Elszálltak az üzemanyagárak, így reagált a kormány: ingyenes tömegközlekedés jön ebben az országban

A pakisztáni kormány bejelentette, hogy a legnépesebb tartomány, Pandzsáb városaiban, valamint a fővárosban, Iszlámábádban szombattól menetjegy nélkül lehet utazni.

Pakisztán ingyenes tömegközlekedést vezet be több városban / Fotó: AFP

Az energetikai válságra tekintettel Pandzsáb és Szindh tartományban állami támogatásokat jelentettek be a mezőgazdasági termelőknek, a fuvarozóknak és a motorosoknak, akik jellemzően a lakosság szegényebb rétegeiből kerülnek ki. Az intézkedések hátterében az erősen növekvő üzemagyagárak állnak.

Az iszlámábádi vezetés csütörtökön újabb drasztikus emelést jelentett be. A Dawn című pakisztáni napilap példátlannak nevezte a benzin árának 43, a dízelolaj árának pedig 55 százalékos emelését. Pakisztánt különösen súlyosan érinti az iráni konfliktus és ennek részeként a Hormuzi-szoros lezárása, amelyen a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át.

A Kpler árupiaci tanácsadó cég szerint Pakisztán olajimportjának 85 százaléka a Közel-Keletről származik.

Az országban energiatakarékossági okokból már bevezették a négynapos munkahetet a közintézményekben, és az egyetemek esetében átálltak a távoktatásra. A pakisztáni krikettcsapatok a múlt hét óta üres stadionokban játszanak, hogy ezzel üzemanyagot és gázt takarítsanak meg a szurkolók számára.

Egyre több ország lép

Több ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, Magyarország mellett Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be. Ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.

Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.