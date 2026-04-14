Óriási fordulat jöhet, erre nem számítottak: Zelenszkij mégse kapja meg olyan gyorsan a 90 milliárd eurós hitelt – hiába nem blokkol már Magyar Péter

A Tisza Párt fölényes győzelme a vasárnapi magyarországi választásokon megkönnyebbülést váltott ki Brüsszelben – és Kijevben is – fogalmaz az Euractiv.

Az elmúlt másfél hónapban Orbán Viktor miniszterelnök nem volt hajlandó jóváhagyni azt a kulcsfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot Ukrajna számára, amelyről az EU vezetői már decemberben megállapodtak.

A blokkolás illeszkedik abba a politikába, amelynek részeként a kormányfő nem támogatta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem, és az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megnyitását is akadályozta.

Magyar Péter hétfőn újságíróknak nyilatkozva jelezte:

elképzelhetőnek tartja a magyar vétó feloldását, bár ezt nem erősítette meg egyértelműen.

Egyúttal értetlenségének adott hangot amiatt, hogy Magyarország miért akadályozza a hitelt, hiszen az ország mentességet kapott, így nem viselné a törlesztés pénzügyi terheit. „Ezt nem igazán értem” – fogalmazott.

Diplomaták szerint ugyanakkor Orbán korábbi kritikái politikailag megnehezíthetik a gyors döntést. A magyar kormányfő azzal indokolta ellenállását, hogy Ukrajna szerinte késlekedik a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték javításával, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Magyarországra szállításában.

Magyar kampányában külpolitikai kérdésekben – különösen Ukrajnával kapcsolatban – óvatos hangot ütött meg, ezért Brüsszelben visszafogott várakozások is megfogalmazódnak. Ennek ellenére az uniós tisztviselők többsége bizakodó. Úgy vélik, hogy a Tisza Párt vezetője – aki korábban európai parlamenti képviselő volt, és pártja az Európai Néppárthoz tartozik – végül feloldja a vétót.

A cikkben egy diplomata úgy fogalmazott: a bizalomépítés leggyorsabb módja az lenne, ha Budapest feloldaná a blokádot, különösen, mivel a hitel „gyakorlatilag ingyenes” Magyarországnak.

A folyamat azonban még a vétó megszüntetése esetén is időigényes lehet. Magyar kormányalakítása várhatóan május elejéig tart, emellett az uniós bürokratikus lépések – köztük a finanszírozási terv jóváhagyása és a részletes megállapodások kidolgozása – szintén több hetet vesznek igénybe.