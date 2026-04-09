Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Orbán Viktor
Orbán Viktor elárulta Magyarország második fővárosának, miért irigyli őket fél Európa

Debrecent az ország egyik legfontosabb ipari központjaként méltatta Magyarország miniszterelnöke, aki szerint a város fejlődése évtizedekre biztosíthatja a megélhetést a helyiek számára. Orbán Viktor szerint a következő évek legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet megvédeni a magyar háztartások jövedelmét és az alacsony energiaárakat. Három olyan gazdasági kockázatot azonosított, amelyek szerinte közvetlenül veszélyeztetik a családok pénzügyi helyzetét.
VG
2026.04.09, 19:15
Frissítve: 2026.04.09, 19:24

Fél Európa irigyli önöket – mondta Orbán Viktor Debrecenben tartott beszédében. A kormányfő az országjárás egyik állomásán arról beszélt, hogy Debrecen az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb ipari teljesítményre képes városává vált. Szerinte az itt megvalósult fejlesztések nemcsak a jelenlegi generációnak, hanem a következő 25-30 évben is biztos megélhetést nyújthatnak.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Debrecen gazdasági jelentőségéről beszélt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Debrecen mint ipari motor

A miniszterelnök hangsúlyozta: a város fejlődése országos jelentőségű, és példaként szolgál arra, hogyan lehet hosszú távon fenntartható gazdasági alapokat teremteni. A miniszterelnök külön gratulált a helyieknek az elért eredményekhez, kiemelve, hogy a város ipari kapacitása ma már nemzetközi összevetésben is figyelemre méltó.

A választás tétje a magyarok pénze.

A kormányfő szerint a gazdasági viták középpontjában az áll, hogy a magyar források az országon belül maradnak-e, vagy külső finanszírozási és energetikai döntések következtében csökken a mozgástér.

Orbán Viktor beszédében részletesen kitért arra is, hogy az Európai Unió hitelből támogatná Ukrajnát. A miniszterelnök szerint a konstrukció lényege, hogy a felvett kölcsön mögött a tagállamok állnak garanciával, így egy esetleges visszafizetési probléma esetén a nemzeti költségvetéseket terhelheti a kiadás.

Emlékeztetett, hogy a program nagyságrendje elérheti a 90 milliárd eurót, és további, több százmilliárd dolláros csomagok is napirenden vannak.

Energiaárak: kulcskérdés a rezsi szempontjából

A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság egyik legérzékenyebb pontja az energiaellátás, különösen az importfüggőség miatt. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ha Magyarország leválna a keleti – elsősorban orosz – energiaforrásokról, az közvetlenül érintené a háztartásokat. A beszédben konkrét összehasonlítás is elhangzott:

  • Magyarországon egy háztartás átlagosan évi 250 ezer forintot fizet rezsire,
  • Lengyelországban ez mintegy 900 ezer forint,
  • Csehországban pedig akár egymillió forint is lehet.

A miniszterelnök szerint az ellátási szerkezet megváltozása esetén a magyar családok akár egyhavi jövedelmüknek megfelelő többletterhet is viselhetnek. Felidézte, hogy

2010 és 2026 között a kormány jelentős forrásokat vont be a nagyvállalatoktól, elsősorban az energiaszektorból és a kiskereskedelemből. Elmondása szerint ez az összeg elérte a 15 ezermilliárd forintot, amelyet a kormány különböző társadalmi csoportok – nyugdíjasok, családok, fiatalok – támogatására fordított.

A miniszterelnök hozzátette: csak 2026-ban mintegy 2000 milliárd forint bevonásával számol a költségvetés ezen a csatornán keresztül. A kormányzati prioritások között továbbra is kiemelt helyen szerepel:

  • a rezsiköltségek alacsonyan tartása,
  • a háztartások jövedelmének védelme,
  • valamint az állami újraelosztás fenntartása.

Orbán Viktor szerint a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy

a külső gazdasági és energetikai hatások mellett mennyire sikerül megőrizni ezt a modellt.

Foglalkoztatás és bérek

Orbán Viktor szerint a háborús környezet ugyan visszafogja a gazdasági teljesítményt, de a kormány nem mondott le a hosszú távú célokról. A teljes foglalkoztatás továbbra is központi elem:

2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, jelenleg mintegy 4,7 millióan, a következő ciklus végére pedig az 5 milliós foglalkoztatotti szint elérését tűzte ki célul.

A miniszterelnök szerint ezzel párhuzamosan a bérek is érdemben emelkedhetnek, az átlagkereset elérheti az egymillió forintos szintet.

Családtámogatások és adókedvezmények

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is bővítették a családtámogatási rendszert. Kiemelte a gyermekek után járó adókedvezmények megduplázását, valamint azt az intézkedést, amely szerint a legalább két gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességet kapnak.

A kormányfő jelezte: a következő években is fenn kívánják tartani ezt a politikát, mert a demográfiai fordulatot gazdasági kérdésnek is tekintik.

Fiatalok támogatása és lakhatás

A fiatalok helyzetét érintően a miniszterelnök a kedvezményes hitelprogramokat és adókedvezményeket emelte ki. Elmondása szerint Magyarországon jelenleg kiemelkedően kedvező feltételekkel lehet első lakáshoz jutni, többek között a fix 3 százalékos kamatozású hitelek révén. Emellett:

  • a 25 év alatti dolgozók személyijövedelemadó-mentességet élveznek,
  • a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők szintén mentesülnek az szja alól,
  • valamint elérhető a diákhitel és a munkáshitel konstrukció is.

Orbán Viktor szerint ezek az intézkedések egy olyan gazdasági modellt rajzolnak ki, amely a munkavállalást, a családalapítást és a lakhatást egyszerre támogatja.

Orbán Viktor üzent a határon túli magyaroknak

A beszédben külön szerepet kapott Kelemen Hunor is, akit Orbán Viktor személyesen hívott meg az eseményre. A miniszterelnök szerint a határon túli magyarok nemcsak politikai értelemben fontosak, hanem lelki és nemzeti szempontból is kulcsszerepet játszanak.

A határon túli magyarok és az anyaországi magyarok viszonya olyan, mint a kenyérhéj

– fogalmazott. Orbán Viktor úgy látja, hogy a külhoni magyar közösségek segítenek megőrizni a nemzeti identitást, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar társadalom egységes maradjon. A kormányfő hangsúlyozta: az elmúlt 16 évben a kabinet tudatos nemzetegyesítési politikát folytatott, amely szerinte hosszú távon biztosíthatja a határon túli magyar közösségek fennmaradását.

Orbán Viktor szerint a közelgő választás különösen nagy jelentőséggel bír számukra is, ezért szükség van egy „nemzeti érzelmű, erős és elkötelezett kormányra”.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu