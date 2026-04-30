Most jelentette be a NAV: indul az országos razzia, őket fogják ellenőrizni – hatalmas bírság fenyeget
A hosszú hétvégén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos figyelmet fordít a virág-, ékszer-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére – közölte a NAV.
A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét, illetve az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják.
A hivatal továbbá kiemelt figyelmet fordít az áruk eredetének vizsgálatára is:
ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat.
Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él:
- magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer,
- cégeknél minimum félmillió forint.
A szabályszegés nem éri meg, ugyanis az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
A NAV közlése szerint a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetésekor a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértésnél a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.
Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadást.
A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.
Korábban megírtuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden adófizető részére elkészíti és kézbesíti a személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét, amit érdemes figyelmesen átvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, mivel egy apró mulasztás is bírságot vonhat maga után.
Ha az adózónak ingatlan bérbeadásából vagy eladásából származó jövedelme keletkezett a tárgyévben, azt köteles feltüntetni az adóbevallásában.
A NAV eSZJA rendszerén keresztül kérdés-felelet módban egészíthetik ki vagy módosíthatják az érintettek személyijövedelemadó-bevallásukat. Az intuitív felület lényege, hogy nem kell a bevallási sorok között keresgélni.