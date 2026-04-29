Nagyon különös találkozóra készül órákon belül Ursula von der Leyen és Magyar Péter: most dől el az uniós pénzek sorsa, kiszivárogtak a trükkök

A május elején hivatalba lépő magyar miniszterelnök, Magyar Péter szerdán találkozik az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő a lehető leggyorsabb megoldást keresi, hogy Magyarország hozzájuthasson a több milliárd eurós uniós támogatáshoz, köztük ahhoz a 10 milliárd euróhoz, amelyet véglegesen elveszíthet, ha augusztus végéig nem teljesíti a szükséges reformokat – írja a Politico.

Magyar Péter első brüsszeli tárgyalása: Ursula von der Leyennel egyeztet a forrásokról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A pénzek Magyarország uniós helyreállítási keretéből származnak. Az Európai Bizottság korábban befagyasztotta őket jogállamisági okokra hivatkozva, de később maga Ursula von der Leyen is elismerte, hogy a rendkívüli szigornak belpolitikai célzata volt.

Erről friss posztjában Bóka János, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának vezetője részletesen is írt.

Erre készül Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Mindensetre a pandémiás helyreállítási alap szabályai szerint a tagállamoknak augusztus végéig kell teljesíteniük a kitűzött mérföldköveket, különben a források véglegesen elvesznek.

Magyar Péternek Brüsszelben egyértelműen van politikai támogatottsága. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője kedden kijelentette: az EU-nak bizalmat kell szavaznia az új kormánynak. Szerinte Magyar nem azért fog változtatásokat végrehajtani, mert Brüsszel kéri, hanem mert erre a magyar választók adtak neki világos felhatalmazást.

A Tisza Párt győzelme új fejezetet nyithat Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában. A szerdai találkozó célja, hogy Magyar Péter tájékoztassa a bizottságot a már folyamatban lévő munkáról, azonosítsák a legsürgősebb teendőket, és közösen keressék a leggyorsabb utat a pénzek kifizetéséhez. A Politico értesülései szerint

a megalakuló kabinet új helyreállítási tervet nyújt be május végéig, amely felváltaná a 2021-es, Orbán-kormány által készített javaslatot.

Szombaton Kármán András leendő pénzügyminiszter, Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszterjelölt és Orbán Anita leendő külügyminiszter is egyeztetett magas rangú bizottsági tisztségviselőkkel.

Az első lépés a 27 uniós „szuper mérföldkő” teljesítése lenne, amelyek a közbeszerzést, a bírósági függetlenséget és az akadémiai szabadságot érintik. Mivel a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben, ezek a változtatások várhatóan gyorsan elfogadhatók lesznek.