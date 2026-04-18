Történelmi pillanat, nem várnak tovább: az Európai Unió NATO akar lenni, a szemünk láttára alakítják át – megkezdődik a védelmi szövetség tesztje

Az Európai Unió először teszteli szimulációban, hogyan működne a tagállamok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége egy fegyveres támadás esetén. A gyakorlat célja, hogy kiderüljön, a 42.7-es cikkely a gyakorlatban is működőképes-e válsághelyzetben – és hogy a blokk képes lenne-e úgy működni, mint a NATO.

Az uniós kül- és biztonságpolitika új szintre lép: a tagállamok közös védelmi kötelezettségét szimulált válsághelyzetben tesztelik a NATO nélkül

Az Európai Unió olyan szimulációt indít, amelyben azt vizsgálják, hogyan reagálna a blokk, ha valamelyik tagállamát fegyveres támadás érné.

A gyakorlat középpontjában az EU-szerződés 42.7-es cikke áll, amely a kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget rögzíti.

A Politico értesülései alapján kezdeményezés egy úgynevezett „asztalgyakorlat”, vagyis válságszimuláció formájában zajlik, Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő felügyeletével. A cél nem katonai műveletek gyakorlása, hanem annak feltérképezése, hogyan születnének politikai döntések egy valós támadás esetén.

A 42.7-es cikk kimondja, hogy ha egy uniós tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles „minden rendelkezésre álló eszközzel” segítséget nyújtani. A megfogalmazás azonban szándékosan tág: nem határozza meg, hogy ez katonai, pénzügyi, humanitárius vagy más típusú támogatást jelent-e.

Európai védelem, akár a NATO nélkül is

A mostani gyakorlatot a Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) végzi, amely az EU magas szintű diplomáciai döntéshozó testülete. A forgatókönyvek között olyan helyzetek szerepelnek, amikor több tagállam egyszerre kér segítséget, illetve amikor a válság gyorsan eszkalálódik.

A tervek szerint egy későbbi szakaszban a védelmi miniszterek is kapnak egy külön gyakorlatot, hogy a politikai szimulációt operatív szintű értékelés kövesse. Egy uniós tisztviselő szerint a mostani lépés célja annak feltérképezése, „hogyan működik ez a rendszer a valóságban”.

Az EU mechanizmusa azonban eltér a NATO 5. cikkelyétől:

míg a NATO esetében a tagállamok katonai segítségnyújtása egyértelműbb kötelezettség;

az uniós 42.7-es cikkely többféle eszközt is lehetővé tesz, beleértve a pénzügyi, humanitárius vagy infrastrukturális támogatást is.

Kiszivárgott Európa titkos terve: elkezdte létrehozni a NATO utódját, Ukrajna már belépett az új szövetségbe – Alig várjuk, hogy végleg halott legyen Donald Trump egyre élesebben bírálja európai szövetségeseit, miközben a konfliktusok középpontjába a transzatlanti együttműködés jövője került. A NATO körüli feszültségek látványosan erősödnek, ami már nemcsak politikai, hanem gazdasági kockázatokat is felvet.

Diplomaták szerint több keleti tagállam aggódik amiatt, hogy a 42.7-es cikkely túlhangsúlyozása gyengítheti a NATO szerepét, különösen az Egyesült Államok európai jelenlétének fényében. Ugyanakkor az EU hivatalos álláspontja szerint a két rendszer egymást kiegészíti.

A téma aktualitását növeli, hogy az utóbbi években több incidens is rávilágított az európai biztonsági kockázatokra.

Ciprus például dróntámadások célpontja volt a közel-keleti konfliktusokhoz kapcsolódó feszültségek során, ami felgyorsította a 42.7-es cikkely gyakorlati tesztelésének igényét.