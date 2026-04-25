Már tudjuk, ki lesz Magyar Péter helyettese – ebből megint feszültség lesz?

Magyar Péter közösségi oldalán nevezte meg, ki lesz a helyettese miniszterelnökként a Tisza Párt által felállítandó új magyar kormányban.

Magyar Péter közölte, ki vezet, ha a miniszterelnök nem ér rá / Fotó: Hegedüs Róbert

A bejelentés szerint Orbán Anita leendő külügyminiszter lesz a miniszterelnök-helyettes. Ez nem csak formális pozíció: a pártelnök azt tudatta, hogy a miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljeskörűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken – írja a Magyar Nemzet.

Emellett Magyar Péter arról is tájékoztatott, hogy Orbán Anita ma Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.

A pénzek „visszaszerzése” a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt.

Komoly fiskális stimulust adnának a magyar gazdaságnak a zárolt uniós pénzek – már ha nem fut ki az időből Magyar Péter kormánya

A választás után az egyik legégetőbb kérdés, hogy mi történik az uniós forrásokkal. Nem tudni, valójában mekkora mozgástér áll az új kormány előtt, s hogy milyen feltételekkel válhatnak a zárolt EU-pénzek ténylegesen hozzáférhetővé. A Kohéziós Alap teljes feloldása 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarországnak.

A Tisza Párt szavazótábora a neveket ismerte, de a beosztást nem

Orbán Anita korábban államtitkár volt az Orbán Viktor vezette kormányban, amint Kármán András is, és ahogy maga a leendő miniszterelnök is a Fidesz-holdudvar része volt, kiemelt állásban.

Fotó: AFP

Az, hogy Orbán Anita és Kármán András vélhetően magas beosztást kapnának egy Tisza-kormányban, korábban is ismert volt, a párt szavazói ennek tudatában támogatták az új erő hatalomra kerülését. Az azonban, hogy Magyar Péter mögött Orbán Anita a második ember lesz, újdonság: ezután derül ki, mit szól majd hozzá a párt meglehetősen heterogén tábora, amelynek gerincét a baloldali pártok korábbi szavazói alkotják.

Orbán Anitát mint államtitkárt, illetve az általa akkor képviselt politikákat kemény támadások érték az akkori ellenzék részéről.