Csúcstámadásra készül a Magyar Telekom, hullámvasútra ült a forint
Begyújtotta a rakétákat a Magyar Telekom hétfőn és húzta magával a pesti tőzsdét is, miközben a forint árfolyamát az iráni háború lezárásával kapcsolatos spekulációk mozgatták.
A reggeli órákban még inkább a pesszimizmus uralkodott a piacokon, miután a hétvégén Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte, valamint Donald Trump amerikai elnök is harcias hangot ütött meg Iránnal szemben. Délután azonban iráni sajtóhírek már arról szóltak, hogy az Egyesült Államok hajlandó ideiglenesen elengedni a perzsa országgal szembeni szankciókat a béketárgyalásokra. Mindez a forint árfolyamát is hullámvasútra ültette, az euró 362 forint fölött és 360 alatt is gazdát cserélt a hétfői kereskedés során. Délután öt körül végül ismét 361 forint fölött járt az árfolyam.
A Magyar Telekom húzta a pesti tőzsdét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a reggeli percekben 130 200 pont közelébe süllyedt, de az index később erőre kapott és 132 046,37 ponton fejezte be a kereskedést, ami 0,27 százalékos erősödést jelent.
A blue chipek közül az OTP árfolyama továbbra sem lőtt ki, noha a múlt héten a bank a vártnál némileg jobb eredményekről számolt be. Azonban úgy tűnik most inkább a geopolitikai feszültségekre figyel a piac, így a bankpapír szinte változatlan árfolyamon, o,05 százalékos esés után 41 080 forinton zárt.
A Mol árfolyamának ugyanakkor kedvezhet a Hormuzi-szoros lezárása miatti magas olajár, így az olajtársaság árfolyama ismét átlépte a négyezer forintos határt, noha a vállalat gyorsjelentése a hónap elején hagyott némi kívánnivalót maga után . Bár a béke reményére az olajárak esni kezdtek, ez kérészéletűnek bizonyult, és a Brent hordója délután 5 körül már ismét 110 dollár fölött járt, míg a Mol 1,05 százalékos erősödés után 4034 forinton zárt.
Ugyancsak a múlt héten számolt be eredményeiről a Richter, és a gyógyszercég azóta nem is találja igazán korábbi formáját. A vállalat eredményeit a forint túlzott ereje gyengíti, hiszen a bevételek jelentős része jelentkezik devizában. Ezt a gyorsjelentés is nyilvánvalóvá tette és az árfolyam hétfőn is gyengült, 1,11 százalékkal. A Richter így végül 12 450 forinton zárta a kereskedést.
A Magyar Telekom árfolyamát a távközlési cég sajátrészvény-vásárlási programja hajthatja, amire 50 milliárd forintot szán elkölteni a vállalat június 26-ig. A múlt héten indult programban a Magyar Telekom az első két nap alig több mint egymilliárd forintot költött el tőzsdei közzétételek szerint, így hétfő reggel a puskapor nagy része még a cég rendelkezésére állt. Ezen azonban a hétfői kereskedés változtathatott, hiszen a cég forgalma kifejezetten magas, több mint ötmilliárd forint volt, míg az árfolyam 2558 forinton is járt, ami több évtizedes csúcs, és már kevesebb mint 100 forinttal marad el a 2000 márciusában elért 2655 forintos történelmi rekordtól. Az árfolyam végül 1,43 százalékos erősödés után 2546 forint volt a nap végén. A távközlési cég is a múlt héten tette közzé eredményeit, melyek felülmúlták a várakozásokat.