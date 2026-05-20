Erősen adták idén az európai védelmi részvényeket, például a Rheinmetallt is, mivel a befektetők a tavalyi drámai árfolyamrali után egyre kritikusabbak lettek a szektorral szemben. A még mindig magas értékeltségi szintek ellenére azonban az elemzők úgy vélik, hogy a néhány napja megkezdődött emelkedésben van még potenciál.

Érik a fordulat az európai védelmi részvényeknél, nagy potenciál van a Rheinmetallban is / Fotó: AFP

Egészséges profitrealizálás

A véget érni nem akaró orosz–ukrán háború és az újabb közel-keleti összecsapás hatására arra számítanak, hogy az iparág a politikai dinamikát tartós nyereségnövekedéssé transzformálja.

A 2026-ban eddig tapasztalt visszaesés egészséges és régóta esedékes konszolidációnak tűnik. Eközben az európai fegyveripari ciklus alapvető hajtóerői továbbra is sértetlenek maradtak, és alátámasztják a következő három-öt évben várható tartósan kiemelkedő teljesítményt

– mondta a Morningstarnak Beat Wittmann, a Porta Advisors svájci pénzügyi tanácsadó cég elnöke.

Év elején az európai védelmi részvények csúcsközelben jártak, miután az elmúlt években a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt az európai országok brutálisan megnövelték katonai költségvetésüket. Tavaly júniusban a NATO-tagállamok vállalták, hogy 2035-ig éves szinten GDP-jük 5 százalékára emelik védelmi kiadásukat, melyből 3,5 százalékot a katonai alapkiadásokra szánnak. Németország pedig vállalta, hogy ezt a célt már 2029-re eléri.

Wittmann szerint a legutóbbi visszaesés mindezért egészséges nyereségrealizálás volt, ám a ciklus már a következő fázisába lép.

Az európai védelmi részvények átlagos árfolyama a 2022-es orosz invázió óta három-ötszörösére emelkedett, a szektor jelentősen felülmúlta mind az amerikai, mind az európai részvényindexek teljesítményét

– mondta.

A Rheinmetallnak hatalmas megrendelései vannak

A Rheinmetall hétfői 1172 eurós záróárfolyamát alapul véve, a 4iG-ben is résztulajdonos német lőszer- és harckocsigyártó kurzusa 53 százalékkal került a részvények fair értéke alá. Ennek ellenére Loredana Muharremi, a Morningstar részvényelemzője kitart a papírok 2380 eurós fair értéke mellett. Az elemző rámutatott, hogy a kereslet- és nyereségnövekedés strukturális hajtóerői változatlanok maradtak, és még 2026 után is tovább pörögnek.

Bár az első negyedévi várakozásokat nem sikerült teljesíteni, a vállalat a második negyedévre jelentős növekedést prognosztizált.

A Rheinmetall továbbra is jelentős szerepet játszik az EU-n belül a legnagyobb védelmi kiadásokkal rendelkező országban, azaz Németországban. A vállalat hatalmas megrendelésállománnyal rendelkezik, és a belátható jövőben várhatóan magas két számjegyű százalékos bevételbővülést ér el. Bár kétségtelenül lesznek visszaesések, miközben a vállalat elképesztő tempóban próbálja felfuttatni a termelést, hosszú távon hatalmas nyereséget termel még

– mondta Aarin Chiekrie a brit Hargreaves Lansdown befektetőcég részvénystratégája.

A fordulat azonban a Rheinmetall részvényeiben is érik, egy hét alatt csaknem 5 százalékkal drágultak.

Szintén szignifikáns, mintegy 29 százalékos diszkonttal kereskednek az ugyancsak német Hensoldttal, amely a gyorsan növekvő szegmensekre, például a radarokra, az érzékelőkre és az elektronikus hadviselésre fókuszál.