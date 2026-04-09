Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor péntek reggel: ez a pontos időpont – "Fontos üzenet minden magyarnak"

Rendkívüli bejelentésre készülhet Orbán Viktpr péntek reggel, legalábbis erre lehet következtetni a magyar miniszterelnök frissen közölt Facebook-posztja alapján.

A kormányfő egy rövid, lényegretörő posztban azt írta ki csütörtök este, hogy

Bréking! Holnap 07:30-kor fontos üzenet minden magyarnak. Kövessétek itt, a Facebook-oldalamon!

További részleteket azonban egyelőre nem közölt, így biztosat most nem lehet tudni, mi várható.

Ugyanakkor érdemes emlékezni rá, hogy péntekenként a magyar miniszterelnök hagyományosan interjút szokott adni reggelente, éppen a 7:30-as időpontban a Kossuth rádiónak.

Feltehetően a kampány miatt ez az elmúlt időszakban nem mindig történt meg, de elképzelhető, hogy a vasárnapi választás előtti utolsó pénteken a magyar miniszterelnök megszólal a közmédiában, amelyet a Facebook-oldalán is lehet majd követni.

Természetesen Orbán Viktor a rendkívüli bejelentésének felületeként a közösségi médiát is választhatja és az is benne van a pakliban, hogy rádiós interjú helyet a Facebook-on üzen a magyaroknak.

A poszt alatt egyébként kommentet közölt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Ő annyit írt, hogy "Száraz tények Magyar Petikéről", de ő sem fejtette ki, mire gondol. Akárhogy is, holnap reggel 7:30-kor kiderül, a Világgazdaság pedig tudósítani fog a fejleményekről.

Egyébként Orbán Viktor a csütrötököt Debrecenben zárta. Magyarország "második fővárosában" a kormányfő országjárása egyik utolsó állomásán arról beszélt, hogy Debrecen az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb ipari teljesítményre képes városává vált.

Szerinte az itt megvalósult fejlesztések nemcsak a jelenlegi generációnak, hanem a következő 25-30 évben is biztos megélhetést nyújthatnak. Az itteni fejlődés országos jelentőségű, és példaként szolgál arra, hogyan lehet hosszú távon fenntartható gazdasági alapokat teremteni. A miniszterelnök külön gratulált a helyieknek az elért eredményekhez, kiemelve, hogy a város ipari kapacitása ma már nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó.

A vasárnapi választás tétje a magyarok pénze.

A kormányfő szerint a gazdasági viták középpontjában az áll, hogy a magyar források az országon belül maradnak-e, vagy külső finanszírozási és energetikai döntések következtében csökken a mozgástér.