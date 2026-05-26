Deviza
EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07% EUR/HUF356,76 -0,04% USD/HUF306,56 -0,06% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,78 -0,2% PLN/HUF84,27 -0,09% RON/HUF68,16 +0,01% CZK/HUF14,7 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34% BUX130 699,88 +0,75% MTELEKOM2 626 +0,15% MOL3 844 +0,42% OTP40 370 +1,41% RICHTER12 010 +0,08% OPUS317 +1,58% ANY7 900 +0,13% AUTOWALLIS149,5 0% WABERERS4 620 0% BUMIX9 189,32 +0,16% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 882,95 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Alphabet
Google

Ursula von der Leyen brutális döntésre készül, ebből óriási balhé lehet Amerikával: agyonbírságolhatja az egyik legfontosabb cégüket – Trump ezt nem fogja tűrni

Az Európai Unió közel járhat ahhoz, hogy minden eddiginél nagyobb bírságot szabjon ki a Google-ra. A döntés az uniós digitális piaci törvény megsértése miatt indított eljárás lezárásaként születhet meg.
VG
2026.05.26, 06:50
Frissítve: 2026.05.26, 08:36

Az Európai Unió rekordmagasságú, több százmilliós eurós bírságot szabhat ki a Google anyavállalatára, az Alphabetre – értesült a német sajtó bizottsági forrásokra hivatkozva. A lap szerint a digitális piaci törvény (DMA) megsértése miatt folytatott eljárás a lezáráshoz közeledik, a döntést pedig még a nyári szünet előtt hivatalosan bejelenthetik. A végső szó Ursula von der Leyen bizottsági elnöké.

Rekordösszegű bírságot szabhat ki az EU a Google-re
Az EU keményen lecsaphat a Google-ra a digitális piaci szabályok megsértése miatt / Fotó: AFP

A vizsgálat tárgya az a vád, hogy a Google a saját online keresőjén belül előnyben részesíti a saját termékeit és szolgáltatásait a versenytársakéival szemben. A DMA épp ezt hivatott megakadályozni: a piacon meghatározó erővel rendelkező vállalatokat arra kötelezi, hogy biztosítsanak valódi teret a versenynek, és ne szoríthassák ki a kisebb szereplőket.

Az Európai Bizottság (EB) megkeresésre azt közölte, hogy önmagában egy bírság nem oldja meg a vállalkozásokat és a polgárokat érintő problémákat, ezért párbeszédet folytatnak a Google-lal a szabályok betartásáról. A testület hangsúlyozta: a DMA végrehajtását komolyan veszi, és nem fog habozni, hogy mielőbb megtegye a szükséges lépéseket. A Google egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A vizsgálatot 2025 márciusában indította el az uniós testület. Május elején azt is közölték, hogy a cégnek több időt adtak aggályaik eloszlatására, miután az Alphabet korábbi javaslatai nem elégítették ki az uniós hatóságokat. Ha valóban több százmillió eurós bírságot kap a vállalat, akkor ez lehet a legmagasabb összegű büntetés, amelyet az EU a DMA alapján valaha kiszabott.

Kolosszális profitot villantott az Alphabet

A mesterséges intelligenciára fordított minden egyes dollár busásan megtérül, ezt igazolja a Alphabet első negyedéves gyorsjelentése, melyben 62,5 milliárd dolláros tiszta nyereségről számolnak be. A Google anyavállalata sorozatban immár a tizenegyedik negyedévben is két számjegyű bevételnövekedést ért el, ezúttal a 22 százalékos bővülés 109,9 milliárd dolláros forgalmat eredményezett.

Az Alphabet az emelkedő forgalmát a felhő- és mesterségesintelligencia-kínálata iránt megnyilvánuló, dinamikusan növekedő keresletnek köszönheti, ami egyben igazolja, hogy nem kútba dobott összegek volt az adatközpontokra és az MI-boomhoz kapcsolódó fejlesztésekre költött dollártízmilliárdok.

A Google felhőalapú üzletága – amely csupán három évvel ezelőtt kezdett nyereséget termelni – továbbra is gyorsan növekszik, amit a mesterségesintelligencia-szoftverek és -infrastruktúra iránti kereslet gyorsít. A Google Cloud húszmilliárd dolláros árbevételt jelentett, szemben az elemzők 18,4 milliárd dolláros előrejelzésével. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu