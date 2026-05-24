Négyemeletnyit ássa be magát a föld alá az oroszok szörnye: Kijevre rá sem ismerni, akkora a pusztítás – bevethették Putyinék, amitől mindenki rettegett

Az orosz erők szombaton és vasárnap éjjel súlyos csapást mértek Kijevre, civil lakónegyedeket, bevásárlóközpontokat és a történelmi negyed épületeit is találat érte, a Kyiv Post beszámolója szerint.

A támadásra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzési információk szerint Oroszország jelentős támadást indít az Oresnyik nevű hiperszonikus ballisztikus rakétával. Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (DSNS) és a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság megerősítette, hogy a mentőalakulatok több mint negyven különböző helyszínen, a főváros gyakorlatilag minden szegletében vonultak ki tüzekhez, házomlásokhoz.

„Ma este Kijev megyéjét ismét tömeges ellenséges támadás érte drónokkal, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták segítségével” – mondta Mikola Kalasnyik, a regionális minisztérium adminisztrációjának vezetője már az Euronews beszámolója szerint.

Károkat jelentettek legalább kilenc fővárosi kerületből, támadás ért lakóépületeket is – közölte Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője egy Telegram-bejegyzésben.

Hatalmas a pusztítás, több történelmi épület is megsérült

A központi Sevcsenkivszkij kerületben egy orosz fegyver átszakította egy kilencemeletes lakóház felső emeleteit, egy lakót azonnal megölve, három másikat pedig súlyosan megsebesítve a terjedő szerkezeti tűz közepette. Egy másik közeli ötemeletes épület szinte teljes egészében összeomlott.

Ezenkívül közvetlen csapás ért egy nagy üzleti központot, egy föld alatti menedékhelyen csapdába ejtve egy csoport civil munkást, amíg a beavatkozóknak sikerült megtisztítaniuk a bejáratokat.

A főváros központi közlekedési és kommunikációs vonalai is megrongálódtak. Egy erős robbanáshullám súlyosan megrongálta a Lukjanivszka metróállomás föld feletti bejárati pavilonját, ezért a közlekedési hatóság kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a személyszállítást a vészhelyzeti stabilizációs munkálatok miatt.

Ezzel egyidejűleg Ukrajna nemzeti postaszolgálatának, az Ukrposta történelmi központi székhelyén, amely közvetlenül a Majdan Nezalezsnosztyin található, jelentős üveg- és szerkezeti károk keletkeztek.