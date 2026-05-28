Teljesen kiakadt Izrael: megszakítja kapcsolatait az ENSZ főtitkárával – "Végeztünk"

Rendkívül éles hangú támadást indított Izrael António Guterres ellen az ENSZ egyik legvitatottabb listája miatt. Az izraeli ENSZ-nagykövet szerint a szervezet „egy szintre helyezte Izraelt a világ legbrutálisabb terrorszervezeteivel”.
VG
2026.05.28, 21:50

Izrael csütörtökön bejelentette, hogy felfüggeszti kapcsolatait az ENSZ főtitkárának irodájával, miután izraeli szervezetek is felkerültek egy konfliktusokhoz kapcsolódó szexuális erőszakról szóló ENSZ-listára. Jeruzsálem szerint elfogadhatatlan, hogy Izraelt a Hamásszal és az ISIS-szel egy kategóriában említik.

Teljes diplomáciai befagyasztást jelentett be Izrael António Guterresnek, az ENSZ főtitkárának az irodájával szemben / Fotó: AFP

Súlyos diplomáciai konfliktus robbant ki Izrael és az ENSZ között, miután Jeruzsálem bejelentette: határozatlan időre felfüggeszti kapcsolatait António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalával. 

A döntés nem sokkal azután született, hogy izraeli szervezetek is felkerültek az ENSZ azon listájára, amely a konfliktusövezetekben elkövetett szexuális erőszakkal összefüggésbe hozott szereplőket sorolja fel.

Az izraeli ENSZ-nagykövet, Danny Danon rendkívül kemény hangon reagált a döntésre. Az X-en közzétett videójában kijelentette, hogy Izrael ENSZ-képviselete „nem tart fenn további kapcsolatot” a főtitkár irodájával addig, amíg António Guterres a pozíciójában marad.

Danon szerint az ENSZ „erkölcsi szégyent” követett el azzal, hogy Izraelt ugyanazon a listán szerepelteti, mint a Hamászt, az ISIS-t és más terrorszervezeteket. Az izraeli diplomata úgy fogalmazott: a döntés bizonyítja, hogy Guterres „elvesztette minden hitelességét”.

Izraelben betelt a pohár

A vita középpontjában egy ENSZ-jelentés áll, amely a fegyveres konfliktusok során elkövetett szexuális erőszak eseteit és az ezekhez köthető szereplőket vizsgálja. Izraeli tisztviselők szerint az elmúlt hónapokban folyamatos egyeztetések zajlottak az izraeli ENSZ-delegáció és a világszervezet képviselői között. Jeruzsálem állítása szerint dokumentumokat, adatokat és részletes válaszokat is átadtak a jelentésben szereplő vádakkal kapcsolatban.

Az izraeli vezetés szerint azonban az ENSZ figyelmen kívül hagyta ezeket az érveket, és végül fenntartotta az izraeli szereplők listázását. Ez váltotta ki a mostani drasztikus diplomáciai lépést.

A konfliktus újabb állomása annak az egyre mélyülő szembenállásnak, amely Izrael és az ENSZ között bontakozott ki a 2023. október 7-i Hamász-támadás, valamint a gázai háború kezdete óta. 

Az izraeli kormány az elmúlt hónapokban többször is azzal vádolta az ENSZ különböző szervezeteit és tisztviselőit, hogy elfogultan kezelik a konfliktust és aránytalanul bírálják Izraelt.

Az ENSZ részéről ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi jog és az emberi jogi normák betartása minden konfliktusban részt vevő félre egyformán vonatkozik. A mostani döntés azonban tovább mélyítheti az amúgy is feszült viszonyt, és újabb diplomáciai csatározásokat hozhat a világszervezetben.

A lépés különösen érzékeny időszakban érkezett, amikor a gázai háború, a humanitárius helyzet és a nemzetközi politikai nyomás miatt Izrael és több nemzetközi szervezet kapcsolata történelmi mélyponton van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
