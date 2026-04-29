Fontos felhívást tett közzé a NAV: mindenki írja be azt is, amit nem tud rólunk a hatóság – ez a kör érintett

Közelít a személyi jövedelemadó bevallásának és módosításának határideje. Még nem késő ellenőrizni az adóhatóság által elkészített tervezeteket, de érdemes figyelni a részletekre, mert akár egy apró hiba is sokba kerülhet.
Nagy Krisztián
2026.04.29, 10:36
Frissítve: 2026.04.29, 10:49

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden adófizető részére elkészíti és kézbesíti a személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét, amit érdemes figyelmesen átvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, mivel egy apró mulasztás is bírságot vonhat maga után.

Adóbevallás ingatlantulajdonosoknak: mutatjuk, mennyit és hogyan kell fizetni / Fotó: chayanuphol

Ha az adózónak ingatlan bérbeadásából vagy eladásából származó jövedelme keletkezett a tárgyévben, azt köteles feltüntetni az adóbevallásában.

Adózási segéd ingatlantulajdonosoknak, lépésről lépésre 

A NAV eSZJA rendszerén keresztül kérdés-felelet módban egészíthetik ki vagy módosíthatják az érintettek személyijövedelemadó-bevallásukat. Az intuitív felület lényege, hogy nem kell a bevallási sorok között keresgélni.  

A rendszer egyszerű és közérthető kérdéseket tesz fel, majd a megadott válaszokból kiszámolja a jövedelmet és a fizetendő adót.  

A felületen néhány kattintás után elérhető folyamat pedig néhány percet vesz igénybe:

  • Keresse fel az eSZJA weboldalt, majd jelentkezzen be DÁP alkalmazással vagy Ügyfélkapuval.
  • A főoldalon válassza az „átnézem” lehetőséget.
  • A tervezet megjelenítése után kattintson a „módosítás, kiegészítés” gombra.
  • A bal oldali listából válassza ki a bevétel típusát, majd válassza a kérdés-felelet módot.
  • A rendszer azonnal kiszámolja az adót.

Ingatlantulajdonosoknak különösen fontos ellenőrizni a tervezetet. A NAV idén 5,6 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről, mint például

a magánszemélyek közötti lakásbérbeadásról, az adóhivatalnak nincs teljes körű információja.

Az érintetteknek ezért kell mindenképpen kiegészíteni a tervezetet, ezzel elkerülve az esetleges mulasztási bírságot.

Mennyit kell fizetni?

A lakáskiadás magánszemélyként egyszerű folyamat, a bérbeadás után keletkező bevételt az adóbevallásban kell rögzíteni, valamint negyedévenként adóelőleget kell fizetni. A jövedelem megállapítása kétféle módon történhet.

Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó.

A keletkező jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, majd az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként feltüntetni.

Az adó mértéke 15 százalék.

 

