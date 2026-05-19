Dr. Martens "bakancslistája" egyre hosszabb, fogy a cipő, sikeres volt a stratégiaváltás, pörög a profitszámláló

Az ikonikus bakancsgyártó rárúgta az ajtót a stratégiaváltásában nem bízó elemzőkre: Dr. Martens a tavalyi, március 29-vel végződött üzleti évét 61 százalékkal magasabb, 55 millió fontos (22,8 milliárd forint) korrigált adózás előtti nyereséggel zárta. A bevétel eközben 2,9 százalékkal, 764,9 millió fontra (317,5 milliárd forint) mérséklődött.

A Dr. Martens modelljeit a forma mellett a sárga varrásról is könnyű felismerni Fotó: NurPhoto via AFP

Egy évvel korábban még az alapnyereség 65 százalékos zuhanásáról számolt be a brit társaság, amelynek vezetését 2025. január 6-án vette át Ije Nwokorie Kenny Wilsontól, s új szemléletet honosított meg az egyre rosszabb üzleti adatokat publikáló cégnél. Változtatott például a kiárusításokat jókora kedvezményekkel megolajozó korábbi stratégián, mondván: a Dr. Martens egy olyan márka, amelynek termékeit nem lehet csak úgy leárazni, mert azzal a brand hitelességét és a megítélését veszélyeztetik.

A Dr. Martens új vezére szemléletváltást hozott

Más kérdés, hogy a haszonkulcsából is faragnak rendesen, s (árban) a lefelé való nyitás nem jár automatikusan új vásárlói rétegek bevonásával. Bő egy év elteltével azért nem érdemes teljes áttörésről beszélni, de a körvonalazódó trend mindenképpen pozitív, ezt igazolja az Ije Nwokorie regnálása alatt elért 20 százalékos árfolyam-erősödés, amelyhez a friss eredmények publikálásával kedd délelőtt újabb 9 százalékos plusz csatlakozott. Igaz ugyanakkor, hogy

a Dr. Martens tőzsdei pályafutása a londoni börze egyik legnagyobb csalódásának nevezhető,

a cég részvényeit 2021. január végén vezették be az LSE-re, azóta az egykor 500 pennyről startoló papír értékének 85 százalékát elveszítette. De amíg ezen a befektetők siránkoznak, addig a Dr. Martens népszerűsége a vásárlók körében nem csappant meg, az ideiglenes forgalmi csökkenéseket a fizetőképes kereslet visszaesésére, az infláció elszabadulására mindig vissza lehetett vezetni.

Most a befektetők is kaptak egy kis pluszt, a cég ugyanis közölte, hogy a folyó üzleti évében „hasonlóan erős” nyereségbővülést jeleznek előre, számokat viszont nem mondtak.

Az amerikai kihívásokat is eredményesen kezelték

Ehhez a cégvezetés szerint az utóbbi két évben végrehajtott változtatások, az értékesítési modell frissítése, a költségcsökkentési intézkedések végrehajtása, az adósságállomány lefaragása, a készletek csökkentése, valamint a beszállítói lánc átszervezése és megacélozása kellő alapot biztosítanak.