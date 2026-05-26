Deviza
EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07% EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34% BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
uniós pénzek
Magyar Péter

Uniós pénzek: sorsfordító nap következik, Magyar Pétert Brüsszelbe hívták – Ursula von der Leyen dönt Magyarországról

Magyarország tízmilliárd eurónál is több befagyasztott uniós forráshoz juthat hozzá, ha teljesíti az Európai Bizottság feltételeit. Magyar Péter miniszterelnök már a héten aláírhatja a megállapodást Ursula von der Leyennel.
VG
2026.05.26, 07:40
Frissítve: 2026.05.26, 09:16

Magyar Péter miniszterelnök e héten Brüsszelbe utazik, hogy megállapodást kössön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A tét nem kis összeg: 10,4 milliárd euró, amelynek megszerzése a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú lehet – írja a Money.pl.

Hungary Prime Minister Peter Magyar In Poland Magyar Péter Brüsszelbe utazik: a befagyasztott uniós pénzek felszabadítása a tét
Fotó: NurPhoto via AFP

A tervek szerint a megállapodás csütörtökön születhet meg. Budapest ennek fejében komoly kötelezettségeket vállalna: az úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése keretében jelentős igazságügyi reformokat kellene végrehajtani, méghozzá augusztus előtt.

A 10,4 milliárd eurós összeg a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközből (RRF) érkezne: 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig kölcsön formájában. Az összeg megszerzése Magyar Péter egyik legfontosabb kampányígérete volt, és a kormány azóta is kiemelt prioritásként kezeli. A kérelmet augusztus 31-ig kell benyújtani.

Ugyanakkor az Európai Bizottság korábban jelezte: a rövid határidő miatt valószínűleg nem lesz elegendő idő a teljes összeg folyósítására, mivel a kifizetések konkrét reformok megvalósításához kötöttek. Brüsszel ezért azt javasolta Budapestnek, hogy egyelőre csak a támogatási részt igényelje.

Magyarország ragaszkodik a teljes összeghez

Orbán Anita külügyminiszter többször megerősítette: Magyarország a teljes, jogosan megillető összeget igénybe kívánja venni. A Politico egy névtelen diplomáciai forrásra hivatkozva arra is rámutatott, hogy bár a jogállamisági kérdések és Ukrajna EU-tagjelöltsége formálisan különálló témák, politikailag mégis összekapcsolódnak a tárgyalásokon.

Ukrajna uniós csatlakozásának ügye több alkalommal is szóba kerül Magyar Péter, Von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke közötti egyeztetéseken. Budapest a múlt heti szakértői szintű tárgyalásokon Kijevvel is egyeztetett. A megbeszélések célja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezése.

Az e heti Brüsszeli útja során Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is találkozik. A miniszterelnök az RTL televíziónak adott interjúban elmondta: célja a Magyarország és az észak-atlanti szövetség közötti kapcsolatok helyreállítása.

Beindul a parlamenti munka: öt vizsgálóbizottságot állítana fel a Tisza Párt
Az Országgyűlés kedden indítja a heti munkát, a napirend pedig már az első ülésnapon jelzi, hogy az új parlamenti ciklusban gyorsan politikai és intézményi súlyú ügyek kerülhetnek a képviselők elé. A tervek szerint az Országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd az új kormány tagjait először interpellálhatják a képviselők.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu