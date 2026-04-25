Már tudjuk, ki lesz Magyar Péter helyettese – ebből megint feszültség lesz?

Magyar Péter megnevezte helyettesét.
2026.04.25, 14:12
Frissítve: 2026.04.25, 14:18

Magyar Péter közösségi oldalán nevezte meg, ki lesz a helyettese miniszterelnökként a Tisza Párt által felállítandó új magyar kormányban.

Fotó: Hegedüs Róbert

A bejelentés szerint Orbán Anita leendő külügyminiszter lesz a miniszterelnök-helyettes. Ez nem csak formális pozíció: a pártelnök azt tudatta, hogy a miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljeskörűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken – írja a Magyar Nemzet.

Emellett Magyar Péter arról is tájékoztatott, hogy Orbán Anita ma Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. 

A pénzek „visszaszerzése” a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt.

Komoly fiskális stimulust adnának a magyar gazdaságnak a zárolt uniós pénzek – már ha nem fut ki az időből Magyar Péter kormánya
A választás után az egyik legégetőbb kérdés, hogy mi történik az uniós forrásokkal. Nem tudni, valójában mekkora mozgástér áll az új kormány előtt, s hogy milyen feltételekkel válhatnak a zárolt EU-pénzek ténylegesen hozzáférhetővé. A Kohéziós Alap teljes feloldása 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarországnak.

A Tisza Párt szavazótábora a neveket ismerte, de a beosztást nem

Orbán Anita korábban államtitkár volt az Orbán Viktor vezette kormányban, amint Kármán András is, és ahogy maga a leendő miniszterelnök is a Fidesz-holdudvar része volt, kiemelt állásban.

Az, hogy Orbán Anita és Kármán András vélhetően magas beosztást kapnának egy Tisza-kormányban, korábban is ismert volt, a párt szavazói ennek tudatában támogatták az új erő hatalomra kerülését. Az azonban, hogy Magyar Péter mögött Orbán Anita a második ember lesz, újdonság: ezután derül ki, mit szól majd hozzá a párt meglehetősen heterogén tábora, amelynek gerincét a baloldali pártok korábbi szavazói alkotják.

Orbán Anitát mint államtitkárt, illetve az általa akkor képviselt politikákat kemény támadások érték az akkori ellenzék részéről. 

Korábbi hírek szerint az új kormány egyik miniszterelnök-jelöltjét, aki katolikus tanár, napok alatt „kiütötte” a szavazótábor baloldali egyházellenes szárnya.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
