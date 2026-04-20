Bejelentették: Ukrajna eladja szupertitkos fegyverrendszerét – Zelenszkij elégedett, Amerika nem kért belőle, rásózták másra

Az ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna tízéves védelmi exportmegállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral. A cél az együttműködés bővítése a drónhadviselés és az integrált légvédelmi rendszerek területén.

Ukrajna tízéves védelmi exportmegállapodásokat kötött több közel-keleti országgal / Fotó: Zelenszkij / Facebook

Volodimir Zelenszkij elnök szerint további tizenegy ország is érdeklődik a partnerség iránt, főként a Közel-Keletről, az öböl térségéből és a Kaukázusból.

A Kyiv Post cikke szerint a megállapodások egy átfogó „Drone Deal” (drónmegállapodás) keretrendszer részét képezik, amely legalább 10 külön szerződést foglal magában.

Ezek kiterjednek

fegyverexportokra,

közös gyártásra,

valamint Ukrajnában és külföldön létrehozott gyártósorokra.

A program része a partnerországok által finanszírozott technológiai fejlesztés is.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a rendszer nem csupán „védelmi kupola”, hanem egy komplex megoldás, amely drónokat, légvédelmet, elektronikai hadviselést és tömeges dróntámadások elleni védelmet egyesít.

Az együttműködés hátterében a drónfenyegetések növekedése áll. Az olcsó, akár 20-50 ezer dollárba kerülő támadó drónok ellen gyakran több millió dolláros rakétákat kell bevetni, ami gazdasági szempontból komoly kihívást jelent.

Ukrajna azonban olyan költséghatékony védelmi megoldásokat fejlesztett ki, amelyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy az ország Európában is bővíti védelmi együttműködéseit, többek között Németországgal, Olaszországgal, Norvégiával, Svédországgal és Hollandiával.

Korábban megírtuk, hogy tömegével küldték a célpontokra az oroszok a rettegett cirkálólőszert, és az ukránok alig tudtak lelőni belőlük. A kamikaze drónt akkora mennyiségben képes gyártani az agyonszankciózott Oroszország, hogy sikerén felbátorodva exportálni is készek. Egyébként előszeretettel vetik be a nyugatról Ukrajnának szállított fegyverek ellen.

Oroszország több külföldi megrendelővel tárgyal szerződésekről a Lancet-E típusú cirkálólőszer szállítására.

„A gyártási volumen elegendő az orosz és a külföldi fegyveres erők igényeinek kielégítésére” – teszik hozzá az orosz Szövetségi Katonai-technikai Együttműködési Szolgálat sajtómunkatársaira hivatkozva. A nyilatkozat a rijádi World Defense Show 2026 védelmi kiállítás megnyitóján született.