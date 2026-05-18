Soros György rákapott a videójátékra és a hamburgerre, megrendült a bizalma a leggazdagabb magyarban – jól forgatta pénzét a veterán tőzsdeguru
Menetrend szerint közzétették portfóliójuk első negyedéves összetételét az amerikai befektetési vállalatok és fedezeti alapok a május közepi határidőre. Az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott 13F-beadványok alapján Soros György alapja, a Soros Fund Management (SFM) 2026 elején is jól forgatta a pénzét.
A 96. életévét taposó magyar származású befektető portfólióját kezelő Soros Fund Management amerikai befektetésekben tartott vagyona 5,7 százalékkal 9,12 milliárd dollárra nőtt az év első három hónapjában.
Aktívan tőzsdézett 2026 elején Soros György, ez a részvény az új kedvence
A spekulatív ügyleteiről ismert pénzember alapja 2026 elején is meglehetősen aktív volt a tőzsdén:
- 117 új részvénybe vásárolta be magát
- és 55 vállalatban növelte meglévő kitettségét,
- miközben 72 befektetésben csökkentette érdekeltségét
- és 98 pozícióból szállt ki teljesen.
Az új vásárlások közül kiemelkedik a Linde, amelyből rögtön 129 millió dollár értékű pozíciót vett fel Soros, amivel a világ legnagyobb ipari gázszállítójának részvényei összes befektetésének 1,4 százalékát adja. Ez a fogadás egyelőre kifizetődőnek bizonyult, az árfolyam ugyanis 18 százalékkal értékelődött fel az év eleje óta.
Jelentős új tételként jelentek meg a portfólióban a csipgyártó TSMC-re vonatkozó vételi opciók és a BlackLine fintech vállalati kötvénycsomagja is. A közműszektorban a H2O America és a Nextera Energy papírjaival, egészségügyi területen pedig a Penumbra és az Apellis részvényeivel színesedett a befektetési kosár.
Hamburger és videójáték is kell a veterán tőzsdegurunak
Soros emellett bevásárolta magát egy másik legendás tőzsdeguru, a Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathawaybe és beszállt a McDonald’sba is. Buffett befektetési cégében 64 millió dollár értékű, az amerikai gyorsétteremláncban közel 40 milliós pozícióban ült március végén a budapesti születésű spekuláns.
A már korábban is meglévő pozíciók közül az S&P 500 részvényindexet követő ETF-ből vásárolt be legnagyobb tételben a piaci guru, 1,2 százalékról 8,5 százalékra növelve a diverzifikált eszköz portfólión belüli súlyát. A széles amerikai részvénykitettséget adó ETF ezzel egy csapásra a legnagyobb portfólióelemmé vált.
Az energiaszektorban meglévő kitettségét szintén egy ETF-en keresztül növelte jelentősen, 300 millió dollár fölé Soros alapja, melynek harmadik legnagyobb régi-új bevásárlása a CoreWeave MI-alapú felhőszolgáltató volt.
A videójátékokat fejlesztő Electronic Arts-részesedését ezzel párhuzamosan megduplázta Soros György, aki így már közel 200 millió dollárt érő részvénycsomaggal rendelkezett a Battlefield, a Need for Speed és a The Sims franchise-okat is birtokló szoftvervállalatban.
Átrendezte technológiai portfólióját, és már kevésbé bízik a leggazdagabb magyarban
A nagy technológiai cégek közül az Nvidiát és az Apple-t súlyozta felül év elején, a csipgyártó részvényeiből 407 ezer, az iPhone gyártójának papírjaiból pedig további 84 ezer darabot betárazva.
Soros mindezekkel egyidejűleg csökkentette az Amazonban, a Google-ban, a Microsoftban meglévő részesedését, és értékesítette Tesla-pakettjének egy kisebb, néhány ezer darabos részét is.
A Bloomberg milliárdos listája alapján jelenleg a világ 388. leggazdagabb emberének számító Soros György eladta Interactive Brokers részvényeinek 16 százalékát is, így már csak 42 millió dollár értékű befektetése volt a 103 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb magyar (és a globális listán 19-ik) Thomas Peterffy alapította diszkontbróker cégben.
Walt Disney-vel és a Spotifyjal is leszámolt Soros alapja
Az SFM év elején szinte teljesen kiszállt a Walt Disney-ből is, csupán egy szűk egymillió dollárt érő csomagocskát megtartva.
A Soros Fund Management teljesen kiszállt a korábban befektetéseinek egyenként másfél-három százalékát kitevő Spotify, Confluent és Dropbox technológiai trióból, emellett megvált a New Gold kanadai ezüst- és aranybányász cégben meglévő összes részesedésétől is.
A közel 100 teljesen leépített kitettség túlnyomó többségét kisebb technológiai, illetve pénzügyi cégek papírjai adják.
A veterán tőzsdeguru rendkívül összetett befektetési kosarának legnagyobb, 8,5 százalékos szeletét az S&P 500 indexet követő ETF adta, legnagyobb egyedi részvénypozíciója pedig az Amazon volt 4,4 százalékkal. Harmadik legnagyobb, 3,3 százalékos pozíciója egy energiaszektor ETF-ben volt, míg a CoreWeave nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó felhőalapú tech cég részvényei 2,4 százalékos súlyt képviseltek. Az ötödik legméretesebb, közel 2,4 százalékos kitettséget egy globális vállalati kötvénycsomag tette ki.