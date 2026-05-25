Uniós pénzek: Magyar Péterék elszólták magukat, Ursula von der Leyenék kidobták Magyarország 16 milliárd eurós tervét – ez már sok volt Orbán Viktor csúcsminiszterének

Kis hazugságoktól a nagy hazugságig. Orbán Anita a Globsec Havel színpadán többek között azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el Magyarország SAFE tervét, ezért szükségszerűen új tervet kell benyújtani. A valóság ezzel szemben az, hogy a 16 milliárd euró összegű tervet február elejére a Bizottsággal teljes körűen letárgyaltuk. A Bizottság azóta nem jelzett problémát, nem tett fel kérdést, nem kért hiánypótlást. Ehelyett példátlan módon elhallgatott – írta hétfőn facebookos bejegyzésében Bóka János, korábbi miniszter.

Bóka János szerint nem igaz, hogy az Európai Bizottság elutasította volna Magyarország SAFE-tervét és az uniós pénzek emiatt nem érkeztek / Fotó: AFP

"Én kétszer írtam az illetékes biztosnak az ügyben, a nagyköveti tanácson kétszer hívtuk fel a Bizottságot arra, hogy lépjen valamit. A Bizottság kéthavi hallgatása tovább tartott, mint más tagállamoknál a teljes elbírálási folyamat" – fejtette tovább.

Ez nyilvánvalóan politikai döntés eredménye: ezt a hitelkeretet az Orbán-kormány a választások előtt nem kaphatta meg. De még a Bizottság sem ment el addig, hogy ezt elutasítsa: ugyanis nem volt miért. Ekkora hazugságra a Bizottság sem volt hajlandó, de a Tisza-kormány úgy tűnik, igen.

A volt miniszter ezután arra tért rá, hogy még hivatalba sem lépett Tisza-kormány kérte, hogy a Bizottság ne folytassa a terv értékelését, mert azt felül kívánják vizsgálni. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy "tehát egyáltalán nem volt "elkerülhetetlen", hogy új tervet nyújtson be Magyarország - ez a Tisza-kormány döntése volt".

Aki hazugsággal torzítja a múltat, a jövőt is hazugságra építi. Ennek is láttuk példáját Orbán Anita Globsec beszélgetésében.

Bóka János rámutatott, hogy Orbán Anita szerint a Tisza-kormány már benyújtotta az uniós forrásokhoz szükséges "szupermérföldköveket" megvalósító törvényjavaslatot a parlamentnek, pedig az Országgyűlés honlapjának megtekintésével bárki meggyőződhet arról, hogy ez nem igaz.

A volt miniszter sorait azzal a feltételezéssel zárta, hogy lehet, "hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés egyetlen feltétele az volt, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök. Ilyen javaslatot valóban benyújtottak".