-nak NATO-tanúsítványa van. Kitért a kulcskérdésekre, a hadiipari tulajdonviszonyokra és a finanszírozásra is. A miniszter hangsúlyozta, a védelmi ipar fejlesztésére rendelkezésre állnak a Government to Government (Gov to Gov) típusú megállapodások. Ezek előnye, hogy kivehetők a közbeszerzés alól.
Védelmi ipar Magyarországon
Nagy Márton elmondta, a magyar hadsereg megrendelő a hadiiparban, nem pedig tulajdonos. A magántulajdon a hadiiparban előnyös, amire a miniszter a lőszergyártást hozta fel példaként. Magyarországon kormánydöntés segíti, hogy a hadiipar egy része magánkézbe kerüljön.
Ami a finanszírozást illeti, a miniszter hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a kockázati tőke (Venture Capital) felfedezze a hadiipart. Igaz – jegyezte meg – a hadiiparban a megtérülés hosszabb az átlagosnál. Az iparág kulcsjátékosai között már sok a magáncég. Például Győrben a Rába, amely 100 százalékig magáncég.
Két nagy vállalkozást emelt ki:
- a ZalaZone-t, amely egy járműtesztpálya föld alatti lőtérrel,
- és a várpalotai a lőszer- és robbanóanyag-/lőpor- (RDX, SDX) gyártást.
Megemlítette az N7 Defence új vállalat állami portfóliójának részét képező kilenc védelmi ipari vállalatot mint modellt: magyar állami plusz külföldi (magán)partner, mint amilyen a Hirtenberger aknavető- és lőszergyár.
Friss példa a HUMARS integráció, a magyar–amerikai együttműködés, amelyhez kötődnek a csehek (a Rába és a Tatra együttműködése, amelynek keretében vélhetően komplex szállító-kilövési pozícióba emelő-rakétaindító TEL járművet terveznek).
Ez az amerikai HIMARS magyarországi változata, amelyre külföldi érdeklődést is várnak.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. élén álló Sárhegyi István beszédében utalt rá, hogy Európa érzékeli az amerikai nyomást a védelmi ipara fejlesztésére. Ám ő is célzott a finanszírozás meg nem oldott kérdéseire.
A rendezvény három helyszínen folyt tovább panelekkel, négy-öt fős kisebb szakértői vitacsoportok formájában. Itt képet kaphattunk a védelmi ipar helyzetéről a kelet-közép-európai régióban (a V4+-ból a + itt a V4-ben nem tag Horvátországot jelentette).
- Horvátországnak fejlett védelmi ipara és aktív védelmi ipari szövetsége van mintegy 180-200 tagvállalattal, mint elhangzott képviselője, Goran Basarac felszólalásából.
- Összehasonlításképpen: Csehországban a szövetség 260 tagvállalatot számlál. A cseheknél a vállalatokat visszafogó információs korlátokat tették szóvá, és egy hozzászóló a magas energiaárakat is megemlítette. Ugyanakkor a rendezvény politikamentes maradt. A szó, hogy Ukrajna, a tudósító hallomása szerint nem hangzott el.
Ezt követően a Honvédelmi Minisztérium részéről Deme László helyettes államtitkár, nemzeti fegyverzeti igazgató (NAD) áttekintette az elmúlt évtizedek eredményeit, gondjait:
2014–2015-ben szembesültünk az ukrajnai problémákkal, majd a bevándorlóválság jött. Stratégiai terveink 2017-ben élesedtek, a régi orosz rendszereket lecseréltük a védelmi innovációs program keretében
– ismertette. Kiemelte, hogy a 21. századra felállt egy nehézdandár,
- Leopard 2A7+ harckocsikkal,
- PzH 2000-es önjáró tarackágyúkkal, plusz
- a KF41-es Lynx gyalogsági harcjárművel,
- a török Ejder Jalcin alapján készített Gidrán páncélozott gyalogsági harcjárművel,
- harci helikopterekkel,
- valamint a magyar légtér szuverenitása védelmére az izraeli Vaskupola rendszer ELM-2084-es radarjaival új eszközöket kaptak.
- Ezekhez jön az idei év első felében a négy új JAS 39-es Gripen többcélú vadászgép.
Magyarország visszakerült a hadiipari világtérképre
– összegezte Deme László. Végül a világűr 2030-ra való bekapcsolását ígérte a honvédség tevékenységi körébe. Ehhez jelenleg is keresik a partnereket.