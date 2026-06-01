Alteo: a szélerőműprojekt felpörgetésének örülni fognak a befektetők, de a hitelminősítő döntésének már nem – az eladósodottság miatt aggódik a Scope
Jó és kevésbé jó hírt is közölt befektetőivel a hét elején az Alteo. A megújuló energiát hasznosító energiaszolgáltató leánycége szélerőműparkot építhet, a társaság kötvényminősítésén ugyanakkor rontott a Scope Ratings.
A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatcsoport hétfőn reggel arról tájékoztatott, hogy konszolidációba vont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőműprojektjére, ami kiemelkedő mérföldkő a beruházás előkészítésében és megvalósításában.
Ezt megelőzően már megszerezték a környezetvédelmi engedélyt, módosították Ács város helyi építési szabályzatát, valamint megfeleltek a légi közlekedési és honvédelmi követelményeknek is.
A projekt 19,95 megawatt hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.
Hosszú évek hazai szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg, közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka előzte meg. A szélerőműben a turbinák új generációját állítják fel (kettőt, egyenként hét megawattos és egyet hat megawattos teljesítménnyel).
Az összes szükséges engedély megszerzése után, a kivitelezés tervezetten 2027 első felében kezdődik, és 2028 első felében kezd a szélerőmű közcélú hálózatra termelni.
Rontott az Alteo hitelbesorolásán a Scope
A szélerőmű-beruházás mellett az Alteo kötvényeiről is friss hír érkezett hétfőn. A Scope Ratings ugyanis elvégezte a társaságnak a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. Ennek eredményeként
a német hitelminősítő az Alteo kibocsátói és a kötvények eddigi BBB mínusz minősítését egy fokozattal rontva BB plusz besorolásra változtatta negatív kilátással.
Az értékelés ugyan romlást jelez, az Alteo és a kötvényei azonban még így is az NKP-ban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartoznak, a 78 kibocsátó között mindössze nyolc szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel.
A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ez indokolja a negatív kilátást.
A társaság 2019–2020-ban kétszer bocsátott ki kötvényt az MNB által meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban. A programban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B plusz minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől.
Az Alteo részvényei 5 százalék feletti eséssel indították a hétfői kereskedést, az év eleje óta ezzel már ötödével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. A jelentős év eleji lefordulást a kötvényminősítés romlása kevésbé, az új beruházás híre pedig egyáltalán nem indokolja.
A zuhanás mögött a Telexen hétfő reggel megjelent cikkben foglalt állítások állhatnak. A lap arról ír, hogy egy Tiborcz István nagyvállalkozó – Orbán Viktor korábbi miniszterelnök veje – érdekeltségébe tartozó vállalat drágán adta el az Éltex Kft. nevű, hulladékgazdálkodási céget a saját résztulajdonukban álló Alteónak. A már Alteo Circular Kft. néven futó érdekeltség nemcsak veszteséges lett, de saját tőkéje döntő részét is elveszítette. A kisbefektetők most a cégvezetést támadják, és jogi lépéseket szeretnének kikényszeríteni.