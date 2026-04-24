Letartóztattak négy ukrán toborzót és egy rendőrt csütörtökön, miután a gyanú szerint elraboltak egy férfit és 30 ezer dollárt követeltek tőle azért, hogy kenőpénzért cserébe elkerülhesse a mozgósítást – írja a Zn.ua. az odesszai ügyészség tájékoztatása alapján.

Fotó: Odesszai Regionális Ügyészség / Telegram

A hatóságok a szabadságtól való megfosztás és emberrablás, valamint nagy értékű vagyon elvétele miatt büntetőeljárást indítottak ellenük. Ha a bíróság elítéli őket, akkor 8–15 év börtönbüntetésre, valamint vagyonelkobzásra számíthatnak.

Az incidens után az ukrán fegyveres erők főparancsnoka felfüggesztette a pereszipski Járási Területi Toborzó és Szociális Támogató Központ, továbbá az odesszai regionális és a pereszipszki járási, a katonák és családtagjaik szociális ügyeivel is foglalkozó szervezet vezetőjét, valamint az odesszai regionális katonai bizottság vezetőjét.

Dmitro Lubinec, az ukrán Legfelsőbb Tanács emberi jogi biztosa hangsúlyozta, hogy a letartóztatások jelzésértékűek egész Ukrajna számára, hogy az emberi jogi jogsértések nem maradhatnak büntetlenül.

Az ukránok erőszakos kényszersorozásától, a sorkötelesek buszba való tuszkolásától, majd a frontra szállításától hosszú ideje hangos a média. Lapunk februárban írta már, hogy nyíltan beszélnek arról, hogy nincs elég katona az ukránok kötelékében az orosz–ukrán fronton.

Önkéntesből, zsoldosból és ukrán hazaiból is hiány van Ukrajnában

Az ukrán oldalon harcoló nyugati önkéntesek száma bizonytalan. Zelenszkij elnök annak idején „több mint húszezerről” beszélt, amiről később kiderült, hogy néhány ezer lehet, többségükben latin-amerikai zsoldosok, kalandvágyó fiatalok – igen kétséges harcértékkel. Emellett a nyelvet, az ukrán (katonai) kultúrát sem ismerik.

A brüsszeli vezetés 800 ezres ukrán hadsereggel számol, amely mintegy ötven hadosztálynyi katonát jelent. Ebből a nyugati önkéntesek, illetve zsoldosok legfeljebb egy-másfél hadosztálynyi erők képviselnek.

Ukrajna sokszoros hátrányban van a hadsereg emberutánpótlásában is. Az ország egyötödének az elvesztése, ha mechanikusan számolunk, ötöddel kevesebb emberrel is 10-12 millió ukrán lakos kiesését jelenti az emberutánpótlási alapból. Azaz a háború kezdeti szakaszában lehetséges 40 millió ukrán állampolgár (már a Krím nélkül kalkulálva) ma már legfeljebb 28-30 millió lehet. Az ENSZ 2025-ös becslése szerint – ami nem korrekt, mert nem tartalmazza a háború elől külföldre emigrált állampolgárok számát – 39 millió. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a „maradék”, Ukrajna lakóinak jelentős része idős, nyugdíjas ember.