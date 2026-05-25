Oroszországnak jó kilátásai vannak arra, hogy cseppfolyósított földgázt exportáljon Brazíliába – mondta Alekszej Labeckij, Oroszország brazíliai nagykövete újságíróknak hétfőn Brazíliavárosban, az orosz–brazil kormányközi bizottság ülésén.

Orosz gáz érkezhet Brazíliába is / Fotó: Marine Traffic

„A kilátások nem rosszak – beszélhetünk cseppfolyósított földgáz exportjáról ide, bár ezen az úton még csak az első szakaszban járunk” – idézte a nagykövetet az orosz Interfax hírügynökség.

Labeckij szerint Brazília Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere Latin-Amerikában, a két ország áruforgalma pedig tavaly 10,5 milliárd dollárt tett ki a brazil statisztikai adatok szerint.

„Ez kiváló áruforgalom. Elsősorban az orosz műtrágyaexporton alapul, minden típusú műtrágyán. A brazil mezőgazdasági ipar szükségleteinek mintegy 30 százalékát mi látjuk el a helyi piacon. Másodsorban jelenleg a dízel egyik fő beszállítói vagyunk. A dízel az az üzemanyag, amely garantálja a brazil mezőgazdasági ipar működését, mivel az ország belső régióiból származó termények nagy részét főként közúti szállítással juttatják el a kikötőkbe. Ami Brazília Oroszországba irányuló exportját illeti, ezek elsősorban mezőgazdasági termékek: hús, diófélék és dohány. A fő feladat előttünk az árukereskedelem diverzifikálása, a termékkör bővítése és erős kapcsolatok kialakítása a különböző iparági kategóriák között” – mondta Labeckij.

Egy másik fontos terület az energetikai technológiai együttműködés, beleértve a nukleáris energiát is.

Jó kilátásaink vannak az energetikai együttműködés fejlesztésére is.

"Mi vagyunk az itteni egészségügyi ipar számára szükséges radioaktív elemek fő beszállítói. Ma a legfontosabb feladat az áruforgalmunk diverzifikálása, valamint megoldások keresése az új logisztikai és pénzügyi kihívásokra” – tette hozzá.

A brazíliai export felettébb erőltetettnek tűnik annak fényében, hogy az orosz gázt sokkal drágább tengeren szállítani, mint vezetéken. Ráadásul a problémák már kiütközek.

