Deviza
EUR/HUF360,49 0% USD/HUF310,17 +0,28% GBP/HUF416,15 +0,17% CHF/HUF394,01 -0,04% PLN/HUF84,96 -0,03% RON/HUF68,96 -0,38% CZK/HUF14,84 +0,05% EUR/HUF360,49 0% USD/HUF310,17 +0,28% GBP/HUF416,15 +0,17% CHF/HUF394,01 -0,04% PLN/HUF84,96 -0,03% RON/HUF68,96 -0,38% CZK/HUF14,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 110,89 +0,05% MTELEKOM2 632 +3,27% MOL4 040 +0,15% OTP41 140 +0,15% RICHTER12 360 -0,73% OPUS301 -4,15% ANY7 860 -2,04% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 251,49 -1,35% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 837,28 +0,02% BUX132 110,89 +0,05% MTELEKOM2 632 +3,27% MOL4 040 +0,15% OTP41 140 +0,15% RICHTER12 360 -0,73% OPUS301 -4,15% ANY7 860 -2,04% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 251,49 -1,35% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 837,28 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
SpaceX
IPO
Tesla

Kannibálveszély leselkedik a Tesla részvényeire, avagy a SpaceX-IPO árnyoldala

Évekig csak egyetlen módja volt annak, hogy a kisbefektetők letegyék a garast Elon Musk víziói mellett: Tesla-részvényeket vehettek. Ez hamarosan megváltozik, a SpaceX tőzsdére lépése jókora kockázatot jelent a Tesla óvatlan részvényesei számára.
Murányi Ernő
2026.05.19, 13:17
Frissítve: 2026.05.19, 13:38

A SpaceX küszöbön álló IPO-ja, azaz elsődleges nyilvános részvénykibocsátása, magyarul tőzsdére lépése hatalmas vonzerőt gyakorol majd a Tesla kisbefektetőire, a Wall Street-i profik úgy látják, hogy a részvényesek fókusza, na és persze a tőkéje is Elon Musk elektromosjárműgyártójától (EV) részben elkerülhetetlenül áthelyeződik  a csillogó új játékszerként feltűnő – teljes nevén – Space Exploration Technologieshoz.

Edmonton Auto Expo Highlights Tesla
Kannibálveszély leselkedik a Tesla részvényeire / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla részvényesei főként a mágus vízióiban hisznek

„Ez nem túl szerencsés a Tesla szempontjából” – mondta Joe Gilbert, az Integrity Asset Management portfóliómenedzsere. 

Úgy gondoljuk, hogy Musk elsősorban a SpaceX-re fog összpontosítani, s bár a múltban már bebizonyította, hogy képes több kezdeményezést is egyszerre irányítani, ám úgy tűnik, hogy a SpaceX lesz a szeme fénye

– fűzte hozzá.

A Tesla részvényeire leselkedő kannibalizációs veszély, azaz hogy az új részvény miatt elfordulhat a befektetők figyelme a Teslától már Elon Musk fejébe is szöget ütött, részben ezért is fontolgatja állítólag a két vállalat egyesítését.

Az anno úttörő EV-gyártó részvényárfolyama amúgy idén eddig 6,4 százalékkal gyengült, miközben a cég értékesítésének a növekedése lassul, és romlanak a fundamentumai is. 

A Tesla befektetőit azonban sohasem a társaság aktuális pénzügyi teljesítménye izgatta elsősorban, sokkal inkább a mágus vízióiban hisznek. 

Ezért aztán a részvénykurzus idei visszaesése sem rázta meg őket, pláne, hogy

2023 elejétől 2025 végéig 265 százalékkal értékelődtek fel a papírok, s a kurzus még mindig a 12 havi előretekintő nyereség 196-szoros értékén áll, ami a második legjobb arány az egész S&P 500 indexen  belül.

 

Az egekbe szökő értékelés a befektetők azon meggyőződésén alapul, hogy Musk a Teslát az önvezető járművek és a robotika zászlóshajójává alakítja, amely mellesleg elektromos autókat is gyárt. 

Csakhogy ezek a szegmensek már eléggé zsúfoltak. 

Elon Musk eddig egyetlen tőzsdei cégének 1500 milliárd dolláros piaci kapitalizációja mellett mégis eltörpül versenytársai tőzsdei értéke. A Rivian Automotive és az Uber Technologies együttes piaci értéke nagyjából 170 milliárd dollár.

Már a start után elhúzhat a SpaceX a Tesla mellett

A Teslával szemben a SpaceX egyértelműen vezető szerepet tölt be a területén, és növekedési potenciálja jelenleg határtalannak tűnik.

Arra számítunk, hogy a SpaceX csillagászati ​​értékeléssel léphet piacra, nincsenek igazi versenytársai és a kapitalizációját tekintve már a startnál lehajrázhatja a Teslát

– mondta Gilbert.

A BNP Paribas elemzője, James Picariello becslései szerint pedig a Tesla részvényeinek körülbelül 40 százalékát a lakossági befektetők birtokolják. A SpaceX IPO ezért hatalmas negatív hatást gyakorol majd az EV-gyártó részvényeire azáltal, hogy „megosztja” a Musk-párti kisbefektetői bázist. Nem véletlenül adott tehát áprilisban alulteljesítő minősítést az elemző a Tesla-részvényeire.

„A Tesla és a SpaceX alapvetően különböző üzletágak, és azok a befektetők, akik hisznek Musk víziójában, mindkettővel szeretnének majd foglalkozni” 

A SpaceX azonban az új csillogó objektum, ezért arra számítunk, hogy a Teslába fektetett tőke egy része átvándorol a SpaceX-hez, hogy a befektetők meglovagolhassák az IPO után várt árfolyam-növekedést

– tette hozzá Dave Mazza, a Tesla részvényeit birtokló Roundhill Financial vezérigazgatója. 

Három hónap a reakcióidő

„Valószínűleg az IPO-tól számítva körülbelül három hónapba telik, mire a hatás megmutatkozik a Tesla részvényeiben, mivel az intézményi befektetések lassan mozdulnak el, és az IPO utáni korai kereskedés kaotikus lehet” – emelte ki Nicholas Colas, a DataTrek Research társalapítója. 

A Tesla legalábbis kezdetben profitálhat az S&P 500-as tagságából is, figyelembe véve az indexhez kötött összes passzív befektetéseket 

– tette hozzá Colas.

A legújabb tervek szerint a SpaceX június 12-én debütál a Nasdaqon SPCX tickerszimbólum alatt. A tájékoztató már a jövő héten nyilvánossá válhat, a roadshow június 4-én indul, az árképzésre június 11-én kerülhet sor. 

A részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt 1:5 részvényfelaprózást is, azaz a részvények becsült piaci értéke 526,59 dollárról 105,32 dollárra csökkent. 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu