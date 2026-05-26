Csorog lefelé a BUX-index, a Magyar Telekom továbbra is felülteljesítő

A vezető részvények közül az OTP, a Richter és a Mol is fontos támaszok alá került. A Magyar Telekom továbbra is felülteljesítő, ugyanakkor itt is megjelent a negatív divergencia az indikátorokon, ami negatív korrekciót jelezhet előre.

OTP

Az OTP árfolyama az 50 napos mozgóátlagig esett, mely 39 875 forintnál képez fontos támaszt, esetleges letörésével 38 700 forint alatt adódna a következő meghatározó szint. Ha innen pozitív korrekció indul, 40 135 forintnál látható az első ellenállás, melyet a 41 030 forintos szint követ. Az indikátorok továbbra is lefelé mutatnak: amíg a piros csökkenő trendvonal sértetlen, nem számíthatunk érdemi emelkedésre.

Richter

Újabb támaszokat tört le a Richter jegyzése, és már a 12 ezer forintos szintet közelíti. Előtte 12 040 forintnál is látható egy támasz, majd 11 855 forintnál húzódik a következő. Felül több fontos ellenállás húzódik, 12 269, majd 12 426 forintnál, az utóbbi az 50 napos mozgóátlag. Az indikátorok változatlanul lefelé mutatnak, egyelőre nem látható fordulatra utaló jelzés.

Mol

Támaszok estek el a Mol grafikonján is, a csökkenést végül a 3823 forintos szint állította meg. Ha esetleg ez is letörne, a következő megálló 3700 forintnál lehet. Az indikátorok egyelőre nem mutatnak fordulatra utaló jelzéseket, a volatilitás magas maradhat a következő időszakban.

Magyar Telekom

Továbbra is felülteljesítő a Magyar Telekom, ugyanakkor negatív divergencia jelent meg az árfolyammal szemben az MACD- és az RSI-indikátornál is. Amennyiben ez a következő napokban realizálódik, korrekció indulhat a 2557 forintos, majd akár a 2481 forintos támasz irányába. Felül 2625 forintnál látható erős, rövid távú ellenállási szint.