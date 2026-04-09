Orbán Viktor elárulta Magyarország második fővárosának, miért irigyli őket fél Európa

Fél Európa irigyli önöket – mondta Orbán Viktor Debrecenben tartott beszédében. A kormányfő az országjárás egyik állomásán arról beszélt, hogy Debrecen az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb ipari teljesítményre képes városává vált. Szerinte az itt megvalósult fejlesztések nemcsak a jelenlegi generációnak, hanem a következő 25-30 évben is biztos megélhetést nyújthatnak.

Orbán Viktor Debrecen gazdasági jelentőségéről beszélt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Debrecen mint ipari motor

A miniszterelnök hangsúlyozta: a város fejlődése országos jelentőségű, és példaként szolgál arra, hogyan lehet hosszú távon fenntartható gazdasági alapokat teremteni. A miniszterelnök külön gratulált a helyieknek az elért eredményekhez, kiemelve, hogy a város ipari kapacitása ma már nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó.

A választás tétje a magyarok pénze.

A kormányfő szerint a gazdasági viták középpontjában az áll, hogy a magyar források az országon belül maradnak-e, vagy külső finanszírozási és energetikai döntések következtében csökken a mozgástér.

Orbán Viktor beszédében részletesen kitért arra is, hogy az Európai Unió hitelből támogatná Ukrajnát. A miniszterelnök szerint a konstrukció lényege, hogy a felvett kölcsön mögött a tagállamok állnak garanciával, így egy esetleges visszafizetési probléma esetén a nemzeti költségvetéseket terhelheti a kiadás.

Emlékeztetett, hogy a program nagyságrendje elérheti a 90 milliárd eurót, és további, több százmilliárd dolláros csomagok is napirenden vannak.

Energiaárak: kulcskérdés a rezsi szempontjából

A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság egyik legérzékenyebb pontja az energiaellátás, különösen az importfüggőség miatt. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ha Magyarország leválna a keleti – elsősorban orosz – energiaforrásokról, az közvetlenül érintené a háztartásokat. A beszédben konkrét összehasonlítás is elhangzott:

Magyarországon egy háztartás átlagosan évi 250 ezer forintot fizet rezsire,

Lengyelországban ez mintegy 900 ezer forint,

Csehországban pedig akár egymillió forint is lehet.

A miniszterelnök szerint az ellátási szerkezet megváltozása esetén a magyar családok akár egyhavi jövedelmüknek megfelelő többletterhet is viselhetnek. Felidézte, hogy

2010 és 2026 között a kormány jelentős forrásokat vont be a nagyvállalatoktól, elsősorban az energiaszektorból és a kiskereskedelemből. Elmondása szerint ez az összeg elérte a 15 ezermilliárd forintot, amelyet a kormány különböző társadalmi csoportok – nyugdíjasok, családok, fiatalok – támogatására fordított.

A miniszterelnök hozzátette: csak 2026-ban mintegy 2000 milliárd forint bevonásával számol a költségvetés ezen a csatornán keresztül. A kormányzati prioritások között továbbra is kiemelt helyen szerepel:

a rezsiköltségek alacsonyan tartása,

a háztartások jövedelmének védelme,

valamint az állami újraelosztás fenntartása.

Orbán Viktor szerint a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy

a külső gazdasági és energetikai hatások mellett mennyire sikerül megőrizni ezt a modellt.

Foglalkoztatás és bérek

Orbán Viktor szerint a háborús környezet ugyan visszafogja a gazdasági teljesítményt, de a kormány nem mondott le a hosszú távú célokról. A teljes foglalkoztatás továbbra is központi elem:

2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, jelenleg mintegy 4,7 millióan, a következő ciklus végére pedig az 5 milliós foglalkoztatotti szint elérését tűzte ki célul.

A miniszterelnök szerint ezzel párhuzamosan a bérek is érdemben emelkedhetnek, az átlagkereset elérheti az egymillió forintos szintet.