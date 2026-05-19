Ezt még szokni kell: olyan döntést hozott a Fico-kormány, ami magyar cégeknek fáj – botrány Szlovákia egyik legnagyobb építkezésén

A szlovák kormány elállt a magyar konzorciummal kötött szerződéstől. Az eperjesi kórház jelenleg Szlovákia egyik legnagyobb építési projektje. A teljes költség jócskán meghaladhatja a félmilliárd eurót.
VG
2026.05.19, 21:52
Frissítve: 2026.05.19, 21:54

Új közbeszerzést írnak ki az eperjesi kórház befejezésére – jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter. A rózsahegyi Központi Katonai Kórház pénteken elállt a kivitelezési szerződéstől az eddigi kivitelezővel. A tárcavezető elmondása szerint a múlt hét végén kapták meg az előzetes szakértői jelentést, amely megerősítette, hogy az építkezésen található tartóoszlopok többségével problémák vannak.

A szlovák kormány elállt a magyar konzorciummal kötött szerződéstől / Fotó: AFP

„Bizonyos esetekben a probléma annyira súlyos, hogy az oszlopokat el kell bontani, és már nem lehet őket helyreállítani. A probléma egy jelenleg épülő emeletet érint” – idézte a minisztert az Új Szó felvidéki magyar hírportál.

A munkálatok jelenleg szünetelnek a nem megfelelő minőségű beton miatt. Kalinák azt állítja, hogy a kivitelező többszöri figyelmeztetés ellenére sem javított a hozzáállásán, ezért döntöttek a szerződés felbontása mellett.

„Gyors és radikális megoldásokra volt szükség, hogy a lehető leggyorsabban folytathassuk a kórház építését” – fogalmazott a tárcavezető.

A korábbi kivitelező egy három vállalatból álló konzorcium volt: a Gyurkovics Sándorhoz köthető Bekor, valamint a magyarországi Confector és West Hungária cégek. Utóbbi tulajdonosa Paár Attila győri építési vállalkozó, Magyarország 15. leggazdagabb embere. A West Hungária Építőipari Szolgáltató korábban arról számolt be, hogy a Bekort kizárták a konzorciumból.

Már megkötötte az új szerződést a szlovák kormány

A védelmi minisztérium hétfőn új szerződést kötött az In Vest nevű vállalattal, valamint négy alvállalkozóval:

  • a Strabag Pozemné staviteľstvo,
  • a Skanska SK,
  • a Metrostav Slovakia
  • és a Hornex cégekkel.

Kalinák szerint az új megállapodás biztosítja az építkezés folytatását, miközben még ezen a héten kiírják azt a közbeszerzést is, amely a teljes kórház befejezésére vonatkozik. A tárcavezető kiemelte, hogy a munkálatokat két részre osztják, hasonlóan az eredeti koncepcióhoz. Elsőként az úgynevezett shell & core fázis valósul meg, vagyis az épület szerkezeti és alapinfrastruktúrájának kiépítése, beleértve az utak és a fő műszaki rendszerek kialakítását is. Szerinte erre amiatt van szükség, mert bizonyos technológiák legyártása akár egy évnél is hosszabb időt vehet igénybe.

A félmilliárd eurót is meghaladhatja a teljes beruházás

A most aláírt szerződés értéke 259 millió euró (93,6 milliárd forint). A teljes befejezésre vonatkozó új közbeszerzés előzetes becsült értéke további 280 millió euró (101,23 milliárd forint) lehet, bár Kalinák szerint a verseny végül más összeget is eredményezhet.

A védelmi minisztérium tavaly összesen 447,8 millió euró értékben kötött szerződést az eperjesi fakultatív kórház fejlesztésére és modernizációjára. Robert Kalinák már április végén jelezte, hogy az építkezést leállították a tartószerkezetek kivitelezésének minőségi ellenőrzése miatt. Akkor azt is elismerte, hogy a projekt átadási határideje várhatóan csúszni fog.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
