Deviza
EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52% EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Választás 2026
szavazás
baleset
mozgóurna

Választás 2026: szavazás közben szenvedett balesetet egy mozgóurnát kérő nő

Váratlan baleset történt Pápa egyik városrészében. A választás során egy mozgáskorlátozott nő mozgóurnát kért, azonban annak érkezésekor elesett az otthonában. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak.
VG
2026.04.12, 18:29
Frissítve: 2026.04.12, 18:40

Egy mozgóurna miatt szenvedett balesetet szavazás közben egy nő Pápa Tókert városrészében – számolt be róla a Veol olvasói információk alapján. A beszámoló szerint egy körülbelül 50 éves, mozgásában korlátozott nő mozgóurnát kért otthonához, hogy leadhassa a szavazatát. 

Választás 2026: szavazás közben szenvedett balesetet egy mozgóurnát kérő nő
Fotó: Lampért Gábor

Férje éppen nem tartózkodott otthon, amikor megérkeztek a választási bizottság tagjai az urnával.

A nő az ablakhoz sietett, hogy kapcsolatba lépjen az érkezőkkel, ám közben elesett. 

Mivel a házba kívülről nem tudtak bejutni, a helyzet gyorsan komolyabbá vált, és segítséget kellett hívni. A helyszínre mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek, akik végül bejutottak az ingatlanba. A mentők ezt követően ellátták a sérült nőt, akinek állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

A 17 órás frissítés szerint már 70 százalék felett a szavazás részvételi aránya

Soha nem látott magas részvételi adat jelent meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján. Ahogyan a választás 2026-ban alakul, az minden várakozást felülmúl. Az NVI tájékoztatása szerint vasárnap 17 óráig a választópolgárok 74,23 százaléka adta le a voksát.

Ez óriási rekord, 2022-ben ilyenkor 62,92 százalékos volt a részvétel. A 74,23 százalékos adat azt jelenti, hogy 

csaknem 5,6 millió magyar szavazott eddig, 

négy éve mintegy 4,8 milliónál állt a mutató. Tehát szűk 800 ezerrel többen szavaztak eddig most, mint 2022-ben. Még 1,9 millió olyan magyar van, aki nem élt a szavazati jogával. Még egy részvételi adat fog érkezni 18:30 után. Ezzel várhatóan 80 százalék körüli szintre ér a 2026-os választás részvételi adata.

Választás 2026: kinek kedvez a rekord részvételi adat?

John McLaughlin Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató, aki még a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet ezer magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek – a biztos szavazók körében

  • a Fidesz 44 százalékkal vezet
  • a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.

Az intézet a kutatást JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása idején készítette, ami a választópolgárokban lelkesedést váltott ki. McLaughlin szerint ekkor a megkérdezettek 52 százaléka volt negatív véleménnyel a Tisza Párt elnökéről, és 12 százalékponttal kevesebben adtak pozitív választ.

Országszerte

Országszerte
1209 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu