Megkérdezték Magyar Pétert, ki lesz Sulyok Tamás utódja: meglepő választ adott – már a héten megszavazza az országgyűlés a lex Orbánt

Az RTL után a Telexnek is interjút adott Magyar Péter. Utóbbi még tart, de már elhangzott néhány információ, amiről érdemes külön beszámolni.

Magyar Pétert, ki lesz Sulyok Tamás utódja: meglepő választ adott / Fotó: APA-Images via AFP

Néhány perc erejéig például külön szó volt róla, mi az elképzelése a miniszterelnöknek Sulyok Tamásról és a köztársasági elnöki pozícióról. A tisza elnöke elárulta, hogy a következő köztársasági elnököt átmeneti időre továbbra is az országgyűlés fogja megválasztani.

Megkérdezték Magyar Pétert, ki lesz Sulyok Tamás utódja

A riporter itt vetette közbe, hogy van-e már kiszemelt, amire Magyar Péter a következőt reagálta:

Megmondom őszintén, nincs.

Szerinte akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérnek. Arra a felvetésre, hogy könnyen lehet, hogy ez egy hét múlva bekövetkezik – Magyar május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamásnak, hogy lemondjon –, azt mondta, akkor majd egyeztetnek róla és nem egy pártpolitikust fognak jelölni.

Megnyitjuk ezt, várjuk a javaslatokat. Mindenképpen olyat kell jelölni, aki vissza tudja állítani a az intézmény nimbuszát – fogalmazott. Később váratlanul elismerte, hogy bár gondolkodott ilyen személyen, de nem tud mondani senkit se, aki megfelelne minden kritériumnak.

Szerinte fontos üzenete lenne, ha Sulyok Tamás venné a bátorságot és önálló döntést hozna. A közvetlen elnökválasztásról az a véleménye, hogy érdemes körbebástyázni a végrehajtó hatalmat és a törvényhozást, hogy egymást minél inkább fogják és korlátozzák.

Ha ehhez az kell, hogy kissé erősítsék a köztársasági elnöki jogkört, hogy közvetlenül válassza meg a nép, akkor az kell. De ezt nem egyedül dönti el. Működhet a jelenlegi struktúra is jól.

De ezen a héten már meglépik, hogy a miniszterelni mandátumot két ciklusban korlátozzák, erről a parlament fog szavazni. Ez az alaptrövény-módosítás "lex Orbánként" híresült el, ugyanis visszamenőleg 1990 májustáról kizárja azokat a miniszterelnökké választásból, akik 8 évig már voltak kormányfők. Ez a kitétel egyedül Orbán Viktorra igaz.

Magyar Péter nem adott magyarázatot arra, mindezt miért nem tartja visszamenőleges jogalkotásnak. Nem érti, mi vele a probléma, szerinte kiállja az alkotmányosság próbáját. Azt tagadta, hogy ennek az lenne a célja, hogy Orbán Viktor ne térhessen vissza a hatalomba.