Lenullázták a magyarok kedvenc befektetését: rengeteg pénz folyt el a kötvényekből, az ingatlanban sem bízhattak – a tőzsdei raliból kevesen részesültek
Hiába fordult kedvezőre a piaci széljárás, áprilisban gyakorlatilag nem változott a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) lefrissebb, hétfőn közzétett adatai alapján.
A fejlett piaci tőzsdéken igen pozitív hangulat uralkodott, amit a fejlődő tőzsdék még felül is tudnak múlni. A nemzetközi trendbe a hazai börze tökéletesen illeszkedett, a BUX 10 százalékot ralizott az előző hónapban. A devizapiacon a forint rég nem látott szintekre kapaszkodott, az euróval szemben öt százalékot, a dollárhoz képest pedig hét százalékot erősödött.
Százmilliós tételben váltották vissza kötvényeiket a befektetők
A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője mínusz 24 milliárd forintot mutat, annak ellenére, hogy a kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. A kötvényalapoknál azonban jelentős tőkekiáramlás történt, ami negatív tartományba tolta az egyenleget. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként
a Bamosz tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 4 milliárd forinttal növekedett az év negyedik hónapjában. A hónap végén így 21 254 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
A pénzpiaci alapokhoz 16,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, amin a hozamok ezúttal nem tudtak javítani, de a vagyon így is 3,1 százalékkal növekedett.
A kötvényalapoktól összesen 102,6 milliárd nagyságú tőke távozott.
- A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 76,9 milliárd forint,
- a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 21,8 milliárdnyi,
- a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 3,9 milliárd forint volt.
A hozamok tompítani tudták a tőkekivonás hatását, mindennek hatására a nettó eszközérték 1,4 százalékkal csökkent a hónap folyamán.
A tőzsdei visszapattanást kevés befektetéssel játszották meg az ügyfelek
A vegyes alapokhoz 8,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Az alkategóriákon belül az óvatos alapok esetében 2,1 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 9,4 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 0,9 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok, az eredő 2,2 százalékos vagyonnövekedés a hónapban.
A részvényalapokhoz 12,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható átfogó pozitív hangulat a vagyongyarapodásban is megjelent. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 3,6 százalékkal növekedett.
A tőkevédett alapokhoz 6,6 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok elmaradtak, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 0,2 százalékkal lett több a hónap folyamán.
Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig pozitív a tőkemozgások egyenlege. Igaz, már csak 9,7 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban. A hozamok alig járultak hozzá a gyarapodáshoz, így csupán 0,3 százalékos növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.
A származtatott alapok esetében gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. A hozamok valamelyest javítottak az összképen, így 2,2 százalékos növekedést láthatunk a kategóriánál.
Az ingatlanalapok esetében 17,4 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamok ezúttal elmaradtak, így a nettó eszközérték kereken egy százalékkal csökkent.
Az árupiaci alapok esetében 4,4 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok azonban ezúttal inkább a csökkenéshez járultak hozzá. Mindennek eredőjeként a vagyon 4,6 százalékkal zsugoodott a hónapban.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 37,5 milliárdnyi tőke érkezett. Hozamkifizetéseknek köszönhetően azonban a hónap végén 1,6 százalékos csökkenést könyvelhettek el összeségében az ebbe a körbe tartozó alapok.