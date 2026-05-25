Megkérdezték Magyar Pétert, ki lesz Sulyok Tamás utódja: meglepő választ adott – már a héten megszavazza az országgyűlés a lex Orbánt
Az RTL után a Telexnek is interjút adott Magyar Péter. Utóbbi még tart, de már elhangzott néhány információ, amiről érdemes külön beszámolni.
Néhány perc erejéig például külön szó volt róla, mi az elképzelése a miniszterelnöknek Sulyok Tamásról és a köztársasági elnöki pozícióról. A tisza elnöke elárulta, hogy a következő köztársasági elnököt átmeneti időre továbbra is az országgyűlés fogja megválasztani.
Megkérdezték Magyar Pétert, ki lesz Sulyok Tamás utódja
A riporter itt vetette közbe, hogy van-e már kiszemelt, amire Magyar Péter a következőt reagálta:
Megmondom őszintén, nincs.
Szerinte akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérnek. Arra a felvetésre, hogy könnyen lehet, hogy ez egy hét múlva bekövetkezik – Magyar május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamásnak, hogy lemondjon –, azt mondta, akkor majd egyeztetnek róla és nem egy pártpolitikust fognak jelölni.
Megnyitjuk ezt, várjuk a javaslatokat. Mindenképpen olyat kell jelölni, aki vissza tudja állítani a az intézmény nimbuszát – fogalmazott. Később váratlanul elismerte, hogy bár gondolkodott ilyen személyen, de nem tud mondani senkit se, aki megfelelne minden kritériumnak.
Szerinte fontos üzenete lenne, ha Sulyok Tamás venné a bátorságot és önálló döntést hozna. A közvetlen elnökválasztásról az a véleménye, hogy érdemes körbebástyázni a végrehajtó hatalmat és a törvényhozást, hogy egymást minél inkább fogják és korlátozzák.
Ha ehhez az kell, hogy kissé erősítsék a köztársasági elnöki jogkört, hogy közvetlenül válassza meg a nép, akkor az kell. De ezt nem egyedül dönti el. Működhet a jelenlegi struktúra is jól.
De ezen a héten már meglépik, hogy a miniszterelni mandátumot két ciklusban korlátozzák, erről a parlament fog szavazni. Ez az alaptrövény-módosítás "lex Orbánként" híresült el, ugyanis visszamenőleg 1990 májustáról kizárja azokat a miniszterelnökké választásból, akik 8 évig már voltak kormányfők. Ez a kitétel egyedül Orbán Viktorra igaz.
Magyar Péter nem adott magyarázatot arra, mindezt miért nem tartja visszamenőleges jogalkotásnak. Nem érti, mi vele a probléma, szerinte kiállja az alkotmányosság próbáját. Azt tagadta, hogy ennek az lenne a célja, hogy Orbán Viktor ne térhessen vissza a hatalomba.
A vagyonvisszaszerzési hivatal legkésőbb nyár végén, ősz elején feláll, ehhez gyorsan be kell nyújtaniuk a jogszabályt. A vagyonnyilatkozatokon már megint módosítani akarnak, mert ez az EU elvárása. Azt elárulta, hogy ezeket a pártelnökökre is kiterjesztik. Továbbra is tartja, hogy 20 évre visszamenőleg fognak ellenőrizni mindent, ehhez a NAV-ot külön fel kell hatalmazni, jelenleg ugyanis ez csak 5 év.
Megszólalt Magyar Péter: százezres támogatás, nyugdíjas SZÉP-kártya, fizetéscsökkentés, felülvizsgálják az Orbán-kormány összes vállalását
A miniszterelnök szerint sokkal rosszabb állapotban van a magyar gazdaság, mint amit az előző kormány állított, ezért teljes átvilágítás zajlik az állam működésében. Magyar Péter több azonnali intézkedést is bejelentett.