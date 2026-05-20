Kiszivárgott: brutális energia- és fegyverüzletet köthet Magyar Péter Lengyelországban, amerikai LNG-re állhat át Magyarország – feszülten figyel a Rheinmetall és a 4iG

Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezet, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Ahogyan arról Magyar Péter is beszámolt, a lengyel fővárosban találkozik a lengyel állami vezetés legfontosabb szereplőivel: Karol Nawrocki köztársasági elnökkel, Donald Tusk miniszterelnökkel, Wlodzimierz Czarzasty szejmmarsallal, valamint Malgorzata Kidawa-Błonska szenátusi elnökkel.

Az Interia Wydarzenia lengyel hírportál tudósítás szerint a csúcstalálkozók előtt a magyar kormányfő kedden Krakkóba látogatott, ahol találkozott terveznek Grzegorz Rys krakkói érsekkel és bíborossal. A program részeként szerepelt egy látogatás a waweli székesegyházban is.

A Radio Kraków értesülései szerint a miniszterelnök három koszorút helyezett el:

II. János Pál pápa szobránál,

valamint a templom belsejében Szent Hedvig keresztjénél

és Báthory István király sírjánál.

Magyar Péter ezzel a lengyel–magyar történelmi örökség szempontjából meghatározó jelentőségű személyiségek előtt kíván tisztelegni. A lenygel sajtó megjegyezte, hogy a Tisza Párt vezetője nyilvános megszólalásaiban többször is hivatkozott a lengyel pápa örökségére. Híres felhívása – „Ne féljetek!” – e Magyar Péter választási kampányának egyik fő jelmondatává vált.

Fontos miniszterek kísérték el Magyar Pétert

A magyar delegáció este vonattal utazott tovább Varsóba. A közlekedési eszköz megválasztása nem véletlen, a kormányfőt kísérő miniszterek között ott van Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is, akinek egyik fő feladata a magyar vasút helyzetének rendezése lesz. Vitézy korábban többször is példaként utalt a lengyel vasút hatalmas civilizációs fejlődésére, amely jelentős részben uniós pénzekből valósult meg. A brüsszeli támogatások segítségével elért lengyel siker Magyar Péter szerint annak a bizonyítéka, hogy hasonló forgatókönyv Magyarországon is megvalósítható.

A források mielőbbi felszabadításának témája régóta visszatér Magyar Péter beszédeiben. A tervek szerint harmadik külföldi útjának célállomása éppen Brüsszel lesz, ahol egy olyan politikai megállapodást írhatnak alá, amely megnyitja az utat a befagyasztott uniós pénzekhez való hozzáférés előtt.