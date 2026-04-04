Nem csak az olaj drágul: kulcsfontosságú anyagból is hiány alakulhat ki a Hormuzi-szoros blokádja miatt

A Hormuzi-szoros lezárása miatt számos nyersanyag kínálata szűkült be, korántsem csak az olaj vagy a földgáz hiányáról van szó. Ezek pótlása nem egyszerű, és nemcsak a beruházások időigénye miatt. Az egyik keveset emlegetett nyersanyag, aminek a kínálata most jócskán lecsökken, a kén, amelynek a 90 százalékát kénsavként használják az Egyesült Államokban, de valószínűleg világszerte is hasonló az arány.

A Hormuzi-szoros rossz oldalán rekedt kén pótlása nem lesz könnyű feladat / Fotó: Xinhua / eyevine

Nagyon sok kén érkezik a Közel-Keletről

A tengeri kénkereskedelem fele halad át a Hormuzi-szoroson, és a piac már az iráni háború kitörése előtt is a hiány jeleit mutatta, a Modern War Institute írása szerint az amerikai kénárak elérték a 650 dollárt tonnánként, amin a háború kitörése újabb 25 százalékot dobott.

A kén és a kénsav főként olyan területeken használatos, mint az ércek kinyerése és finomítása, de a csipgyártásban vagy épp az akkumulátorgyártási anyagok kezelésében és a műtrágyákban is.

Az orosz–ukrán háború kezdetén gyakran merültek fel a neon hiánya miatti aggodalmak, ami később nem igazolódott be, míg a ritkaföldfémek kínai ellátása, illetve annak leállítása ugyanakkor valódi zavarokat okozott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kén melyik kategóriát jelenti majd, de azt igen, hogy a kéntermelés felpörgetése nem lesz könnyű feladat.

Nincsenek már kénbányák, mert nem tudtak versenyezni az olajfinomítással

Bár az ezredfordulóig még léteztek kénbányák, a nyersanyag előállítása ma már sokkal inkább a kénben gazdag, úgynevezett savanyú kőolajok finomításának a mellékterméke. Ez természetesen sokkal olcsóbb, mint a közvetlen bányászat, ám ez azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb a kéntermelés ösztönzése.

Mivel a termelés célja nem a kén előállítása, hanem a különböző finomított termékek, mint a benzin, a gázolaj vagy a kerozin gyártása, a kén árának emelkedése nem feltétlenül vezet a termelés bővüléséhez.

Egy melléktermék előállításának felpörgetése sosem egyszerű feladat, és nem csak a kén az egyetlen, ami Közel-Keletről érkezik, ám önálló termelése gyakorlatilag nem létezik, ilyen például a hélium is. Nem a térségből származik, de az ezüst ralijakor is hasonló aggályok merültek fel, igaz, a szürke fém együtt emelkedett az arannyal és a rézzel, amely a bányáknak gyakori járulékos haszna.