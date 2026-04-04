Egyre brutálisabbak az oroszok: többen meghaltak egy piac elleni támadásban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos

– írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője.

A megyei ügyészség szerint a támadást röviddel délelőtt tíz óra előtt hajtották végre.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő 260-at fogott el.

Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öt hónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.

Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban intéz nappal támadásokat Ukrajna ellen.

💔 Russians killed five people in Nikopol. 19 people were injured, including a 14-year-old girl.



The child is in the hospital. Doctors assess her condition as serious.



The occupiers attacked the city with FPV drones. A fire broke out, damaged shopping pavilions and a store. — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 4, 2026

Pénteken éjjel és nappal Oroszország több 500 mint drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak.

Korábban jelentős katonai sikert közölt Moszkva az ukrajnai háború kapcsán. Az orosz hadijelentés szerint Luhanszk teljes elfoglalása megtörtént, és az orosz erők több térségben is előretörtek.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg emellett elfoglalta a Harkiv megyei Verhnya Piszarivka és a Zaporizzsja megyei Bojkove települést is, mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudott törni, és 1315 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel