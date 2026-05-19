Példátlan katonai incidens történt: NATO-vadászgépek lőtték le ukrán drónt az uniós ország légterében – riadót rendeltek el, a házaikba parancsolták a lakosságot

A román légierő F–16-os vadászgépe kedden lelőtt egy feltételezetten ukrán drónt Észtország légterében – közölte a balti ország. A NATO egyelőre nem nem kommentálta az esetet.

Az incidens a régióban zajló légtérsértések sorozatának legújabb epizódja: az elmúlt időszakban több ukrán katonai drón tévedt a NATO-tag Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Mind a négy ország közvetlenül határos Oroszországgal.

Legutóbb, mint kiderült, robbanótöltet is volt a Litvániában lezuhant, vasárnap talált, feltételezések szerint ukrán drónon. A pilóta nélküli repülőeszközt a helyszínen ártalmatlanították a litván hadsereg szakemberei. A feltételezett ukrán katonai drón roncsait vasárnap találták meg Samane falu határában egy mezőn, 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehéroroszországtól.

Az incidensnek nem voltak sérültjei, és nagyobb károk sem keletkeztek. Továbbra sem világos azonban, hogy a harceszköz mikor repült be a litván légtérbe. A történtek nyomán Inga Ruginiene kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági tanács ülését. A Facebookon tett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a lakosság ugyan nincs közvetlen veszélyben, de

az utóbbi időben történt drónincidensek és légtérsértések egyre nagyobb biztonsági kihívást jelentenek az egész régiónak.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, s azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak.

Május 7-én két ilyen drón tüzet okozott egy lett olajtároló létesítményben. A balti országok áprilisban közölték: sohasem engedélyezték, hogy területüket, illetve légterüket Oroszország elleni csapásokhoz használhassák fel.