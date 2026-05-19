Kannibálveszély leselkedik a Tesla részvényeire, avagy a SpaceX-IPO árnyoldala

A SpaceX küszöbön álló IPO-ja, azaz elsődleges nyilvános részvénykibocsátása, magyarul tőzsdére lépése hatalmas vonzerőt gyakorol majd a Tesla kisbefektetőire, a Wall Street-i profik úgy látják, hogy a részvényesek fókusza, na és persze a tőkéje is Elon Musk elektromosjárműgyártójától (EV) részben elkerülhetetlenül áthelyeződik a csillogó új játékszerként feltűnő – teljes nevén – Space Exploration Technologieshoz.

Kannibálveszély leselkedik a Tesla részvényeire / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla részvényesei főként a mágus vízióiban hisznek

„Ez nem túl szerencsés a Tesla szempontjából” – mondta Joe Gilbert, az Integrity Asset Management portfóliómenedzsere.

Úgy gondoljuk, hogy Musk elsősorban a SpaceX-re fog összpontosítani, s bár a múltban már bebizonyította, hogy képes több kezdeményezést is egyszerre irányítani, ám úgy tűnik, hogy a SpaceX lesz a szeme fénye

– fűzte hozzá.

A Tesla részvényeire leselkedő kannibalizációs veszély, azaz hogy az új részvény miatt elfordulhat a befektetők figyelme a Teslától már Elon Musk fejébe is szöget ütött, részben ezért is fontolgatja állítólag a két vállalat egyesítését.

Az anno úttörő EV-gyártó részvényárfolyama amúgy idén eddig 6,4 százalékkal gyengült, miközben a cég értékesítésének a növekedése lassul, és romlanak a fundamentumai is.

A Tesla befektetőit azonban sohasem a társaság aktuális pénzügyi teljesítménye izgatta elsősorban, sokkal inkább a mágus vízióiban hisznek.

Ezért aztán a részvénykurzus idei visszaesése sem rázta meg őket, pláne, hogy

2023 elejétől 2025 végéig 265 százalékkal értékelődtek fel a papírok, s a kurzus még mindig a 12 havi előretekintő nyereség 196-szoros értékén áll, ami a második legjobb arány az egész S&P 500 indexen belül.

Az egekbe szökő értékelés a befektetők azon meggyőződésén alapul, hogy Musk a Teslát az önvezető járművek és a robotika zászlóshajójává alakítja, amely mellesleg elektromos autókat is gyárt.

Csakhogy ezek a szegmensek már eléggé zsúfoltak.

Az elektromosjármű-üzletág a kínai gyártókkal és az amerikai benzinfalókkal vív elkeseredett harcot,

míg a robotaxi-divízió az Alphabet már működő Waymójával küzd.

A humanoid robotasszisztensek építésén pedig számos technológiai cég dolgozik a Teslán kívül is.

Elon Musk eddig egyetlen tőzsdei cégének 1500 milliárd dolláros piaci kapitalizációja mellett mégis eltörpül versenytársai tőzsdei értéke. A Rivian Automotive és az Uber Technologies együttes piaci értéke nagyjából 170 milliárd dollár.

Már a start után elhúzhat a SpaceX a Tesla mellett

A Teslával szemben a SpaceX egyértelműen vezető szerepet tölt be a területén, és növekedési potenciálja jelenleg határtalannak tűnik.

Arra számítunk, hogy a SpaceX csillagászati ​​értékeléssel léphet piacra, nincsenek igazi versenytársai és a kapitalizációját tekintve már a startnál lehajrázhatja a Teslát

– mondta Gilbert.