Részvénypiac: továbbra is az iráni háború a fókuszban, újra drágul az olaj
Az olajárak kedden emelkedtek, a részvénypiac pedig vegyesen teljesített; a befektetők optimizmusát egy közelgő amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatban visszafogták az Egyesült Államok újabb közel-keleti csapásai.
Irán vezető tárgyalója és külügyminisztere Dohában tárgyalt Katar miniszterelnökével egy lehetséges amerikai megállapodásról a háború lezárása érdekében – közölte egy a látogatásról tájékoztatott tisztviselő –, miután Washington és Teherán egyaránt mérsékelte a közeli áttöréssel kapcsolatos várakozásokat.
Ismét drágul az olaj
- A Nikkei című japán napilap arról számolt be, hogy a két fél egy olyan tervről tárgyal, amely szerint a Hormuzi-szorost körülbelül 30 nappal az ellenségeskedések lezárását célzó megállapodás után nyitnák meg.
- Ugyanakkor a tárgyalások idején az amerikai erők hétfőn csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban aknákat telepíteni próbáló hajók és rakétaindító állások ellen.
A fejlemények hatására
- a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése az ázsiai kereskedés elején több mint 1 százalékkal, hordónként 97,32 dollárra emelkedett.
- Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára enyhén nőtt a hétfői utolsó kereskedési szinthez képest, de még így is 5,5 százalékkal alacsonyabban állt a pénteki záróárnál. (Hétfőn az amerikai Memorial Day ünnep miatt nem volt hivatalos záróár.)
Kicsit szkeptikus vagyok… Folyamatosan azt halljuk, hogy közel a megállapodás, de hogy néz ki ez a megállapodás? Ez az igazán fontos kérdés. Mikor nyílik meg a Hormuzi-szoros? … Rengeteg dolog van, amit nem tudunk
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia stratégája.
Vegyesen reagált a részvénypiac
A részvénypiacokon az indexek vegyesen mozogtak:
- az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,8 százalékkal emelkedett,
- a japán Nikkei index 0,2 százalékot veszített.
- A Nasdaq határidős indexe korábbi emelkedéséből visszaadva 0,9 százalékos pluszban állt,
- az S&P 500 határidős jegyzése 0,68 százalékkal emelkedett.
- Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,36 százalékkal csökkent,
- az FTSE futures 0,4 százalékkal emelkedett,
- a DAX futures 0,43 százalékot esett.
„A piac hinni akar abban, hogy mindennek hamarosan vége lesz, mert ha a háború nem ér véget, az elég rossz a világgazdaságnak. A világgazdaság eddig a készletek leépítésével tompította a hatásokat, de ezt nem lehet a végtelenségig folytatni” – tette hozzá Capurso.
Stabilizálódott a dollár árfolyama
A devizapiacon a dollár kedden stabilizálódott az újraéledő menedékeszköz-kereslet hatására, bár továbbra is jelentős távolságra maradt a múlt héten elért hathetes csúcstól.
- Az euró 0,06 százalékkal, 1,1636 dollárra gyengült,
- a font 1,3498 dollárra csökkent.
- A jenhez képest a dollár stagnált, 158,95-ön állt.
A kötvénypiacok nagyrészt stabilak maradtak a múlt heti eladási hullám után, amelyet az a félelem váltott ki, hogy
a tartósan magas energiaárak újra felpörgethetik az inflációt, és kamatemeléseket válthatnak ki mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságokban.
- A kétéves amerikai államkötvény hozama legutóbb gyakorlatilag változatlanul 4,0612 százalékon állt,
- a tízéves hozam 4,5024 százalékra csökkent.
„Valószínűleg időszakos hozamkorrekciókat látunk majd, amikor a geopolitikai kockázatok enyhülnek, de az inflációs és fiskális kockázatok tartósabbnak ígérkeznek” – mondta Eric Robertsen, a Standard Chartered globális kutatási vezetője és vezető stratégája.
„Az árupiaci kínálati zavarok rendezése hónapokat vesz igénybe, és a fiskális támogató intézkedések várhatóan tartós romlást okoznak a költségvetési mérlegekben – ami szintén fokozott hitelfelvételt tesz szükségessé egy magasabb finanszírozási költségekkel jellemezhető környezetben.”
Az arany ára az azonnali piacon 0,5 százalékkal, unciánként 4545,90 dollárra csökkent.