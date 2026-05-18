Soros György rákapott a videójátékra és a hamburgerre, megrendült a bizalma a leggazdagabb magyarban – jól forgatta pénzét a veterán tőzsdeguru

Menetrend szerint közzétették portfóliójuk első negyedéves összetételét az amerikai befektetési vállalatok és fedezeti alapok a május közepi határidőre. Az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott 13F-beadványok alapján Soros György alapja, a Soros Fund Management (SFM) 2026 elején is jól forgatta a pénzét.

A 96. életévét taposó magyar származású befektető portfólióját kezelő Soros Fund Management amerikai befektetésekben tartott vagyona 5,7 százalékkal 9,12 milliárd dollárra nőtt az év első három hónapjában.

Aktívan tőzsdézett 2026 elején Soros György, ez a részvény az új kedvence

A spekulatív ügyleteiről ismert pénzember alapja 2026 elején is meglehetősen aktív volt a tőzsdén:

117 új részvénybe vásárolta be magát

és 55 vállalatban növelte meglévő kitettségét,

miközben 72 befektetésben csökkentette érdekeltségét

és 98 pozícióból szállt ki teljesen.

Az új vásárlások közül kiemelkedik a Linde, amelyből rögtön 129 millió dollár értékű pozíciót vett fel Soros, amivel a világ legnagyobb ipari gázszállítójának részvényei összes befektetésének 1,4 százalékát adja. Ez a fogadás egyelőre kifizetődőnek bizonyult, az árfolyam ugyanis 18 százalékkal értékelődött fel az év eleje óta.

Jelentős új tételként jelentek meg a portfólióban a csipgyártó TSMC-re vonatkozó vételi opciók és a BlackLine fintech vállalati kötvénycsomagja is. A közműszektorban a H2O America és a Nextera Energy papírjaival, egészségügyi területen pedig a Penumbra és az Apellis részvényeivel színesedett a befektetési kosár.

Hamburger és videójáték is kell a veterán tőzsdegurunak

Soros emellett bevásárolta magát egy másik legendás tőzsdeguru, a Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathawaybe és beszállt a McDonald’sba is. Buffett befektetési cégében 64 millió dollár értékű, az amerikai gyorsétteremláncban közel 40 milliós pozícióban ült március végén a budapesti születésű spekuláns.

A már korábban is meglévő pozíciók közül az S&P 500 részvényindexet követő ETF-ből vásárolt be legnagyobb tételben a piaci guru, 1,2 százalékról 8,5 százalékra növelve a diverzifikált eszköz portfólión belüli súlyát. A széles amerikai részvénykitettséget adó ETF ezzel egy csapásra a legnagyobb portfólióelemmé vált.

Az energiaszektorban meglévő kitettségét szintén egy ETF-en keresztül növelte jelentősen, 300 millió dollár fölé Soros alapja, melynek harmadik legnagyobb régi-új bevásárlása a CoreWeave MI-alapú felhőszolgáltató volt.