Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzpiac
forint
Tisza Párt
Marco Rubio

Pénzügyi védőpajzs: egy szempillantás alatt zúzta péppé az amerikai külügyminiszter Von der Leyen minden tervét a kormány megbuktatására

Minden ezzel ellentétes találgatás ellenére létezik pénzügyi védőháló – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn, miután egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Szavai ugyanakkor túlmutatnak ömagukon: azt üzenik, hogy bármilyen spekuláció is jön Brüsszelből, az Egyesült Államok kész a pénzügyi védőpajzs megadására, ami a forint stabilitásának egyik fontos garanciája lehet.
Járdi Roland
2026.02.20, 16:58
Frissítve: 2026.02.20, 17:15

Az Egyesült Államok szükség esetén kész pénzügyi támogatást nyújtani Magyarországnak – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miután hétfőn egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Nyilatkozata egy elhúzódó vita végére tehet pontot, amely a pénzügyi védőpajzs létezését kérdőjelezte meg.

pénzügyi védőpajzs
Pénzügyi védőpajzs: egy szempillantás alatt zúzta péppé az amerikai külügyminiszter Von der Leyen minden tervét a kormány megbuktatására / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Pénzügyi védőpajzs: egy szempillantás alatt zúzta péppé az amerikai külügyminiszter Von der Leyen minden tervét a kormány megbuktatására

Novemberben Donald Trumppal Orbán Viktor a Fehér Házban egy sor energetikai megállapodást kötött az amerikai elnökkel, és útban hazafelé, a repülőúton árulta el, hogy megállapodott egy pénzügyi védelmi mechanizmusról is.

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ebben az esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni

– fogalmazott a miniszterelnök, aki ezt következetesen pénzügyi védőpajzsnak nevezte el. Bár később kiderült, nem egy az argentinhez hasonló mentőcsomagról van szó, hanem swap line-ról, egy rugalmas hitelkeretről, több értelmezés is napvilágot látott. A legvadabb spekuláció a Tisza Párt elnökétől származott, aki egyből az IMF-fel és államcsőddel riogatott, amit később Kármán András, a Tisza politikusa cáfolt meg, és egyébként sem volt sok köze a valósághoz.

A megállapodás körüli félreértéseket erősítette maga Trump is, aki pár héttel később a Politicónak már azt állította: a magyar miniszterelnök valóban kért tőle, azonban ő nem ígért ilyet, és nem is született semmilyen konkrét megállapodás köztük. 

Ezek után a hazai ellenzék azonnal össztűz alá vette a kormányt, amiért szerintük hazudott a megállapodásról. Hiába igyekezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tisztázni a helyzetet, miszerint a megállapodás konkrét formája még kidolgozás alatt áll, ez kevésbé hatotta meg a kétkedőket. Marco Rubio tehát lényegében most erősítette meg, hogy igenis létezik a védőpajzs, és Amerika kész segítséget nyújtani, ha bármilyen pénzügyi támadás érné hazánkat.

Van egy ennél is fontosabb üzenete a bejelentésnek: az amerikai külügyminiszter egy csapásra semlegesítette a brüsszeli nyomásgyakorlás eszközeit.

Az Európai Bizottság régóta csuklóztatja a magyar kormányt különböző pénzügyi szankciókkal, a jogállamisági eljárás mellett vertikális és horizontális feltételekkel együtt próbálja szűkíteni a kormány mozgásterét. Legutóbb 

Annak ellenére, hogy hónapokon keresztül egyeztetett a nemzetgazdasági minisztérium a bizottsággal a 17,4 milliárd eurós programról, a benyújtást követően pár nappal Piotr Serafin, a bizottság költségvetési és csalás elleni biztosa már arról beszélt, hogy a program a feltételességi rendelet hatálya alá esik. Mindez értelmszerűen kizárja Magyarországot a hitelfolyosósításából. Most úgy tűnik, hogy 

jövő hétfőn dönthet a magyar kérelem elbírásáról a bizottság, ám nem lepődnénk meg, ha tovább halasztaná a döntést.

Még mindig stabil lábakon áll a magyar gazdaság

Fontos rögzíteni, hogy a pénzügyi védőpajzs egy olyan eszköz, amelyet a legszükségesebb esetekben lehet alkalmazni, amire volt már erős példa az elmúlt évtizedekben, igaz, ettől szerencsére messze vagyunk. A legtöbb kritika a kormányt jó ideje a költségvetés helyzete miatt éri. 

