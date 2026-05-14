Részvénypiac: nem várható áttörés a kínai-amerikai csúcson, ismét tombol az MI-láz, viszont az inflációs veszély kijózanító lehet

Emelkedett csütörtökön az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac, az indexeket az MI körüli kiújult lelkesedés hajtotta fel. Ennek köszönhetően a dél-koreai SK Hynix kapitalizációja az ezermilliárd dolláros szint közelébe kerül. A figyelem középpontjában Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök nagy téttel bíró találkozója áll.

Trumpot csütörtökön ünnepélyes fogadtatásban részesítették a pekingi Nép Nagy Csarnokában, amikor megkezdte tárgyalásait Hszi elnökkel. A megbeszélések várhatóan a törékeny kereskedelmi fegyverszünetre, valamint olyan érzékeny témákra összpontosítanak, mint az iráni háború és a Tajvannak történő fegyvereladások.

Michael Strobaek, a Lombard Odier globális befektetési igazgatója szerint a Trump–Hszi-találkozó legnagyobb eredménye az lehet, ha sikerül fenntartani a status quót.

A közel-keleti tűzszünet körüli bizonytalanság közepette ez most akár elegendő is lehet

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Strobaek, hozzátéve, hogy alacsonyak a várakozások, és kevés jel utal komoly diplomáciai áttörésre.

A kínai blue chip részvényeket tömörítő CSI 300 index egy százalékkal csökkent, korábban viszont 2021 vége óta a legmagasabb szintjét érte el a mutatót.

A jüan hároméves csúcsra erősödött a dollárral szemben a Trump–Hszi-találkozóról érkező hírek nyomán.

Újra az MI-láz hajtja a részvénypiacot

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékos pluszban állt, a múlt héten elért történelmi csúcs közelében.

A japán Nikkei új történelmi rekordra emelkedett, miután az adatok szerint az MI-hez kapcsolódó kereslet részben javította a japán vállalatok eredményeit.

A szöuli KOSPI index elvesztette korai nyereségét, és stagnált.

Az ázsiai MI-kedvencek egyikének számító SK Hynix közel jár az ezermilliárd dolláros piaci érték eléréséhez, így a Samsung után a második dél-koreai vállalat lehet, amely belép az ezermilliárd dolláros klubba.

Az SK Hynix részvényei idén több mint 200 százalékkal emelkedtek.

Az európai határidős indexek erős nyitást jeleztek előre,

az amerikai részvényindexek határidős kontraktusai 0,13 százalékos emelkedésben álltak.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a magas olajárak és a közel-keleti háborút lezáró tárgyalások elakadása ismét felszínre hozhatja az inflációs aggodalmakat.

A piacok egyszerre próbálnak két forgatókönyvet követni: az MI és a vállalati eredmények szerint érdemes növekedési részvényeket venni, miközben a geopolitika és az energiaárak csendben újraírják az inflációs pályát

– mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.