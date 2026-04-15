Óriási veszteség érte az orosz haderőt, Putyin erre nem készült fel: felrobbant a legfontosabb lőszergyár, baj lehet az utánpótlással a frontra – nem az ukránok tették
Hatalmas robbanás történt az oroszországi Kazanyban működő egyik legrégebbi lőporgyárban. A balesetben többen megsérültek, az egyik üzemcsarnok részben összedőlt.
A detonációt feltehetően a nyomáscsökkentő rendszer meghibásodása okozta. A gyár Kazany Kirovszkij kerületében található, és még a 18. században alapították. Az üzem lőport és különböző hajtóanyag-tölteteket gyárt kézi lőfegyverekhez, tüzérségi eszközökhöz, harckocsikhoz, valamint repülőgépek és hadihajók fegyverzetéhez.
Oroszország stratégiai fontosságú vállalatai közé tartozik. A hatóságok szerint a robbanás következtében több ember sérült meg, azonban a sérültek pontos számát és állapotát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az elmúlt hetekben több orosz vegyipari és hadiipari létesítményt ért támadás vagy baleset.
Április elején drónnal támadták az egyik jelentős műtrágyagyárat a Voronyezsi területen, Rossos városában. Április 4-én Togliattiban két vegyipari üzem gyulladt ki szinte egy időben dróntámadást követően. Taganrogban is felmerült egy lehetséges dróntámadás, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.
A kazanyi incidenshez hasonlóan februárban robbanások és tűz ütött ki Votkinszkban, az Iszkander ballisztikus rakétákat gyártó üzemben is. Az ukrán média szerint dróntámadás érte a létesítményt, bár orosz részről ezt hivatalosan nem erősítették meg. A kazanyi robbanás körülményeit továbbra is vizsgálják.
Újraindult a legnagyobb orosz olajkikötő, Ukrajna nem tudta szétbombázni
Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk részlegesen újraindította a kőolaj- és üzemanyag-berakodást a Seszharisz terminálról, miután egy dróntámadást követően felfüggesztették a működést. Az oroszországi Seszharisz olajterminál naponta mintegy 700 ezer hordó nyersolaj berakodási kapacitással rendelkezik.