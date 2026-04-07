JD Vance április 7-én Budapestre érkezik, ahol a hivatalos program középpontjában a magyar–amerikai gazdasági együttműködés és a pénzügyi védőpajzs részletei állnak. Az alelnök Orbán Viktorral tárgyal, közös sajtótájékoztatót tartanak a Karmelitában, majd nyilvános rendezvényen is felszólalnak, miközben a háttérben zajló egyeztetéseken végleg megállapodnak a pénzügyi védőpajzs részleteiben, biztosítékaiban.

Történelmi nap vár Magyarországra: érkezik Trump utódja, hozza magával Amerika pénzügyi védőpajzsát – Orbán Viktor előre elmondta, mire van szüksége / Fotó: AFP

Fontos tisztázni, mit takar a pénzügyi védőpajzs

A miniszterelnök a Hajdú Péternek adott interjúban beszélt arról, hogy Washingtonban személyesen kérte Donald Trump támogatását egy ilyen konstrukció kialakítására. A pénzügyi védőpajzs lényege nem az, hogy Magyarország azonnal forrásokat kapjon, hanem hogy egy előre letárgyalt mechanizmus álljon rendelkezésre, melyet szükség esetén gyorsan lehívhat. Orbán Viktor hangsúlyozta:

nem klasszikus mentőcsomagot akar, mert az a piacok számára válságjelzés lenne, hanem egyfajta biztosítékot, mely csak krízishelyzetben lépne életbe.

Ez a megközelítés több szempontból is eltér a hagyományos nemzetközi pénzügyi együttműködésektől. Egyrészt nem intézményi – például IMF-típusú – konstrukcióról van szó, hanem kétoldalú, politikai alapú megállapodásról. Másrészt a hangsúly a megelőzésen van: a kormány célja, hogy egy esetleges pénzügyi nyomás – például uniós források visszatartása vagy piaci sokk – esetén ne kelljen kapkodva tárgyalni, hanem legyen egy kész eszköz.

A miniszterelnök szerint az ilyen megállapodások az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt személyesek. Ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem pusztán államok közötti, hanem vezetők közötti politikai bizalomra épül. Ebből következik az egyik legfontosabb kockázat: a pénzügyi védőpajzs addig működhet ebben a formában, amíg ugyanaz a politikai vezetés van hatalmon Washingtonban.

Rengeteg amerikai beruházás jött Magyarországra, hála Trumpnak

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Donald Trump elnöksége alatt több mint húsz amerikai beruházás érkezett Magyarországra, döntően magas hozzáadott értékű technológiai területeken. Emellett energetikai és hadipari együttműködések is létrejöttek, ami azt mutatja, hogy a két ország kapcsolata túlmutat a diplomácián, és egyre inkább gazdasági integráció irányába mozdul.