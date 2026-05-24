Négyemeletnyit ássa be magát a föld alá az oroszok szörnye: Kijevre rá sem ismerni, akkora a pusztítás – bevethették Putyinék, amitől mindenki rettegett
Az orosz erők szombaton és vasárnap éjjel súlyos csapást mértek Kijevre, civil lakónegyedeket, bevásárlóközpontokat és a történelmi negyed épületeit is találat érte, a Kyiv Post beszámolója szerint.
A támadásra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzési információk szerint Oroszország jelentős támadást indít az Oresnyik nevű hiperszonikus ballisztikus rakétával. Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat (DSNS) és a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság megerősítette, hogy a mentőalakulatok több mint negyven különböző helyszínen, a főváros gyakorlatilag minden szegletében vonultak ki tüzekhez, házomlásokhoz.
„Ma este Kijev megyéjét ismét tömeges ellenséges támadás érte drónokkal, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták segítségével” – mondta Mikola Kalasnyik, a regionális minisztérium adminisztrációjának vezetője már az Euronews beszámolója szerint.
Károkat jelentettek legalább kilenc fővárosi kerületből, támadás ért lakóépületeket is – közölte Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője egy Telegram-bejegyzésben.
Hatalmas a pusztítás, több történelmi épület is megsérült
A központi Sevcsenkivszkij kerületben egy orosz fegyver átszakította egy kilencemeletes lakóház felső emeleteit, egy lakót azonnal megölve, három másikat pedig súlyosan megsebesítve a terjedő szerkezeti tűz közepette. Egy másik közeli ötemeletes épület szinte teljes egészében összeomlott.
Ezenkívül közvetlen csapás ért egy nagy üzleti központot, egy föld alatti menedékhelyen csapdába ejtve egy csoport civil munkást, amíg a beavatkozóknak sikerült megtisztítaniuk a bejáratokat.
A főváros központi közlekedési és kommunikációs vonalai is megrongálódtak. Egy erős robbanáshullám súlyosan megrongálta a Lukjanivszka metróállomás föld feletti bejárati pavilonját, ezért a közlekedési hatóság kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a személyszállítást a vészhelyzeti stabilizációs munkálatok miatt.
Ezzel egyidejűleg Ukrajna nemzeti postaszolgálatának, az Ukrposta történelmi központi székhelyén, amely közvetlenül a Majdan Nezalezsnosztyin található, jelentős üveg- és szerkezeti károk keletkeztek.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere frissítette a város áldozatainak naplóját a Telegramon, megerősítve, hogy a hatalmas támadásban két ember meghalt és 56-an megsebesültek, köztük két gyermek. A harminc sérültet kórházban ápolják, hármuk állapota kritikus.
A csapások azután történtek, hogy az ukrán elnök figyelmeztetett a hírszerzési adatokra, miszerint Oroszország „csapást készít elő az Oreshnyik rakétával”. A hiperszonikus, több robbanófejes Oresnyiket először 2024 novemberében vetették be Dnyipro városában, Ukrajnában. Másodszor januárban vetették be a nyugati Lviv régióban.
Vlagyimir Putyin elnök azt nyilatkozta, hogy az Oresnyik, tízszeres hangsebességgel száguld, és képes három, négy vagy több emelettel lejjebb levő föld alatti bunkereket elpusztítani.
A fegyver „meteoritként” halad, és immunis minden rakétavédelmi rendszerre – mondta Putyin, hozzátéve, hogy több ilyen rakéta, még ha hagyományos robbanófejjel is felszerelve, ugyanolyan pusztító lehet, mint egy nukleáris csapás.
Mire gondolhatott Putyin?
Azt fontos tisztázni, hogy az Oresnyik már egy létező és használt technológia, az orosz elnök a továbbfejlesztett változatról beszélt.
A fenyegetések ellenére sem biztos, hogy a mostani támadást az Oresnyikkel (jelentése: mogyoróvessző) hajtották végre, azt tudni lehet, hogy már készül a továbbfejlesztett utóda, az 5500 kilométer hatótávolságú Oresnyik 2. ballisztikus rakéta (RS–26 Rubezs),
- amely Európát tarthatja még erősebben sakkban, mivel
- tervezői pontosabb és nukleáris robbanófejjel (fejekkel) ellátott változatot ígérnek.
- Az eredeti Oresnyik NATO-kódjele: SS-X-34, és a moszkvai hőtechnikai intézet (MIT) gyártmánya.
- Az MIT egyébként Oroszországban a közép- és stratégiai nukleáris hordozórakéta-gyártás (így a hivatalos rakétagyártó központ, Votkinszk) felügyeletét is ellátja
Az Interfax értesülései szerint az Oresnyik-rendszert 2025. december 17-én helyezték üzembe, és azóta harckész állapotban van.