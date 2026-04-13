Választás 2026: Fico hétfő hajnalban megtörte a csendet, üzent Magyar Péternek és Orbán Viktornak – ezt tervezi a Barátság vezetékkel

Sorra reagálnak Európa vezető politikusai az országgyűlési választás eredményére. Magyar Péter győzelmi beszédében több nevet is kiemelt, akik az elsők között gratuláltak neki. Hétfő reggeli két Facebook-bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico is megszólalt a magyarországi választással kapcsolatban.

Robert Fico folytatná az együttműködést Magyarországgal Orbán Viktor választási veresége után is / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Szeretném kifejezni köszönetemet a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az eddigi évek kiváló együttműködéséért. A kölcsönös tisztelet jegyében hatalmas energiát fektettünk a minőségi szlovák–magyar kapcsolatokba, amelyek soha nem voltak olyan magas szinten, mint ebben az időszakban. Az a céltudatosság és lendület, amellyel a szuverenitást és a nemzeti érdekeket védelmezte, példaértékű volt és mindig is az marad számomra” – írta bejegyzésében Szlovákia miniszterelnöke.

Gratulált a választás győztesének Robert Fico

A második posztban azonban már a választáson kétharmados győzelmet szerző Tisza Párt vezetésének is üzent.

„Teljes tisztelettel tudomásul veszem Magyarország állampolgárainak a választáson meghozott döntését, és készen állok az intenzív együttműködésre az új magyar miniszterelnökkel, akinek ezúton gratulálok a választási győzelméhez. A szlovák kormány céljai változatlanok maradnak, továbbra is érdekeltek vagyunk a Magyarországgal fenntartott baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokban, valamint az országaink területén élő nemzeti kisebbségek átlagon felüli jogállásának biztosításában” – jelentette ki Robert Fico.

A kormányfő Magyarnak a V4-ekről mondott szavaira reagálva kiemelte:

A szlovák kormány is a V4-es formátum újjáélesztését kívánja. Folytatná a közös fellépést Magyarországgal az energetika területén közös érdekeinek védelmében.

„Hiszem, hogy Szlovákiának és Magyarországnak, de egész Közép-Európának továbbra is kiemelt érdeke fűződik a Barátság kőolajvezeték üzemeltetésének ismételt helyreállításához” – zárta sorait Robert Fico.