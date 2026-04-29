Nagyon különös találkozóra készül órákon belül Ursula von der Leyen és Magyar Péter: most dől el az uniós pénzek sorsa, kiszivárogtak a trükkök

Magyar Péter még hivatalba lépése előtt Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel egyeztessen a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A következő magyar kormány gyors reformokkal és trükkökkel próbálja elérni, hogy ne veszítse el véglegesen a rendelkezésre álló forrásokat. Ezeket az EU vállaltan politikai okokból nem fizette ki eddig Magyarországnak.
VG
2026.04.29, 07:42
Frissítve: 2026.04.29, 08:49

A május elején hivatalba lépő magyar miniszterelnök, Magyar Péter szerdán találkozik az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő a lehető leggyorsabb megoldást keresi, hogy Magyarország hozzájuthasson a több milliárd eurós uniós támogatáshoz, köztük ahhoz a 10 milliárd euróhoz, amelyet véglegesen elveszíthet, ha augusztus végéig nem teljesíti a szükséges reformokat – írja a Politico.

Magyar Péter első brüsszeli tárgyalása – Ursula von der Leyennel egyeztet a forrásokról
Magyar Péter első brüsszeli tárgyalása: Ursula von der Leyennel egyeztet a forrásokról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A pénzek Magyarország uniós helyreállítási keretéből származnak. Az Európai Bizottság korábban befagyasztotta őket jogállamisági okokra hivatkozva, de később maga Ursula von der Leyen is elismerte, hogy a rendkívüli szigornak belpolitikai célzata volt.

Erről friss posztjában Bóka János, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának vezetője részletesen is írt.

 

Erre készül Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Mindensetre a pandémiás helyreállítási alap szabályai szerint a tagállamoknak augusztus végéig kell teljesíteniük a kitűzött mérföldköveket, különben a források véglegesen elvesznek.

Magyar Péternek Brüsszelben egyértelműen van politikai támogatottsága. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője kedden kijelentette: az EU-nak bizalmat kell szavaznia az új kormánynak. Szerinte Magyar nem azért fog változtatásokat végrehajtani, mert Brüsszel kéri, hanem mert erre a magyar választók adtak neki világos felhatalmazást.

A Tisza Párt győzelme új fejezetet nyithat Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában. A szerdai találkozó célja, hogy Magyar Péter tájékoztassa a bizottságot a már folyamatban lévő munkáról, azonosítsák a legsürgősebb teendőket, és közösen keressék a leggyorsabb utat a pénzek kifizetéséhez. A Politico értesülései szerint

a megalakuló kabinet új helyreállítási tervet nyújt be május végéig, amely felváltaná a 2021-es, Orbán-kormány által készített javaslatot.

Szombaton Kármán András leendő pénzügyminiszter, Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszterjelölt és Orbán Anita leendő külügyminiszter is egyeztetett magas rangú bizottsági tisztségviselőkkel.

Az első lépés a 27 uniós „szuper mérföldkő” teljesítése lenne, amelyek a közbeszerzést, a bírósági függetlenséget és az akadémiai szabadságot érintik. Mivel a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben, ezek a változtatások várhatóan gyorsan elfogadhatók lesznek. 

Ugyanakkor a részletes reformok és projektek megvalósítása jóval időigényesebb feladat. Ha Magyarország nem tudná teljes összegben lehívni a forrásokat, alternatív megoldások is szóba kerülhetnek, például

  1. a határidő meghosszabbítása vagy a pénzek átcsoportosítása a nemzeti fejlesztési bankon keresztül,
  megpróbálkozhat a határidő meghosszabbításával úgy, hogy a pénzt átcsoportosítja a nemzeti fejlesztési bankhoz,
  3. a Covid utáni helyreállítási alapokat olyan projektek befejezésére használnák fel, amelyeket korábban már regionális forrásokból finanszíroztak.

Magyar Péter emellett szélesebb körű változást szeretne Brüsszellel: enyhítést a migráció miatt kiszabott napi bírságokon, támogatást a SAFE programból igényelt hitelekhez, valamint utat a magyar egyetemek Erasmus-programba való visszatéréséhez.

Ezért szokatlan a szerdai tárgyalás az uniós pénzekről

Az Európai Bizottság szokatlan, bár nem példa nélküli döntése, hogy a beiktatás előtt fogadja a megválasztott miniszterelnököt. Hasonló eset volt 2023 októberében Donald Tusk lengyel választási győzelme után. Brüsszel ugyanakkor óvatosabb most, miután a lengyelországi reformok egy része később elakadt.

Manfred Weber szerint az Európai Parlamentnek felül kellene vizsgálnia a Magyarország elleni 7-es cikkelyes eljárást, és inkább segítenie kellene a magyaroknak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu