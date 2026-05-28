Bajban Donald Trump: három éve nem volt ilyen magas a maginfláció Amerikában – az iráni háború egyre jobban megüti a gazdaságot
Az Egyesült Államokban az infláció áprilisban háromévnyi csúcsra emelkedett, amelynek legfőbb hajtóereje az iráni háborúval összefüggő energiadrágulás volt. A szárnyaló árak egyre inkább erodálják a háztartások vásárlóerejét, és visszafoghatják a fogyasztói kiadásokat, ezzel az idei gazdasági növekedést is veszélyeztetve.
A Reuters emlékeztet: Kereskedelmi Minisztérium csütörtöki adatai szerint az amerikaiak egyre kevesebbet tesznek félre: a megtakarítási ráta négy éve nem látott mélypontra, 2,6 százalékra süllyedt, miközben a reáljövedelmek immár három hónapja fogynak. A megélhetési költségek emelkedése nyomán az amerikai fogyasztók egyre elégedetlenebbek Donald Trump elnök gazdaságpolitikájával.
Egy friss Reuters/Ipsos-közvélemény-kutatás szerint Trump elnöki népszerűsége közel a mélypontra esett vissza a 2025 eleji visszatérése óta. A benzin és más termékek drágulása ráadásul alááshatja a Republikánus Párt esélyeit a novemberi időközi választásokon, ahol a kongresszusi többség a tét. Trump szerdán azt nyilatkozta, nem aggasztja az iráni konfliktus esetleges politikai következménye.
Olu Sonola, a Fitch Ratings vezető amerikai közgazdásza szerint az árnyomás várhatóan a következő hónapokban is fennmarad. Az iráni háború alaposan felkavarta a közel-keleti kereskedelmi útvonalakat: a Hormuz-szorosban zajló szállítási zavarok megemelték az energiaárakat, megterhelték a globális ellátási láncokat, és hiányt okoztak számos termékből, a műtrágyától az alumíniumon át a fogyasztási cikkekig.
A benzin átlagára 12,3 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, a háború február végi kitörése óta összességében több mint 50 százalékkal drágult az üzemanyag.
Az energiaárak mellett más termékek és szolgáltatások is megdrágultak. Az infláció már a háború előtt is magas volt, elsősorban Trump átfogó importvámjai miatt, és a vámok árba épülése továbbra is tart. Az áruárak havi szinten 0,7 százalékkal emelkedtek, ezen belül az energia 5,5 százalékkal drágult. Az élelmiszerárak 0,5 százalékkal pattantak vissza.
Az élelmiszert és energiát nem tartalmazó maginfláció éves alapon 3,3 százalékra gyorsult, ami 2023 novembere óta a legnagyobb éves növekedés, és meghaladja a márciusi 3,2 százalékot. Havi szinten a maginfláció 0,2 százalékon alakult.
Elszálló árak
A rekreációs termékek és járművek ára 1,6 százalékkal nőtt, a ruházat és lábbelik 0,4 százalékkal drágultak. A bútorok és tartós háztartási cikkek viszont második egymást követő hónapban olcsóbbak lettek. A szolgáltatások ára 0,3 százalékkal emelkedett – immár harmadik hónapja azonos ütemben. A lakhatás és a közüzemi díjak 0,6 százalékkal, a közlekedési szolgáltatások 0,4 százalékkal, az éttermek és szálláshelyek 0,5 százalékkal drágultak.
A fogyasztói kiadások nominálisan 0,5 százalékkal bővültek, ami részben az emelkedő áraknak köszönhető, nem csupán a vásárolt mennyiség növekedésének. A kiadások bővülésén belül a benzin és az energiatermékek dominálnak. Egyelőre az energiadrágulás nem vonja el a forrásokat más kategóriáktól: a szórakozási szolgáltatásokra, éttermekre és bárokra fordított összegek is emelkedtek.
Fogyó tartalékok
Az amerikaiak ugyanakkor egyre inkább megtakarításaikból élnek. A megtakarítási ráta 2,6 százalékra csökkent, ami 2022 júniusa óta a legalacsonyabb szint; márciusban még 3,2 százalékon állt. Eközben a jövedelmek stagnálnak, a bérek mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek. Az elbocsátások alacsony száma stabilizálja ugyan a munkaerőpiacot, de a reáljövedelem – inflációval kiigazítva – 0,5 százalékkal csökkent, folytatva a februárban kezdődött csökkenő tendenciát.
Éves alapon a reál rendelkezésre álló jövedelem 1,1 százalékkal esett vissza, ami 2022 novembere óta a legnagyobb éves visszaesés. A gazdasági aktivitást leginkább a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és a tőzsdei emelkedésből profitáló magasabb jövedelmű fogyasztók kiadásai tartják életben.
A pénzpiacok várakozásai szerint az amerikai jegybank az irányadó kamatát 3,50–3,75 százalék között tartja egészen 2027-ig. Az április végi Fed-ülésen – amelynek anyagait múlt héten hozták nyilvánosságra – egyre több döntéshozó jelezte: nem zárják ki a kamatemelés lehetőségét sem. A tőzsdék eközben erősödtek, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és Irán elvi megállapodásra jutott a tűzszünet meghosszabbításáról.