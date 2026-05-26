Uniós pénzek: sorsfordító nap következik, Magyar Pétert Brüsszelbe hívták – Ursula von der Leyen dönt Magyarországról

Magyar Péter miniszterelnök e héten Brüsszelbe utazik, hogy megállapodást kössön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A tét nem kis összeg: 10,4 milliárd euró, amelynek megszerzése a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú lehet – írja a Money.pl.

A tervek szerint a megállapodás csütörtökön születhet meg. Budapest ennek fejében komoly kötelezettségeket vállalna: az úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése keretében jelentős igazságügyi reformokat kellene végrehajtani, méghozzá augusztus előtt.

A 10,4 milliárd eurós összeg a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközből (RRF) érkezne: 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig kölcsön formájában. Az összeg megszerzése Magyar Péter egyik legfontosabb kampányígérete volt, és a kormány azóta is kiemelt prioritásként kezeli. A kérelmet augusztus 31-ig kell benyújtani.

Ugyanakkor az Európai Bizottság korábban jelezte: a rövid határidő miatt valószínűleg nem lesz elegendő idő a teljes összeg folyósítására, mivel a kifizetések konkrét reformok megvalósításához kötöttek. Brüsszel ezért azt javasolta Budapestnek, hogy egyelőre csak a támogatási részt igényelje.

Magyarország ragaszkodik a teljes összeghez

Orbán Anita külügyminiszter többször megerősítette: Magyarország a teljes, jogosan megillető összeget igénybe kívánja venni. A Politico egy névtelen diplomáciai forrásra hivatkozva arra is rámutatott, hogy bár a jogállamisági kérdések és Ukrajna EU-tagjelöltsége formálisan különálló témák, politikailag mégis összekapcsolódnak a tárgyalásokon.

Ukrajna uniós csatlakozásának ügye több alkalommal is szóba kerül Magyar Péter, Von der Leyen és António Costa, az Európai Tanács elnöke közötti egyeztetéseken. Budapest a múlt heti szakértői szintű tárgyalásokon Kijevvel is egyeztetett. A megbeszélések célja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezése.

Az e heti Brüsszeli útja során Magyar Péter Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is találkozik. A miniszterelnök az RTL televíziónak adott interjúban elmondta: célja a Magyarország és az észak-atlanti szövetség közötti kapcsolatok helyreállítása.