A 2020-as Covid után az európai országokhoz hasonlóan elengedték a hiányt, amely akkor a GDP 8 százaléka közelébe emelkedett. Ezt követően azonban, egy évet leszámítva, minden évben mérsékelte a kabinet a deficitet, míg el nem jutottunk a tavalyi 4,7 százalékos szintig. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly novemberben jelentette be, hogy a vártnál rosszabb gazdasági növekedés és kormány jóléti intézkedései miatt nem tudja csökkenteni a hiányt, de nem is akarja növelni. Ezt aztán később a miniszterelnök kiegészítette azzal, hogy nem csak 2026-ban, de 2027-ben is 5 százalék körül lehet a deficit. 

Ez persze még mindig magasabb, mint amivel korábban számolt a kormány, nem beszélve a 3 százalékos maastrichti kritériumról, viszont fontos figyelembe venni, hogy Magyarország egyáltalán nem lóg ki a sorból a szomszédos országokkal összehasonlítva.

A lengyel és a román gazdaság évek óta magasabb hiány mellett működik, mint a magyar, és ez idén is így lesz. 

  • Romániában a tavalyi 7,4 százalék után 2026-ban is 6 százalékos lehet deficit, 
  • Ausztriában és Szlovákiában pedig a magyarral megegyező. 
  • Kivételt csak Csehország és Horvátország képez. 

Tehát nem az a helyzet, mint a 2000-es évek közepén, amikor a magyar költségvetés hiánya messze meghaladta a visegrádi országokét, aminek aztán a 2008-as válság alatt ittuk meg a levét. Fontos különbség, hogy 2006-ban például, amikor egy konjunkturális időszak és pénzbőség jellemezte a világgazdaságot, 9 százalékig engedte a hiányt a Gyurcsány-kormány, az az egész unió legmagasabb értéke volt, és ezt a pozícióját egy évvel a 2008-as összeomlás előtt is megőrizte.

Történelmi szinten a magyar devizatartalék

Ráadásul ma sokkal jobb helyzetben van a magyar a gazdaság abból a szempontból is, hogy a devizatartalék történelmi szintre emelkedett. A legutolsó adatok szerint 56 milliárd euró volt az év elején, ami nagyjából háromhavi importnak felel meg. Itt jön be a képbe a pénzügyi védőpajzs, amely nagyon úgy tűnik, hogy egy devizacsere-ügyletet takar. 

Ez a jegybankok között teljesen megszokott tranzakció, van ilyen megállapodás a Fed és az EKB között, de például 2013 óta a kínai és a magyar jegybank között is. 

Ennek lényege, hogy pénzügyi válságok során, amikor csökken a kockázatvállalási hajlandóság, rendre likviditási problémák merülnek fel a pénzpiacokon. A swap line lényegében egy olyan csatorna, amely biztosítja, hogy a jegybank hozzá tudjon jutni a szükséges devizamennyiséghez, ennek révén elkerülhetők a likviditási sokkok. A swapvonalból lehívott deviza csillapítja a spekulációt, és növeli a nemzeti pénzbe vetett bizalmat.

 

A kötvényhozamok csökkentek Rubio szavaira

A kormányfő novemberben azt is mondta, hogy a megállapodás egy olyan védőpajzs, amellyel elháríthatók az esetleges spekulatív támadások, továbbá arra az esetre is védelmet jelent, ha Brüsszelből nem érkezne pénz. Később Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen fejtette ki, hogy a kormány tart egy esetleges brüsszeli pénzügyi támadástól.

Ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled

– ezzel a hasonlattal élt a miniszter, amikor arról kérdeztük, hogy a forint árfolyammozgásában szerepet játszik-e már a pénzügyi védőpajzs. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Marco Rubio szavai hatására a kötvényhozamok azonnal esni kezdtek, a tízéves hozam 2024 óta nem látott szintre süllyedt, ami arra utal, hogy a piac stabilizáló tényezőként értelmezi az amerikai–magyar pénzügyi együttműködésről szóló üzeneteket.

Kapcsolódó

Állampapír

Állampapír
209 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu