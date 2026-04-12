Megszólalt a Fidesz kampányguruja: döbbenetes választási eredményről ír – ez már a véghajrá

Két óra múlva zárnak a szavazókörök, a politikusok azonban továbbra is szavazásra buzdítanak. A Fidesz kampányfőnöke pedig kijelölte a bűvös szavazatszámot, amit el kell érniük ma a kormánypártoknak.
Járdi Roland
2026.04.12, 17:15
Frissítve: 2026.04.12, 17:36

Hamarosan zárnak a szavazókörök, ám a politikusok továbbra is szavazásra buzdítanak. 

Fotó: Purger Tamás

Orbán Balázs, a Fidesz–KDNP kampányfőnöke is posztolt közösségi oldalán, aki azt írta:

gyűlnek a szavazatok a Fideszre! Hárommillióig meg sem állunk. Ha még nem tetted, szavazz te is! 

Orbán Viktor miniszterelnök a kampányban végéig a hárommilliós szavazatszámról beszélt, amit el kell érnie a kormánypártoknak ahhoz, hogy létrejöjjön egy széles nemzeti egység, ami kívül tartja Magyarországot a háborún.

A kormányfő utoljára délután posztolt, amiben azt írta, hogy Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. „Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni”.

A bejegyzésben megosztott videóban a kormányfő úgy fogalmazott: nagyon sokan szavaznak, a tét hatalmas. Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket. Hozzátette:

„ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni.”

„Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!” – zárta szavait a magyar miniszterelnök.

 

