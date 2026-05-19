Dr. Martens "bakancslistája" egyre hosszabb, fogy a cipő, sikeres volt a stratégiaváltás, pörög a profitszámláló
Az ikonikus bakancsgyártó rárúgta az ajtót a stratégiaváltásában nem bízó elemzőkre: Dr. Martens a tavalyi, március 29-vel végződött üzleti évét 61 százalékkal magasabb, 55 millió fontos (22,8 milliárd forint) korrigált adózás előtti nyereséggel zárta. A bevétel eközben 2,9 százalékkal, 764,9 millió fontra (317,5 milliárd forint) mérséklődött.
Egy évvel korábban még az alapnyereség 65 százalékos zuhanásáról számolt be a brit társaság, amelynek vezetését 2025. január 6-án vette át Ije Nwokorie Kenny Wilsontól, s új szemléletet honosított meg az egyre rosszabb üzleti adatokat publikáló cégnél. Változtatott például a kiárusításokat jókora kedvezményekkel megolajozó korábbi stratégián, mondván: a Dr. Martens egy olyan márka, amelynek termékeit nem lehet csak úgy leárazni, mert azzal a brand hitelességét és a megítélését veszélyeztetik.
A Dr. Martens új vezére szemléletváltást hozott
Más kérdés, hogy a haszonkulcsából is faragnak rendesen, s (árban) a lefelé való nyitás nem jár automatikusan új vásárlói rétegek bevonásával. Bő egy év elteltével azért nem érdemes teljes áttörésről beszélni, de a körvonalazódó trend mindenképpen pozitív, ezt igazolja az Ije Nwokorie regnálása alatt elért 20 százalékos árfolyam-erősödés, amelyhez a friss eredmények publikálásával kedd délelőtt újabb 9 százalékos plusz csatlakozott. Igaz ugyanakkor, hogy
a Dr. Martens tőzsdei pályafutása a londoni börze egyik legnagyobb csalódásának nevezhető,
a cég részvényeit 2021. január végén vezették be az LSE-re, azóta az egykor 500 pennyről startoló papír értékének 85 százalékát elveszítette. De amíg ezen a befektetők siránkoznak, addig a Dr. Martens népszerűsége a vásárlók körében nem csappant meg, az ideiglenes forgalmi csökkenéseket a fizetőképes kereslet visszaesésére, az infláció elszabadulására mindig vissza lehetett vezetni.
Most a befektetők is kaptak egy kis pluszt, a cég ugyanis közölte, hogy a folyó üzleti évében „hasonlóan erős” nyereségbővülést jeleznek előre, számokat viszont nem mondtak.
Az amerikai kihívásokat is eredményesen kezelték
Ehhez a cégvezetés szerint az utóbbi két évben végrehajtott változtatások, az értékesítési modell frissítése, a költségcsökkentési intézkedések végrehajtása, az adósságállomány lefaragása, a készletek csökkentése, valamint a beszállítói lánc átszervezése és megacélozása kellő alapot biztosítanak.
Korábban a magas költségek és a gyenge amerikai kereslet visszavetette az értékesítést és a nyereséget. Tavaly a tengerentúlról érkező nyomás tovább fokozódott, mivel a megemelt amerikai vámok arra kényszerítették a vállalatot, hogy még jobban csökkentse a költségeit.
Ezt a feladatot azonban megoldották, s már a kitaposott úton haladhatnak tovább. Az amerikai piac ugyan 3,5 százalékkal kevesebb, 278 millió fontos éves bevételt termelt, viszont az ott elért 27 millió fontos kiigazított üzemi nyereség az egy évvel korábbi duplájára nőtt.
A lábbeligyártó – amely szandálokat, táskákat és kiegészítőket is árul – éves gyorsjelentése szerint a cipők voltak az év kiemelkedő teljesítményt nyújtó termékei, a bevétel 19 százalékkal nőtt
- az 1461 Shoe,
- az Adrian Tassel Loafer
- és a Mary Jane
modellek esetében, amelyek most a csoport bevételének 31 százalékát teszik ki az egy évvel korábbi 26 százalékhoz képest.
A Dr. Martens márkát 1960. április 1-jén alapították az Egyesült Királyságban. Az első ikonikus modellje a 1460-as bakancs volt – neve is az indulás dátumára utal (1/4/60).
A cég gyökerei azonban korábbra nyúlnak vissza: a talp technológiáját Klaus Martens német orvos fejlesztette ki a második világháború után, licencét a brit Griggs család vásárolta meg az 1950-es évek végén. Ők alakították át a cipőt a ma ismert munkásbakancsstílusra: sárga varrás, bordázott talp, fekete bőr.
A Dr. Martens később a brit munkásosztály, majd a punk, skinhead, grunge és alternatív zenei kultúrák egyik legismertebb divatikonjává vált. A cég jelenleg 60 országban van közvetlenül jelen, 240 saját szaküzletet üzemeltet, franchise-hálózata március végén 98 egységet számlált.