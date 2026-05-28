Nagyon tetszik Brüsszelnek az ukrán-magyar közeledés – a bővítési biztos „jószándékot" észlel az új magyar kormány részéről
Jelentős fordulat körvonalazódik Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában, miután az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint az új magyar kormány már támogatóbb hozzáállást mutat. Marta Kos úgy látja, Budapest és Kijev között érdemi előrelépés történt az ukrajnai magyar kisebbség ügyében is – írta a Népszava.
Komoly fordulatot jelezhet az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatában az, amit Marta Kos uniós bővítési biztos mondott a Financial Timesnak adott interjújában.
A biztos szerint már júniusban megnyílhatnak az első tárgyalási fejezetek Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamatában, és ebben fontos szerepe van annak, hogy az új magyar kormány jóval nyitottabb hozzáállást mutat.
Az elmúlt időszakban a korábbi magyar kormány rendre megvétózta a tárgyalási fejezetek megnyitását, elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyzetére hivatkozva, és emiatt gyakorlatilag teljesen befagyott a folyamat. Most azonban Brüsszel szerint változott a helyzet.
Marta Kos az interjúban arról beszélt, hogy „az ügy most már valóban mozgásban van”, és szerinte a narratíva is jelentősen megváltozott. A bővítési biztos úgy látja, hogy az új, Magyar Péter vezette magyar kormány részéről komolyabb együttműködési szándék érzékelhető, miközben Budapest és Kijev között folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.
Az uniós biztos külön kiemelte, hogy a két ország közötti tárgyalások jól haladnak, és „komolyságot és tényleges jószándékot” tapasztal az új magyar vezetés részéről. Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamat továbbra is sérülékeny, vagyis még korántsem tekinthető lezártnak a vita.
Újra lehet tárgyalni az uniós csatlakozásról
A tervek szerint júniusban megnyílhat az első tárgyalási fejezetcsomag Ukrajna és Moldova számára, majd júliusban további fejezetek következhetnek. Az Európai Unió összesen 33 tárgyalási fejezet mentén vizsgálja a tagjelöltek felkészültségét, ezek lefedik többek között a jogállamiságot, a gazdaságot, az igazságszolgáltatást, az energetikát és a külpolitikát is.
Marta Kos szerint Brüsszel már jó ideje készült arra a pillanatra, amikor Magyarországon politikai változás következik be. A biztos elárulta:
az EU technikai szempontból előre előkészített mindent annak érdekében, hogy azonnal elindulhasson a folyamat, amint megszűnik a politikai akadály.
A bővítési biztos nemcsak Ukrajna és Moldova ügyéről beszélt. Szerinte a nyugat-balkáni bővítési folyamat is felgyorsulhat: Montenegró és Albánia akár 19 tárgyalási fejezetet is lezárhat július végéig. Ez nagyjából kétszerese annak, amit az elmúlt másfél évben sikerült elérniük.
Az ukrán és moldovai vezetés közben több reformot is végrehajtott az elmúlt hónapokban, részben abban bízva, hogy enyhül a magyar ellenállás. Brüsszel szerint mindkét ország most erős pozícióban van ahhoz, hogy gyors előrelépést érjen el, amint megszületik a hivatalos döntés a tárgyalások megnyitásáról.
Orbán Anita személyesen sem kapott semmilyen konkrét ígéretet a kárpátaljaiakról az ukrán külügyminisztertől – "áttekintettük", ennyi a termés
Orbán Anita magyar és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megállapodtak abban, hogy folytatják a kárpátaljai magyar közösség jogairól szóló szakértői tárgyalásokat. A magyar kormány álláspontja szerint a kárpátaljai magyarok alapvető emberi jogainak rendezése feltétele annak, hogy bármilyen más témában is egyeztessen az ukrán féllel. Magyar Péter korábban azt mondta, ha az egyeztetések eredményt hoznak, kész Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kárpátalján találkozni, és akkor Ukrajna uniós csatlakozási kérelme is az asztalra kerülhet.