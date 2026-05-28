Bajban Donald Trump: három éve nem volt ilyen magas a maginfláció Amerikában – az iráni háború egyre jobban megüti a gazdaságot

Az Egyesült Államokban az infláció áprilisban háromévnyi csúcsra emelkedett, amelynek legfőbb hajtóereje az iráni háborúval összefüggő energiadrágulás volt. A szárnyaló árak egyre inkább erodálják a háztartások vásárlóerejét, és visszafoghatják a fogyasztói kiadásokat, ezzel az idei gazdasági növekedést is veszélyeztetve.

A Reuters emlékeztet: Kereskedelmi Minisztérium csütörtöki adatai szerint az amerikaiak egyre kevesebbet tesznek félre: a megtakarítási ráta négy éve nem látott mélypontra, 2,6 százalékra süllyedt, miközben a reáljövedelmek immár három hónapja fogynak. A megélhetési költségek emelkedése nyomán az amerikai fogyasztók egyre elégedetlenebbek Donald Trump elnök gazdaságpolitikájával.

Egy friss Reuters/Ipsos-közvélemény-kutatás szerint Trump elnöki népszerűsége közel a mélypontra esett vissza a 2025 eleji visszatérése óta. A benzin és más termékek drágulása ráadásul alááshatja a Republikánus Párt esélyeit a novemberi időközi választásokon, ahol a kongresszusi többség a tét. Trump szerdán azt nyilatkozta, nem aggasztja az iráni konfliktus esetleges politikai következménye.

Olu Sonola, a Fitch Ratings vezető amerikai közgazdásza szerint az árnyomás várhatóan a következő hónapokban is fennmarad. Az iráni háború alaposan felkavarta a közel-keleti kereskedelmi útvonalakat: a Hormuz-szorosban zajló szállítási zavarok megemelték az energiaárakat, megterhelték a globális ellátási láncokat, és hiányt okoztak számos termékből, a műtrágyától az alumíniumon át a fogyasztási cikkekig.

A benzin átlagára 12,3 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, a háború február végi kitörése óta összességében több mint 50 százalékkal drágult az üzemanyag.

Az energiaárak mellett más termékek és szolgáltatások is megdrágultak. Az infláció már a háború előtt is magas volt, elsősorban Trump átfogó importvámjai miatt, és a vámok árba épülése továbbra is tart. Az áruárak havi szinten 0,7 százalékkal emelkedtek, ezen belül az energia 5,5 százalékkal drágult. Az élelmiszerárak 0,5 százalékkal pattantak vissza.