Több százmilliós gigaberuházás érkezik: hotelek, éttermek, csokoládékóstoló lesz Európa egyik leggazdagabb országában

Svájc új fejezetet készül nyitni a csokiturizmusban egy több millió eurós beruházással, amelyet a Maison Cailler, az ország legrégebbi ma is létező csokoládémárkája vezet.

A Gruyere településen található csokoládégyár éveken belül 128 éves csokoládégyártási tradícióba enged betekintést / Fotó: Igor Normann / Shutterstock

A Parc du chocolat Cailler 30 ezer négyzetméteren terül majd el, az első ütemben 2030-as megnyitással Broc településen Svájcban, Fribourg kantonjában, a Gruyere kerületben. Az igazán édesszájúak azonban már 2027 vége és 2028 közepe között számíthatnak egy előzetes nyitásra.

A 400 millió svájci frankos (436,1 millió eurós) beruházással a témapark abban bízik, hogy első évében 700-800 ezer csokoládérajongót vonz, a későbbi években pedig már egymilliós látogatottságot ér el.

Minden, mi szem-szájnak és fülnek-orrnak ingere

A szervezők egy minden érzékszervre ható élményt ígérnek, amelyben a látogatók „felfedezhetik a csokoládé világát, bepillanthatnak a gyár falai mögé, megkóstolhatják az alkotásokat, és mester-csokoládékészítők által vezetett workshopokon vehetnek részt”. A fejlesztési tervek között szerepel családokra szabott szállodai kínálat és éttermek kialakítása is. A parkhoz az En Liaubon városrészben egy többfunkciós parkoló is tartozik majd. A látogatók alternatívaként közvetlenül

a svájci vasúttal is elérhetik a helyszínt.

A most közszemlére bocsátott Parc du chocolat ötlete egészen 2018-ig nyúlik vissza. A legfrissebb tervek között szerepel egy „Cacao Greenhouse”, vagyis kakaófákkal árnyékolt üvegház, amely a kakaó eredetét és termesztését mutatja be. A kiállítás a tej szerepét is kiemeli a csokoládékészítésben.

A tervek között szerepel továbbá az úgynevezett „repülő mozi” is – számolt be az RTS, ami Svájc válogatott tájai fölötti repülést tesz majd lehetővé. A csokoládé-„megadesztináció”, ahol az élmény akár hat órán át is tarthat, várhatóan több mint 300 munkahelyet teremt, beleértve a szállodai dolgozókat is.

128 éves tradícióba engednek betekintést

A Parc du chocolat, a Cailler turistalátványossága több mint egy évszázados örökségre is épít. A Maison Cailler csokoládégyár 1898 óta gyárt kereskedelmi mennyiségben édességet saját üzemében, és 1929 óta tartozik a Nestlé csoporthoz. Ma már évente legalább 400 ezer vendég keresi fel a csokoládémenedéket. A gyár programjai között szerepelnek a vezető csokoládémesterek által tartott workshopok, ahol a látogatók kipróbálhatják a temperálás technikáját, és elkészíthetik saját csokoládékreációikat.