Alig ért véget a választás, Brüsszel máris benyújtotta a számlát, ezt követelik Magyarországtól: "ha ők teljesítenek, mi fizetünk" - Moszkva is megszólalt

Sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg, ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.

Alig ért véget a választás, Brüsszel máris benyújtotta a számlát, ezt követelik Magyarországtól, Moszkva is megszólalt / Fotó: Anadolu via AFP

A Financial Times belsős információkra hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Bizottság azonnali lépéseket vár az új magyar vezetéstől, különösen az Ukrajnával való viszony rendezése, valamint a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges reformok terén. A tét jelentős: mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás sorsa függ attól, hogy Magyarország teljesíti-e a Brüsszel által meghatározott feltételeket.

A követelések között kiemelt helyen szerepel az igazságszolgáltatás reformja, a korrupció elleni intézkedések megerősítése, valamint az állami intézmények és nagyvállalatok vezetésének átalakítása.

Emellett több uniós tagállam is azt várja, hogy Budapest oldja fel vétóját az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós (kb. 34 200 milliárd forint) hitelcsomag ügyében, illetve támogassa az Oroszország elleni újabb szankciókat. Teljes felhatalmazása van arra, hogy változtatásokat hajtson végre… és már az első naptól kezdve kapcsolatban állunk vele – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő. „A hozzáállás az: erősítsünk rá a támogatására.

Ha ők teljesítenek, mi fizetünk”

- tette hozzá.

Az egyik legégetőbb vita az uniós bíróság döntésének végrehajtásához kapcsolódik, mely szerint a magyar menekültügyi szabályozás sérti az uniós jogot. Emiatt Magyarország napi 1 millió eurós (kb. 380 millió forint) bírságot fizet, melynek összege már megközelíti a 900 millió eurót (kb. 342 milliárd forint), és ezt Brüsszel automatikusan levonja az országnak járó támogatásokból.

Magyar Péter és a Tisza Párt kétharmados felhatalmazást szerzett, ami Brüsszel szerint lehetőséget ad az átfogó reformokra. Az uniós álláspont egyértelmű:

ha Magyarország teljesíti a feltételeket, megnyílhatnak a források, ellenkező esetben azonban fennmaradhat a pénzügyi nyomás.

A külpolitikai irányváltás szintén napirenden van. Magyar Péter már jelezte, hogy az ország csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és helyreállítaná a „fékek és ellensúlyok rendszerét”, valamint erősítené az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fűződő kapcsolatokat.