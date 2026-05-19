Ursula von der Leyen dühöngeni fog: a britek nem bírták tovább, újra vesznek orosz olajat – az EU teljesen magára maradt a szankciókkal

Az Egyesült Királyság felmentést adott az Oroszországgal szembeni szankciók alól, lehetővé téve a harmadik országokban orosz kőolajból előállított dízelüzemanyag és repülőgép-üzemanyag importját – jelentette be kedden a brit kormány.

Az engedély május 20-án, szerdán lép hatályba, határozatlan időre szól, azonban a brit belügyminisztérium rendszeresen felülvizsgálja majd. A belügyminiszternek joga van az engedély módosítására, visszavonására vagy felfüggesztésére bármikor, és a kormány közleménye szerint törekedni fog arra, hogy az engedély visszavonásáról szóló döntést négy hónappal korábban közzétegye – írta az Interfax orosz hírügynökség.

A közlemény emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság 2025 októberében megtiltotta a harmadik országokban orosz kőolajból előállított kőolajtermékek importját.

Az Európai Unió szintén bevezette ugyanezt a korlátozást. Az EU a 2026. január 21-én elfogadott 18. szankciós csomagjában megtiltotta az orosz kőolajból harmadik országokban előállított orosz kőolajtermékek importját, és kötelezte az importőröket arra, hogy igazolják a kőolajtermékek gyártásához felhasznált olaj származását. A szabályozás ugyanakkor kivételt tesz a partnerországokból – Kanada, Norvégia, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és Svájc – importált kőolajtermékek esetében.

Miután az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2022 végén megtiltotta az orosz kőolaj, majd később az orosz kőolajtermékek importját, Oroszország olajexportjának nagy részét más országokba, elsősorban Kínába, Indiába és Törökországba irányította át. Ezek az országok ezt követően növelték a kőolajtermékek exportját az európai országok irányába.

A britek mostani enyhítése minden bizonnyal összefügg azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, az elhúzódó közel-keleti konfliktus miatt a Hormuzi-szoros blokád alá került, ezzel a globális kereskedelem egyik legfontosabb olajszállítási útvonala kiesett, és kulcsfontosságú energiaforrásokból hiány alakult ki.