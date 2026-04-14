Deviza
EUR/HUF362,45 -0,18% USD/HUF307,69 -0,31% GBP/HUF416,32 -0,21% CHF/HUF393,7 -0,08% PLN/HUF85,45 -0,06% RON/HUF71,18 -0,25% CZK/HUF14,88 -0,19% EUR/HUF362,45 -0,18% USD/HUF307,69 -0,31% GBP/HUF416,32 -0,21% CHF/HUF393,7 -0,08% PLN/HUF85,45 -0,06% RON/HUF71,18 -0,25% CZK/HUF14,88 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 944,65 +1,06% MTELEKOM2 380 -0,17% MOL4 424 +0,99% OTP45 440 +1,52% RICHTER12 990 -0,08% OPUS325 +7,69% ANY7 250 -0,14% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 440 -0,23% BUMIX8 811,61 -0,59% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 842,97 +1,03% BUX140 944,65 +1,06% MTELEKOM2 380 -0,17% MOL4 424 +0,99% OTP45 440 +1,52% RICHTER12 990 -0,08% OPUS325 +7,69% ANY7 250 -0,14% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 440 -0,23% BUMIX8 811,61 -0,59% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 842,97 +1,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitelcsomag
Ukrajna
Európai Unió

Óriási fordulat jöhet, erre nem számítottak: Zelenszkij mégse kapja meg olyan gyorsan a 90 milliárd eurós hitelt – hiába nem blokkol már Magyar Péter

Bizonytalan, hogy mikor kaphatja meg Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, a magyar vétó és az uniós döntéshozatal miatt a kifizetés várhatóan késik. Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték javítása tavasszal befejeződhet, miközben Kijev rövid távon más forrásokból is képes fenntartani finanszírozását.
VG
2026.04.14, 06:56
Frissítve: 2026.04.14, 08:39

A Tisza Párt fölényes győzelme a vasárnapi magyarországi választásokon megkönnyebbülést váltott ki Brüsszelben – és Kijevben is – fogalmaz az Euractiv.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijev, Ukrajna orosz-ukrán háború
Zelenszkij mégse kapja meg olyan gyorsan a 90 milliárd eurós hitelt / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Az elmúlt másfél hónapban Orbán Viktor miniszterelnök nem volt hajlandó jóváhagyni azt a kulcsfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot Ukrajna számára, amelyről az EU vezetői már decemberben megállapodtak. 

A blokkolás illeszkedik abba a politikába, amelynek részeként a kormányfő nem támogatta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem, és az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megnyitását is akadályozta.

Magyar Péter hétfőn újságíróknak nyilatkozva jelezte: 

elképzelhetőnek tartja a magyar vétó feloldását, bár ezt nem erősítette meg egyértelműen. 

Egyúttal értetlenségének adott hangot amiatt, hogy Magyarország miért akadályozza a hitelt, hiszen az ország mentességet kapott, így nem viselné a törlesztés pénzügyi terheit. „Ezt nem igazán értem” – fogalmazott.

Diplomaták szerint ugyanakkor Orbán korábbi kritikái politikailag megnehezíthetik a gyors döntést. A magyar kormányfő azzal indokolta ellenállását, hogy Ukrajna szerinte késlekedik a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték javításával, amely kulcsfontosságú az orosz olaj Magyarországra szállításában.

Magyar kampányában külpolitikai kérdésekben – különösen Ukrajnával kapcsolatban – óvatos hangot ütött meg, ezért Brüsszelben visszafogott várakozások is megfogalmazódnak. Ennek ellenére az uniós tisztviselők többsége bizakodó. Úgy vélik, hogy a Tisza Párt vezetője – aki korábban európai parlamenti képviselő volt, és pártja az Európai Néppárthoz tartozik – végül feloldja a vétót.

A cikkben egy diplomata úgy fogalmazott: a bizalomépítés leggyorsabb módja az lenne, ha Budapest feloldaná a blokádot, különösen, mivel a hitel „gyakorlatilag ingyenes” Magyarországnak.

A folyamat azonban még a vétó megszüntetése esetén is időigényes lehet. Magyar kormányalakítása várhatóan május elejéig tart, emellett az uniós bürokratikus lépések – köztük a finanszírozási terv jóváhagyása és a részletes megállapodások kidolgozása – szintén több hetet vesznek igénybe.

További bizonytalanságot jelent Szlovákia, ahol Robert Fico miniszterelnök jelezte: szükség esetén átveheti Magyarország szerepét a blokkolásban, ha nem áll helyre az olajszállítás. A diplomaták azonban úgy vélik, Fico könnyebben meggyőzhető, mint a magyar kormányfő.

A helyzetet némileg javítja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Barátság vezeték javítása még tavasszal befejeződhet. Elemzők szerint Ukrajna rövid távon más forrásokból is finanszírozhatja működését, így a hitel esetleges késése nem okoz azonnali gazdasági sokkot.

A támogatás ugyanakkor hosszabb távon kulcsfontosságú marad – és Brüsszelben sokan remélik, hogy a magyar politikai fordulat egy együttműködőbb EU–Magyarország viszony kezdetét hozhatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
