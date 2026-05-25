Uniós pénzek: Magyar Péterék elszólták magukat, Ursula von der Leyenék kidobták Magyarország 16 milliárd eurós tervét – ez már sok volt Orbán Viktor csúcsminiszterének
Kis hazugságoktól a nagy hazugságig. Orbán Anita a Globsec Havel színpadán többek között azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el Magyarország SAFE tervét, ezért szükségszerűen új tervet kell benyújtani. A valóság ezzel szemben az, hogy a 16 milliárd euró összegű tervet február elejére a Bizottsággal teljes körűen letárgyaltuk. A Bizottság azóta nem jelzett problémát, nem tett fel kérdést, nem kért hiánypótlást. Ehelyett példátlan módon elhallgatott – írta hétfőn facebookos bejegyzésében Bóka János, korábbi miniszter.
"Én kétszer írtam az illetékes biztosnak az ügyben, a nagyköveti tanácson kétszer hívtuk fel a Bizottságot arra, hogy lépjen valamit. A Bizottság kéthavi hallgatása tovább tartott, mint más tagállamoknál a teljes elbírálási folyamat" – fejtette tovább.
Ez nyilvánvalóan politikai döntés eredménye: ezt a hitelkeretet az Orbán-kormány a választások előtt nem kaphatta meg. De még a Bizottság sem ment el addig, hogy ezt elutasítsa: ugyanis nem volt miért. Ekkora hazugságra a Bizottság sem volt hajlandó, de a Tisza-kormány úgy tűnik, igen.
A volt miniszter ezután arra tért rá, hogy még hivatalba sem lépett Tisza-kormány kérte, hogy a Bizottság ne folytassa a terv értékelését, mert azt felül kívánják vizsgálni. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy "tehát egyáltalán nem volt "elkerülhetetlen", hogy új tervet nyújtson be Magyarország - ez a Tisza-kormány döntése volt".
Aki hazugsággal torzítja a múltat, a jövőt is hazugságra építi. Ennek is láttuk példáját Orbán Anita Globsec beszélgetésében.
Bóka János rámutatott, hogy Orbán Anita szerint a Tisza-kormány már benyújtotta az uniós forrásokhoz szükséges "szupermérföldköveket" megvalósító törvényjavaslatot a parlamentnek, pedig az Országgyűlés honlapjának megtekintésével bárki meggyőződhet arról, hogy ez nem igaz.
A volt miniszter sorait azzal a feltételezéssel zárta, hogy lehet, "hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés egyetlen feltétele az volt, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök. Ilyen javaslatot valóban benyújtottak".
Magyar Péter fontos témákról tárgyal Brüsszelben: megpróbálja hazahozni a kint ragadt, magyaroknak elkülönített uniós pénzt
Orbán Anita külügyminiszter a nevezett esemény után interjút adott a Politiconak. Ebben elmondta, hogy Magyar Péter miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik, hogy az Európai Bizottsággal tárgyaljon a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A kormány egy legfontosabb feladatának nevezte, hogy Magyarország a lehető leghamarabb hozzáférjen a számára kijelölt 10,4 milliárd eurós, helyreállítási és rezilienciaforrásokhoz. Az elmúlt napokban már többnapos szakértői szintű tárgyalások zajlottak Brüsszellel a befagyasztott forrásokról.
A pénzt az Orbán-kormány uniós jogsértései miatt tartják vissza. Ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa a pénzt, számos téren változtatnia kell a hozzáállásán és a kormány heves tárgyalásokra számíthat Brüsszelben. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország már dolgozik az úgynevezett „szupermérföldkövek” és reformok csomagján, amelyek szükségesek a pénzhez való hozzáféréshez.
„Ezek a jogállamisági kritériumok helyreállítását jelentik. És annak biztosítását, hogy a pénzt átláthatóan, teljesen korrupciómentesen költsék el” – mondta. „Fontos itt hangsúlyozni, hogy ez volt a választói felhatalmazásunk. Ezzel a programmal indultunk. … Tehát ezek a szupermérföldkövek száz százalékban egybeesnek azzal, amit ez a kormány meg fog tenni, amúgy is megtenne, valamint azzal, amit a választók kértek tőlünk.”
A kormánynak augusztus 31-ig kell hivatalosan kérelmeznie a pénzt, míg a brüsszeli Bizottságnak december 31-i határidővel kell teljesítenie a kifizetéseket.
A külügyminiszter azt is mondta, hogy kormánya szorgalmazni fogja a SAFE nevű program keretében elérhető 16 milliárd eurónyi európai védelmi hitelhez való hozzáférés megnyitását is, bár ezen a téren kisebb az időnyomás.
„A SAFE-javaslatunkat nem fogadta el az Európai Bizottság. Ezért újra be kell nyújtanunk” – mondta. „Meglátjuk, mit tudunk tenni, ismét annak keretében, hogy mik az ország valós igényei, mik a NATO-követelmények, milyen gyorsan és hogyan akarjuk ezeket teljesíteni, hogyan akarunk eljutni oda, valamint mik a magyar védelmi ipar igényei.”
A politikus arra számít, hogy a korrupcióval gyanúsítottak elleni büntetőeljárások akár már néhány napon belül megindulhatnak. „Minden ellopott közpénz után menni fogunk, mert azt a magyar emberektől lopták el.”
A magyar választás előtt növelte a tétet Brüsszel, felerősítve a későbbi győztes egyik leghatásosabb kampányígéretét. Az EU-pénzek összege, amelyet Magyarország irányában felfüggesztettek, felszökött – de vajon milyen módon és mikor helyezheti számlájára az immár Orbán Viktor nélkül felálló új kormány?