Alteo: a szélerőműprojekt felpörgetésének örülni fognak a befektetők, de a hitelminősítő döntésének már nem – az eladósodottság miatt aggódik a Scope

Egy jó hír mellett egy kevésbé kedvező fejleményről is beszámolt az új generációs energiaszolgáltató hétfőn. Az Alteo szélerőműveket építhet, kötvényeinek besorolásán viszont rontott az eladósodottság miatt aggódó Scope Ratings.
K. T.
2026.06.01, 11:52
Frissítve: 2026.06.01, 12:17

Jó és kevésbé jó hírt is közölt befektetőivel a hét elején az Alteo. A megújuló energiát hasznosító energiaszolgáltató leánycége szélerőműparkot építhet, a társaság kötvényminősítésén ugyanakkor rontott a Scope Ratings.

Új szélerőműves beruházásba foghat az Alteo, a kötvények besorolásán rontott a Scope Ratings / Fotó: Németh András Péter

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatcsoport hétfőn reggel arról tájékoztatott, hogy konszolidációba vont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőműprojektjére, ami kiemelkedő mérföldkő a beruházás előkészítésében és megvalósításában. 

Ezt megelőzően már megszerezték a környezetvédelmi engedélyt, módosították Ács város helyi építési szabályzatát, valamint megfeleltek a légi közlekedési és honvédelmi követelményeknek is. 

A projekt 19,95 megawatt hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik. 

Hosszú évek hazai szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg, közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka előzte meg. A szélerőműben a turbinák új generációját állítják fel (kettőt, egyenként hét megawattos és egyet hat megawattos teljesítménnyel). 

Az összes szükséges engedély megszerzése után, a kivitelezés tervezetten 2027 első felében kezdődik, és 2028 első felében kezd a szélerőmű közcélú hálózatra termelni.

Rontott az Alteo hitelbesorolásán a Scope

A szélerőmű-beruházás mellett az Alteo kötvényeiről is friss hír érkezett hétfőn. A Scope Ratings ugyanis elvégezte a társaságnak a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. Ennek eredményeként 

a német hitelminősítő az Alteo kibocsátói és a kötvények eddigi BBB mínusz minősítését egy fokozattal rontva BB plusz besorolásra változtatta negatív kilátással. 

Az értékelés ugyan romlást jelez, az Alteo és a kötvényei azonban még így is az NKP-ban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartoznak, a 78 kibocsátó között mindössze nyolc szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel. 

A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ez indokolja a negatív kilátást.

A társaság 2019–2020-ban kétszer bocsátott ki kötvényt az MNB által meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban. A programban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B plusz minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől. 

ALTEO részvény
Árfolyam: 3 590 HUF -120 / -3,34 %
Forgalom: 38 102 020 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Alteo részvényei 5 százalék feletti eséssel indították a hétfői kereskedést, az év eleje óta ezzel már ötödével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. A jelentős év eleji lefordulást a kötvényminősítés romlása kevésbé, az új beruházás híre pedig egyáltalán nem indokolja. 

A zuhanás mögött a Telexen hétfő reggel megjelent cikkben foglalt állítások állhatnak. A lap arról ír, hogy egy Tiborcz István nagyvállalkozó – Orbán Viktor korábbi miniszterelnök veje – érdekeltségébe tartozó vállalat drágán adta el az Éltex Kft. nevű, hulladékgazdálkodási céget a saját résztulajdonukban álló Alteónak. A már Alteo Circular Kft. néven futó érdekeltség nemcsak veszteséges lett, de saját tőkéje döntő részét is elveszítette. A kisbefektetők most a cégvezetést támadják, és jogi lépéseket szeretnének kikényszeríteni.
 

