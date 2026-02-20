Az Egyesült Államok szükség esetén kész pénzügyi támogatást nyújtani Magyarországnak – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miután hétfőn egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Nyilatkozata egy elhúzódó vita végére tehet pontot, amely a pénzügyi védőpajzs létezését kérdőjelezte meg.

Pénzügyi védőpajzs: egy szempillantás alatt zúzta péppé az amerikai külügyminiszter Von der Leyen minden tervét a kormány megbuktatására / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Pénzügyi védőpajzs: egy szempillantás alatt zúzta péppé az amerikai külügyminiszter Von der Leyen minden tervét a kormány megbuktatására

Novemberben Donald Trumppal Orbán Viktor a Fehér Házban egy sor energetikai megállapodást kötött az amerikai elnökkel, és útban hazafelé, a repülőúton árulta el, hogy megállapodott egy pénzügyi védelmi mechanizmusról is.

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni

– fogalmazott a miniszterelnök, aki ezt következetesen pénzügyi védőpajzsnak nevezte el. Bár később kiderült, nem egy az argentinhez hasonló mentőcsomagról van szó, hanem swap line-ról, egy rugalmas hitelkeretről, több értelmezés is napvilágot látott. A legvadabb spekuláció a Tisza Párt elnökétől származott, aki egyből az IMF-fel és államcsőddel riogatott, amit később Kármán András, a Tisza politikusa cáfolt meg, és egyébként sem volt sok köze a valósághoz.

A megállapodás körüli félreértéseket erősítette maga Trump is, aki pár héttel később a Politicónak már azt állította: a magyar miniszterelnök valóban kért tőle, azonban ő nem ígért ilyet, és nem is született semmilyen konkrét megállapodás köztük.

Ezek után a hazai ellenzék azonnal össztűz alá vette a kormányt, amiért szerintük hazudott a megállapodásról. Hiába igyekezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tisztázni a helyzetet, miszerint a megállapodás konkrét formája még kidolgozás alatt áll, ez kevésbé hatotta meg a kétkedőket. Marco Rubio tehát lényegében most erősítette meg, hogy igenis létezik a védőpajzs, és Amerika kész segítséget nyújtani, ha bármilyen pénzügyi támadás érné hazánkat.

Van egy ennél is fontosabb üzenete a bejelentésnek: az amerikai külügyminiszter egy csapásra semlegesítette a brüsszeli nyomásgyakorlás eszközeit.

Az Európai Bizottság régóta csuklóztatja a magyar kormányt különböző pénzügyi szankciókkal, a jogállamisági eljárás mellett vertikális és horizontális feltételekkel együtt próbálja szűkíteni a kormány mozgásterét. Legutóbb

a felszabadított 10 milliárd euró visszafizetésének lebegtetésével, illetve

a SAFE-hitelprogram körüli huzavonával igyekezett keresztbe tenni a kormánynak.

Annak ellenére, hogy hónapokon keresztül egyeztetett a nemzetgazdasági minisztérium a bizottsággal a 17,4 milliárd eurós programról, a benyújtást követően pár nappal Piotr Serafin, a bizottság költségvetési és csalás elleni biztosa már arról beszélt, hogy a program a feltételességi rendelet hatálya alá esik. Mindez értelmszerűen kizárja Magyarországot a hitelfolyosósításából. Most úgy tűnik, hogy

jövő hétfőn dönthet a magyar kérelem elbírásáról a bizottság, ám nem lepődnénk meg, ha tovább halasztaná a döntést.

Még mindig stabil lábakon áll a magyar gazdaság

Fontos rögzíteni, hogy a pénzügyi védőpajzs egy olyan eszköz, amelyet a legszükségesebb esetekben lehet alkalmazni, amire volt már erős példa az elmúlt évtizedekben, igaz, ettől szerencsére messze vagyunk. A legtöbb kritika a kormányt jó ideje a költségvetés helyzete miatt éri.