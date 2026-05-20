AI-verseny: Egységben az erő – a Mag7-részvények tulajdonosai bebiztosíthatják a jövőbeli marzsaikat is?

A Mag7-részvényekkel szembeni fő érv az elmúlt hónapokban az volt, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése egyre inkább tőkeintenzív iparággá teszi a korábban magas szabad cash flow-val működő vállalatokat. A Bloomberg capexstatisztikái szerint a legnagyobb amerikai technológiai cégek 2026-os beruházási tervei akár 725 milliárd dollárig emelkedhetnek, döntően AI-adatközponti infrastruktúrához kapcsolódva. Az Alphabet, az Amazon, a Microsoft és a Meta oldaláról 2025 közepe óta egyre nagyobb beruházási terveket látunk, miközben a finanszírozási oldalon is megjelent az adósságpiac aktívabb használata.

A piac eddig azt kérdezte, mennyibe kerül az AI / Fotó: JRdes / Shutterstock

Véleményem szerint az AI-ciklus következő szakaszában nem önmagában a legjobb modell, chip vagy felhőplatform dönt a vállalati sikerességről. Hanem az, hogy ki tud kapacitást, disztribúciót, tőkét, adatot, energiaellátást és szabályozói elfogadottságot egy rendszerbe szervezni. Ez adhatja vissza a Mag7-részvények árazási prémiumát egy olyan időszak után, amikor a piac elbizonytalanodott a magas beruházási költségek miatt.

A piac eddig azt kérdezte, mennyibe kerül az AI; most egyre inkább arra vár választ, hogy melyik vállalat tudja ezt az infrastruktúrát árazási és ügyfélmegtartási erővé alakítani?

A partnerségek pont erre adnak választ. Nem feltétlenül azt jelentik, hogy a nagyvállalatok hirtelen kevésbé versenyeznek egymással, hanem azt, hogy a vertikális integráció mellett megjelent a stratégiai együttműködés is. Racionális tehát a „kooperációs hullám” a magas AI-capex mellett.

Lássunk néhány konkrét példát a teljesség igénye nélkül! A Google–SpaceX esetében relatíve friss hír, hogy a Google tulajdonosa, az Alphabet tárgyal SpaceX-szel. A projekt még csak elképzelt: a Suncatcher keretében napenergiával működő, orbitális AI-adatközpontok indításáról van szó, ami egyelőre egy impozáns álom.

2025 novemberében az IREN bejelentette, hogy ötéves, körülbelül 9,7 milliárd dollár értékű AI felhőszolgáltatási szerződést kötött a Microsofttal, amelynek keretében hozzáférést biztosít Nvidia GB300 GPU-khoz. Az IREN ezzel párhuzamosan körülbelül 5,8 milliárd dollár értékű megállapodást kötött a Dell Technologieszal a GPU-k és kapcsolódó berendezések beszerzésére.