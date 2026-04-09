Orbán Viktor elárulta Magyarország második fővárosának, miért irigyli őket fél Európa
Fél Európa irigyli önöket – mondta Orbán Viktor Debrecenben tartott beszédében. A kormányfő az országjárás egyik állomásán arról beszélt, hogy Debrecen az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb ipari teljesítményre képes városává vált. Szerinte az itt megvalósult fejlesztések nemcsak a jelenlegi generációnak, hanem a következő 25-30 évben is biztos megélhetést nyújthatnak.
Debrecen mint ipari motor
A miniszterelnök hangsúlyozta: a város fejlődése országos jelentőségű, és példaként szolgál arra, hogyan lehet hosszú távon fenntartható gazdasági alapokat teremteni. A miniszterelnök külön gratulált a helyieknek az elért eredményekhez, kiemelve, hogy a város ipari kapacitása ma már nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó.
A választás tétje a magyarok pénze.
A kormányfő szerint a gazdasági viták középpontjában az áll, hogy a magyar források az országon belül maradnak-e, vagy külső finanszírozási és energetikai döntések következtében csökken a mozgástér.
Orbán Viktor beszédében részletesen kitért arra is, hogy az Európai Unió hitelből támogatná Ukrajnát. A miniszterelnök szerint a konstrukció lényege, hogy a felvett kölcsön mögött a tagállamok állnak garanciával, így egy esetleges visszafizetési probléma esetén a nemzeti költségvetéseket terhelheti a kiadás.
Emlékeztetett, hogy a program nagyságrendje elérheti a 90 milliárd eurót, és további, több százmilliárd dolláros csomagok is napirenden vannak.
Energiaárak: kulcskérdés a rezsi szempontjából
A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság egyik legérzékenyebb pontja az energiaellátás, különösen az importfüggőség miatt. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ha Magyarország leválna a keleti – elsősorban orosz – energiaforrásokról, az közvetlenül érintené a háztartásokat. A beszédben konkrét összehasonlítás is elhangzott:
- Magyarországon egy háztartás átlagosan évi 250 ezer forintot fizet rezsire,
- Lengyelországban ez mintegy 900 ezer forint,
- Csehországban pedig akár egymillió forint is lehet.
A miniszterelnök szerint az ellátási szerkezet megváltozása esetén a magyar családok akár egyhavi jövedelmüknek megfelelő többletterhet is viselhetnek. Felidézte, hogy
2010 és 2026 között a kormány jelentős forrásokat vont be a nagyvállalatoktól, elsősorban az energiaszektorból és a kiskereskedelemből. Elmondása szerint ez az összeg elérte a 15 ezermilliárd forintot, amelyet a kormány különböző társadalmi csoportok – nyugdíjasok, családok, fiatalok – támogatására fordított.
A miniszterelnök hozzátette: csak 2026-ban mintegy 2000 milliárd forint bevonásával számol a költségvetés ezen a csatornán keresztül. A kormányzati prioritások között továbbra is kiemelt helyen szerepel:
- a rezsiköltségek alacsonyan tartása,
- a háztartások jövedelmének védelme,
- valamint az állami újraelosztás fenntartása.
Orbán Viktor szerint a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy
a külső gazdasági és energetikai hatások mellett mennyire sikerül megőrizni ezt a modellt.
Foglalkoztatás és bérek
Orbán Viktor szerint a háborús környezet ugyan visszafogja a gazdasági teljesítményt, de a kormány nem mondott le a hosszú távú célokról. A teljes foglalkoztatás továbbra is központi elem:
2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, jelenleg mintegy 4,7 millióan, a következő ciklus végére pedig az 5 milliós foglalkoztatotti szint elérését tűzte ki célul.
A miniszterelnök szerint ezzel párhuzamosan a bérek is érdemben emelkedhetnek, az átlagkereset elérheti az egymillió forintos szintet.
Családtámogatások és adókedvezmények
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is bővítették a családtámogatási rendszert. Kiemelte a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázását, valamint azt az intézkedést, amely szerint a legalább két gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességet kapnak.
A kormányfő jelezte: a következő években is fenn kívánják tartani ezt a politikát, mert a demográfiai fordulatot gazdasági kérdésnek is tekintik.
Fiatalok támogatása és lakhatás
A fiatalok helyzetét érintően a miniszterelnök a kedvezményes hitelprogramokat és adókedvezményeket emelte ki. Elmondása szerint Magyarországon jelenleg kiemelkedően kedvező feltételekkel lehet első lakáshoz jutni, többek között a fix 3 százalékos kamatozású hitelek révén. Emellett:
- a 25 év alatti dolgozók személyijövedelemadó-mentességet élveznek,
- a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők szintén mentesülnek az szja alól,
- valamint elérhető a diákhitel és a munkáshitel konstrukció is.
Orbán Viktor szerint ezek az intézkedések egy olyan gazdasági modellt rajzolnak ki, amely a munkavállalást, a családalapítást és a lakhatást egyszerre támogatja.
Orbán Viktor üzent a határon túli magyaroknak
A beszédben külön szerepet kapott Kelemen Hunor is, akit Orbán Viktor személyesen hívott meg az eseményre. A miniszterelnök szerint a határon túli magyarok nemcsak politikai értelemben fontosak, hanem lelki és nemzeti szempontból is kulcsszerepet játszanak.
A határon túli magyarok és az anyaországi magyarok viszonya olyan, mint a kenyérhéj
– fogalmazott. Orbán Viktor úgy látja, hogy a külhoni magyar közösségek segítenek megőrizni a nemzeti identitást, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar társadalom egységes maradjon. A kormányfő hangsúlyozta: az elmúlt 16 évben a kabinet tudatos nemzetegyesítési politikát folytatott, amely szerinte hosszú távon biztosíthatja a határon túli magyar közösségek fennmaradását.
Orbán Viktor szerint a közelgő választás különösen nagy jelentőséggel bír számukra is, ezért szükség van egy „nemzeti érzelmű, erős és elkötelezett kormányra”.