Egy mozgóurna miatt szenvedett balesetet szavazás közben egy nő Pápa Tókert városrészében – számolt be róla a Veol olvasói információk alapján. A beszámoló szerint egy körülbelül 50 éves, mozgásában korlátozott nő mozgóurnát kért otthonához, hogy leadhassa a szavazatát.

Választás 2026: szavazás közben szenvedett balesetet egy mozgóurnát kérő nő / Fotó: Lampért Gábor

Férje éppen nem tartózkodott otthon, amikor megérkeztek a választási bizottság tagjai az urnával.

A nő az ablakhoz sietett, hogy kapcsolatba lépjen az érkezőkkel, ám közben elesett.

Mivel a házba kívülről nem tudtak bejutni, a helyzet gyorsan komolyabbá vált, és segítséget kellett hívni. A helyszínre mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek, akik végül bejutottak az ingatlanba. A mentők ezt követően ellátták a sérült nőt, akinek állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

A 17 órás frissítés szerint már 70 százalék felett a szavazás részvételi aránya

Soha nem látott magas részvételi adat jelent meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján. Ahogyan a választás 2026-ban alakul, az minden várakozást felülmúl. Az NVI tájékoztatása szerint vasárnap 17 óráig a választópolgárok 74,23 százaléka adta le a voksát.

Ez óriási rekord, 2022-ben ilyenkor 62,92 százalékos volt a részvétel. A 74,23 százalékos adat azt jelenti, hogy

csaknem 5,6 millió magyar szavazott eddig,

négy éve mintegy 4,8 milliónál állt a mutató. Tehát szűk 800 ezerrel többen szavaztak eddig most, mint 2022-ben. Még 1,9 millió olyan magyar van, aki nem élt a szavazati jogával. Még egy részvételi adat fog érkezni 18:30 után. Ezzel várhatóan 80 százalék körüli szintre ér a 2026-os választás részvételi adata.

Választás 2026: kinek kedvez a rekord részvételi adat?

John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet ezer magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében

a Fidesz 44 százalékkal vezet

a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.