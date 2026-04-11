Trump új terve sokkolja Washingtont: óriási diadalívvel írná át a város látképét – itt a videó

Bemutatták annak a 76 méter magas, monumentális diadalívnek a látványterveit, amely alapjaiban formálhatja át Washington emlékművekkel teli látképét.

A Reuters cikke szerint a projektet Donald Trump amerikai elnök szorgalmazza, és a kormányzat már hivatalosan is benyújtotta a részletes terveket a jövő heti egyeztetések előtt.

A Triumphal Arch névre keresztelt építmény formavilága az ókori római Titus-diadalívre épül, és a párizsi Diadalívhez hasonló megjelenést kapna.

Az elefántcsontszínűre tervezett monumentumot arany díszítőelemekkel látnák el, tetején egy mintegy 18 méter magas, angyalszárnyas nőalak állna, amely a Szabadság-szoborra emlékeztet. A szobrot két, egyenként körülbelül hét méteres sasfigura kísérné.

Az ív két oldalára az amerikai hűségesküből ismert mondatokat vésetnék fel: „One Nation under God” és „Liberty and justice for all”. A tervek további elemei között négy arany oroszlánszobor is szerepel.

Az emlékmű az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójára készülne el, és egy jelenleg üres körforgalom helyén épülne meg, a Lincoln-emlékmű és az Arlingtoni Nemzeti Temető bejárata között. A temetőben mintegy 430 ezer embert helyeztek örök nyugalomra a függetlenségi háború óta.

A projekt megvalósításához azonban több akadályt is le kell küzdeni. A terveket a Szövetségi Képzőművészeti Bizottságnak kell jóváhagynia, amely jelenleg Trump által kinevezett tagokból áll. A beruházás jogi kihívásokkal is szembesül:

több washingtoni lakos már pert indított a megvalósítás megakadályozására.

Trump korábban kijelentette, hogy a legnagyobb diadalívet szeretné megépíteni. A tervezett 76 méteres magasságával az építmény jóval meghaladná a mintegy 30 méteres Lincoln-emlékművet, nagyobb lenne a párizsi Diadalívnél, ugyanakkor körülbelül feleakkora, mint az 169 méter magas Washington-emlékmű.

Ha megvalósul, ez lenne a legnagyobb új szövetségi emlékmű Washingtonban azóta, hogy Franklin D. Roosevelt elnöksége idején, 1943-ban felépült a Thomas Jefferson-emlékmű.

A diadalív mellett további átalakítási terveket is ismertettek: fehérre festenék a Fehér Ház melletti Eisenhower Executive Office Buildinget, valamint újragondolnák a Pennsylvania Avenue arculatát is, új útfelületekkel, sétányokkal, fákkal és magas amerikai zászlókkal.