Rálőttek egy európai NATO-tag gépére, hajszálon múlt nyolcvan katona élete

A NATO-tag Belgium katonai teherszállító repülőgépére nyitottak tüzet, a Het Nieuwsbladnak a tényt megerősítette Theo Francken védelmi miniszter kabinetje.

A NATO-tag A400M gépe megsérült, de végrehajtotta a küldetést / Fotó: NurPhoto via AFP

Mivel NATO-tagról van szó, és a katonai szövetségben szabály a közös fellépés a tagjai elleni támadás esetén – az ilyen hírtől megborsódzik az olvasója háta.

Az incidensnek azonban több okból nem várható komolyabb következménye.

Az eset múlt vasárnap történt, csak most derült ki, és azóta nincsenek új fejlemények. A helyszín nem Európa, hanem Amerika. A gép csak megsérült, utasai megérkeztek.

A flamand lap jelentése szerint a támadás egy haiti küldetés során történt.

A NATO-tag katonai szállítógépe csapatokat vitt, sokkal nagyobb baj is lehetett volna az incidensből

Április 19-én, vasárnap a Belga Légierő egy A400M szállítógépe Santo Domingóból (Dominikai Köztársaság) Port-au-Prince-be (Haiti) repült az ENSZ békefenntartó missziójának támogatására. A repülőgépet egy kiképzési gyakorlaton vetették be a hadsereg támogatására, többek között ejtőernyős ugrások és felszerelés ledobása céljából – tájékoztat a lap.

A 15. Légi Szállító Ezred az ENSZ-misszióhoz úgy járult hozzá, hogy ENSZ-katonákat juttatott el a haiti fővárosba. A fedélzeten nem belga katonák utaztak. Az A400M mintegy nyolcvan csádi katonát szállított. A csapatokat a misszió során rendben kirakták, és a repülőgép visszatért Santo Domingóba.

Ekkor jött a meglepetés.

A repülést követően állapították meg, hogy a szállítógépet lövedékek találták el.

Találat érte a vízszintes vezérsíkot, egy másik pedig az egyik hajtóművet. A repülés korábban zavartalanul zajlott, és minden fedélzeti paraméter normális volt.

A támadásban senki sem sérült meg. Feltételezhető, hogy a repülőgépre közvetlenül a port-au-prince-i leszállás előtt lőttek rá – közölte Theo Francken (N-VA) védelmi miniszter kabinetje. Tehát még azt sem tudják, ki lőtt a belga gépre, így az okot sem.

A háttér: Haitin nem folyik hagyományos háború, de tombol a fegyveres erőszak, főként bűnbandák részvételével. Fegyveres csoportok uralják az ország egyes részeit, különösen a főváros, Port-au-Prince nagy részét. Rendszeresek a fegyveres harcok a bandák között, illetve a rendőrséggel és nemzetközi erőkkel. Évente több ezer ember hal meg, mintha háború folyna, a lakosság elmenekül, vagy marad és nélkülöz. Az ENSZ által támogatott nemzetközi erők próbálnak segíteni a rend helyreállításában.